Slik kom de tettere på bedriftens økonomi

I 1959 ble Asbjørn Berg og sønner etablert med en enkel lastebil. Det var forløperen til Berg Transport. I dag har Harstad-bedriften 16 vogntog og omsetter for over 40 millioner kroner i året. Transportselskapet frakter blant annet olje, bensin og diesel for Circle K i våre nordligste fylker, Sundolitt for Br. Sunde fra deres fabrikk på Rødskjær og propan for Flogas.

Første januar 2019 Berg Transport gikk fra å ha intern regnskapsfører til PowerOffice Go levert av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. Daglig leder Eirik Markussen forteller at overgangen har gitt store besparelser. Samtidig har ledelsen fått mye bedre innsikt i virksomhetens økonomi.

Tettere på bedriftens økonomi

– Med PowerOffice Go er vi kommet mye nærmere bedriftens økonomi. Vi har full oversikt over fakturaer, om de er sendt og om de er betalt. Vi har også fått bedre innblikk i kostnadene og er mye mer oppdatert på resultat og drift. PowerOffice Go er veldig oversiktlig med gode rapporter og dashboards, sier Markussen.

Daglig leder Eirik Markussen i Berg transport.

Han forteller at de ansatte ikke har den store økonomiutdanningen selv om et par har noe. Derfor satte han i starten stor pris på at om noe ble gjort feil i systemet, var det ikke noe problem å rette det opp. Markussen setter også pris på at PowerOffice Go er enkelt og lettvint å bruke, også for dem som har lite eller ingen økonomisk utdanning.

– Etter hvert som vi er blitt bedre kjent med systemet gjør vi mer og mer selv. Vi posterer bilag på riktig konto, sender ut fakturaer og det er enkelt å legge inn nye varer og nye kunder, fortsetter Markussen.

Full innsikt i vogntogenes kostnader

Han trekker også frem gode og intuitive rapporter og dashboards. Med PowerOffice Go får Berg Transport fullstendig innsikt i kostnadene og lønnsomheten knyttet til hver enkelt bil.

– Vi ser drivstofforbruk, servicekost, tidsbruk, og vi kan sammenligne vogntogene. Dermed kan vi optimalisere driften og ser om det er store avvik på vogntog som burde hatt samsvarende kostnads- og resultatbilde.

Trond Harila, som leder SNN Regnskapshuset i Harstad, forteller at PowerOffice Go på kort tid har kapret store markedsandeler.

– PowerOffice har truffet noe som både regnskapsfører og bedriftseiere synes er bra. Har vært et behov i markedet etter et enkelt og effekt regnskapssystem som kan brukes av alle – også de uten erfaring med regnskapsførsel, sier Harila.

Regnskapshus-sjefen gir flere grunner til hvorfor PowerOffice Go er blitt så populært.

– Vi og kunden ser akkurat de samme bildene og har den samme informasjonen. Brukergrensesnittet er også mer intuitivt enn hos mange av konkurrentene. For eksempel finner du rapporter under menyen «Rapporter». Du trenger ikke lete videre etter rapporter under andre menyer. En times opplæring holder for de fleste av brukerne.

PowerOffice Go er et Kinderegg

SNN Regnskapshuset kjører også ut lønn for Berg Transport gjennom PowerOffice Go.

– Lønnskjøring er ofte komplisert. Man har ett system for timeregistrering. Så må timene importeres til regnskapssystemet og deretter eksporteres til lønnssystemet. I PowerOffice skjer alt i samme system, med én innlogging og ett skjermbilde. Man kan også registrere timer i PowerOffice-appen på mobilen. Det blir som et Kinderegg. Du får alt i en pakke.

Harila trekker også frem en enkel og forutsigbar prismodell som gjør at mange kan bruke systemet.

– Mange systemer har en lav inngangspris, men så koster det pr. bruker som skal logge seg på. Til slutt koster det skjorta. I PowerOffice kan du gi tilgang til alle som trenger det. Så kan du heller begrense hvor mye de skal kunne gjøre. For eksempel om det er noen som en gang i blant skal godkjenne en innkommende faktura.

