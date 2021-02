Derfor bør du ha 100 % aksjer i pensjonssparingen

Et argument for å ha en liten renteandel i en pensjonsportefølje kan være at du vil få gunstig effekt av rebalanseringen mellom aksjer og renter. Når aksjekursene stiger mye vil rebalanseringsregelen tvinge forvalteren til å selge aksjer og kjøpe rentepapirer ved å ”nullstille” aksjeandelen tilbake til normalen, for eksempel 80 prosent aksjer og 20 prosent renter. Dermed selges aksjer på høye kurser. Det motsatte vil skje ved et kraftig børsfall, og forvalter kjøper aksjer på ”billigsalg”. Begge deler er smart, og vil normalt føre til en noe bedre risikojustert avkastning enn en statisk 80-20-portefølje.