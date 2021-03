Spennende nybygg-satsing i Viken

Boligutvikleren Profier har inngått et samarbeid med EIE eiendomsmegling og varsler samtidig lanseringen av flere store nybyggprosjekter i Viken og Bærum.

Daglig leder Karoline Cecilie Michaelsen, som tidligere jobbet med Profier, er svært fornøyd med å bli hentet til satsingen.

— Vi er så heldige å få fortsette vårt gode samarbeid med Profier under ny paraply. Kontoret åpnet 1. mars, og vi er allerede godt i gang.

Hun melder om et hett marked, med gode budrunder og høye salgspriser. Selv skal hun lede to meglerteam, i tillegg til at hun megler selv.

Siden Profier har mye av nedslagsfeltet sitt i Bærum ønsket de å være fysisk til stede der de selger mest. Michaelsen har god erfaring med salg i området selv, og gleder seg til å samarbeide med en landsdekkende boligutvikler som Profier. Prosjektene deres har god beliggenhet, smarte planløsninger og høy kvalitet. Dette er noe som passer Eie sin profil som premium eiendomsmegling. Hun viser til prosjektet hun nå skal selge, Bekkestua Have, som har alt hun selv kunne tenkt seg.

— Det blir virkelig lekkert. Fortsetter markedet som nå, og renten holder seg lav, så venter vi prisstigning også fremover. Og da er det aldri dumt å ha kjøpt nybygg.

En annen som er spent på samarbeidet er eiendomsmegler Edvard Chapsang. Han holder som regel lav profil, selv om han er en av landets desidert beste meglere. Toppmegleren har flere år blitt kåret til den mest omsettende eiendomsmegleren på landsbasis, i både DNB og Eie. Chapsang har hentet seks meglere til satsningen, hvorav fire kommer fra konkurrenten Sem & Johnsen.

—Vi har gledet oss veldig til å kunne fortelle at vi har inngått en samarbeidsavtale med Profier og etablert en nybyggavdeling. Profiers markedsdirektør Kristen Rikter-Svendsen har ekstremt god oversikt over markedet og de har fokus på kvalitet hele veien. For Profier er det viktig at kjøperne av nybygg skal få det beste produktet og få mest mulig igjen for den investeringen de gjør. Når vi, som landets største private meglerkjede, får Profier som samarbeidspartner, får våre kunder muligheten til å kjøpe attraktive nybyggprosjekter. Vi gleder oss over at vi får en avdeling med bred kompetanse og ressurser hvor vi sammen skal være den prefererte megleren for våre kunder.

