Populært båtkonsept har endelig kommet til Norge

Grunnen til at Canal Boats Telemark kun benytter elektriske båter er fordi det skjer et skifte i båtbransjen. De siste årene øker etterspørselen etter elektriske og hybridbåter, men dessverre er det mangel på ladestasjoner. Derfor tar bedriften selv grep og samarbeider med flere aktører for å lage en ladeinfrastruktur. Målet er at Telemarkskanalen og Telemarkskysten skal bli verdens første sted med et nettverk av ladepunkter for elbåter.