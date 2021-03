Ta grep når du merker disse symptomene

Med Norge på hjemmekontor er det mange arbeidsgivere som velger å legge til rette for og investere i gode arbeidsforhold på hjemmekontoret. Og det kan lønne seg! For mange av oss har allerede opplevd det - hvordan det er å sitte foran pc-skjermen og merke at det spenner seg fra skuldrene, opp i nakken og rett i hodet. Og da må man ta tak med en gang, for er det noe som er sikkert, så er det at slike ryggsmerter ikke blir bedre uten endring.

For en stiv nakke, høye skuldre, hodepine eller en vond rygg kan ødelegge hverdagen. Og selv om det er flere måter å behandle problemene når de først har oppstått, er det enda viktigere å ta tak i symptomene før det har gått så langt at det må behandles.

Å sitte foran en skjerm på et kontor er ikke fysisk tungt for kroppen, men statiske arbeidsstillinger sliter på kroppen. Når du sitter bruker du bare noen få muskler som etter hvert blir overbelastet. Kroppen er ikke skapt for å sitte stille i mange timer, vi er skapt for bevegelse. Det sies at man bør bevege seg hvert tjuende minutt, men la oss være ærlige, det er noe man fort glemmer.

Så hva kan du gjøre? Vel det hele er ganske enkelt, og du har sikkert hørt snakk om det før. Ergonomi. Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket. Dette innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt for å unngå belastningsskader. Og da må utstyret være i orden, også på hjemmekontor.

Riktig utstyr

Det finnes et stort utvalg av møbler og hjelpemidler for å avlaste og bidra til mer bevegelse gjennom arbeidsdagen. Heve- og senkepulter, avlastningsmatter og justerbare kontorstoler lar deg endre sittestillingen, og disse løsningene blir stadig mer populære. For slitasjeskader som kan føre til smerter i hodet, nakke, skuldre og underarmer kan faktisk forebygges med skjermhever, ergonomisk datamus og tastatur.

Det absolutt viktigste verktøyet ditt er likevel stolen din. Den må være enkel å stille inn, ha vippefunksjon, samt kunne gi mulighet for støtte i rygg, nakke og armer. For å bidra til en aktiv sittestilling bør den også innby til variasjon. Med riktig stol kan du hvile nakken, armene og passe på at du ikke sitter med krummet rygg, noe som virkelig hjelper med å forebygge slitasje fra statiske arbeidsstillinger.

Norengros er en landsdekkende totalleverandør av møbler og innredningsløsninger til privat og offentlig næringsliv. Med 18 egne møbelavdelinger og over 50 dedikerte møbelkonsulenter med lang bransjeerfaring kan de hjelpe fra A-Å med faglig hjelp på møbel- og innredningsløsninger. Og som Tor Inge Erdal, som er konseptansvarlig for kontormøbler og resten av proffene i Norengros sier det;

Vi er ikke laget for å sitte stille, men for bevegelse og variasjon. Og derfor er den beste arbeidsstillingen alltid den neste!

Tips til god ergonomi:

Sørg for å ha en god kontorstol med gode justeringsmuligheter. Still inn stolen og varier sittestillingen.

Varier din arbeidsstilling så ofte som mulig. Helst hvert 20 minutt, og minst en gang i timen.

Hold hendene sentrert foran deg og nære kroppen når du arbeider med tastatur og mus.

Velg et behagelig og støysvakt tastatur, bruk hurtigtaster så ofte som mulig, og rengjør regelmessig.

Juster høyde og vinkel på skjermen etter arbeidsstilling og arbeidsoppgave.

En hev- og senk pult bidrar til bevegelse og avlastning for ryggen.

Husk at riktig belysning og lyddemping er en viktig del av et optimalt arbeidsforhold

