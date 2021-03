Eventyrlig vekst for Chillout-inviterer til emisjon

– Chillout er så mye mer enn tall. Vi har mål om å være det attraktive utgangspunktet for drømmer, eventyr og opplevelser - og for mange er vi allerede det. Men når sant skal sies, så er det jammen ganske solide tall også, forteller eventyrer og styreleder Aleksander Gamme - kjent fra NRK-suksesser som Drømmeturen, Familiefryd og Oppdrag Nansen.

Chillout har vokst jevnt og trutt i hele sitt liv, og har allerede rukket å bli tenåring siden etableringen av den første butikken i 2007. I tillegg til å inspirere, veilede og tilrettelegge for drømmer og eventyr, har Chillout også vist å ha en lønnsom og solid forretningsmodell.

– Coronaåret 2020 var et foreløpig rekordår, med omsetning på 42.3 mill og et resultat på 3,2 mill. Vi startet med krisemøter og permitterte så godt som alle i mars. Men med våren kom også folks trang trang til å komme seg ut på tur . Nettsalget eksploderte og det var bare å brette opp armene, forteller Jarle Moberg, grunder og økonomiansvarlig.

Da Norge stengte ned i mars i fjor rådet usikkerheten hos de fleste. Men etter at det første sjokket hadde lagt seg, skulle «alle» ut på eventyr i eget land og hadde behov for riktig utstyr, og god veiledning. Både i Chillouts butikklokaler og i nettbutikken gikk det spesielt hektisk for seg utover våren i fjor.

Rekordresultat

For Chillout, som selger alt fra turbekledning, hengekøyer, ryggsekker og bøker, bidro det enorme tursuget til at omsetningen gikk rett til værs.

Inntektene har økt hvert eneste år, fra snaut 300.000 kroner i 2007 til 31,9 millioner i 2019, stort sett med tilhørende overskudd. Fjorårets salgseksplosjon ga nok en inntektsrekord; 42,3 millioner. På bunnlinjen lå det igjen 3,2 millioner – også det ny rekord. Chillout har blitt kåret til «gaselle» en rekke ganger.

Foreløpig har Chillout nettbutikk og fire fysiske butikker; to i Oslo, én i Bergen og én i Moss. Målet er å etablere nye butikker og vokse kraftig de neste tre årene. Butikkdød er derfor et fremmedord der i gården.

– Vi går bevisst motstrøms og ser at fysiske butikker gir det vi ønsker å tilføre gjestene våre. Planen er å bygge to–fire nye butikker og styrke satsingen på nett kraftig. Vi skal mer enn tredoble omsetningen innen 2024, sier Aleksander Gamme.

Veksten krever kapital, så selskapet inviterer nå inn nye aksjonære i en emisjon på folkefinansieringsplattformen Folkeinvest.no.

– Hittil har vi vokst organisk og kan fortsette med det hvis vi vil, men etablering av fysiske butikker er kapitalkrevende. Vi mener derfor det er riktig timing å invitere nye krefter med på reisen videre, sier Gamme. Han åpner også for å få inn mer strategiske investorer på et senere tidspunkt.

Eventyrer Aleksander Gamme

Skiller seg ut

Chillouts visjon er at folk skal bruke mer tid på opplevelse. Butikkonseptet har en sterk filosofi om at det å dyrke sine små og store eventyr gir livsglede og grunnleggende verdier i livet. Ikke minst vil alle turglade mennesker bry seg om å ta vare på naturen. Mer kortreiste eventyr er også en naturlig brikke i utviklingen av Chillout. Backpacker-grunderne har forlengst blitt småbarnsforeldre og erkjenner at eventyret ikke bare ligger i snorklingen i korallrevene, men også rett utenfor hushjørnet.

Grunderne sier at de har lovet seg selv at butikkene skal beholde sitt særpreg av drømmer og eventyr. Chillout skal alltid være et sted hvor du kan sitte ned, ta en kaffe, la tanker og drømmer fare - og glemme tiden.

– Våre gjester prater ofte om Chillout-følelsen. Den følelsen av å komme inn i butikken og kjenne hvordan hele kroppen kribler og gleder seg til nye eventyr - enten det er trekking i Nepal, familietelttur i Bymarka, studenthalvåret på Bali eller tinderangling i Jotunheimen. Vi ønsker at den følelsen helst skal sitte i lenge etter at de har gått ut. Da har vi lykkes, sier daglig leder Fredrik Mørch.

Chillouts posisjon har gått fra å være en reisebutikk og markedsledende innen reiseutstyr, til å også ha en fot i outdoor. Alt du trenger til små og store eventyr. Helt siden etableringen i 2007 har Chillout gått motstrøms og bygget en ny butikk hvert tredje år - stein på stein med organisk vekst. Grunderen er tydelig på at de forlengst har posisjonert seg inn i outdoor-segmentet, men at covid19 har forsterket satsingen og strategien ytterligere. Han påpeker at Chillout har

Henter googlesjef

Butikkonseptet er nå fire butikker, nettbutikk og egne agenturer på en rekke merkevarer. For å lykkes med ekspressfart på nettsatsingen har de fått med seg tidligere Google Norge-sjef Jan Grønbech som digital rådgiver.

– Verden, som i større og større grad domineres av kjeder uten sjel og service, trenger flere konsepter som dette, sier Grønbech.

– Chillout har entusiastiske gründere og ansatte med en lidenskap for produktet, som ikke bare dreier seg om sekker, kart og klær, men om drømmer og opplevelser, fastslår han.

Målene for de neste tre årene er ambisiøse. Styreleder Gamme påpeker at Chillout er i en helt unik posisjon når reiselivet begynner å åpne opp igjen.

- Med en fot i hvert segment har vi en trygghet uansett hvordan Corona-pandemien utvikler seg. Nå rekrutterer vi både en rekke småinvestorer og ambassadører, fortsetter han.

Emisjonsprosessen har så langt blitt svært godt mottatt. Over 100 aksjonærer har allerede reservert aksjer - før emisjonskampanjen har åpnet. Og blant dem finnes både studenter med minsteinnsatsen på 100 aksjer à kr 7,2 kr, mens høyprofilerte investorer har allerede reservert maksimumsantallet på 100 000 aksjer. Felles for dem alle er antakeligvis at de er naturglade og eventyrlystne mennesker som ønsker å investere i et butikkonsept som er langt mer enn bare tall.

- Men husk at vi også har svært solide tall, humrer Gamme.

