Det avgjørende støtteapparatet

Teamet i smørebussen er et godt eksempel på hvordan man skal jobbe som et støtteapparat. De legger ned mange timer med forberedelser for å gi de norske utøverne det beste grunnlaget før et skirenn , så utøverne kan gjøre det de kan best; gå på ski og gi alt for å være best. Det er nettopp dette Norengros også gjør for sine kunder og samarbeidspartnere. De bruker sin ekspertise og kunnskap for å hjelpe bedrifter med å finne de beste løsningene, så de også kan gjøre det de gjør best.