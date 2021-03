Tre tips for å finne nøkkelen til investeringsdisiplin, ifølge Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden mener at dette er et viktig skritt å ta: Unngå konsentrasjonsrisiko. Hvis du putter en stor andel av formuen din i et enkelt selskap, blir porteføljen din sårbar for selskapsspesifikke problemer, for eksempel risikoen for en kollaps. Høyprofilerte eksempler, om enn noe ekstreme, inkluderer Wirecard AG, en tysk betalingsbehandler, den portugisiske långiveren Banco Espírito Santo, og det amerikanske energiselskapet Enron. Men foruten disse mislykkede foretakene, kan det å konsentrere porteføljen i selskaper som sliter, for eksempel de som i de siste årene har drevet med leting etter olje og gass, i stor grad skade porteføljeresultatene dine. Fisher Investments Norden mener at intet enkeltselskap bør overstige omtrent 5 % av porteføljens verdi, selv om dette er mer som en retningslinje enn en streng regel.

For selskaper med den største markedsverdien (et tall på selskapets størrelse, målt ved å multiplisere selskapets utestående aksjer med børsverdien) i en bred aksjeindeks, tenker vi det gir mening å sammenligne prosentandelen selskapet har i porteføljen din med prosentandelen selskapet har i indeksen. Hvis prosentandelen i porteføljen din i høy grad overstiger vektingen i indeksen, kan du ha for mye eksponering mot det selskapet. En viktig del av denne vurderingen: Påse at aksjeindeksen du vurderer faktisk er bred. Mange mindre europeiske markeder domineres av et eller to selskaper. I så fall må du, ifølge Fisher Investments, se bredere.

Ved å unngå konsentrasjonsrisiko, anerkjenner du at du kan ta feil om selskapets fremtidsutsikter. Dette er særlig viktig for selskaper eller sektorer du har personlig kjennskap til (f.eks. jobberfaring). Denne favoriseringen kan bli et svakt punkt, i at du kan ta feil. Så fremt du ikke er i toppledelsen, er det lite trolig at du vet alt om et selskap (og mange toppledere i større selskaper vet sjelden alle detaljene heller). Utover selve selskapet, kan eksterne faktorer, slik som endringer i lovgivning eller regulering, påvirke aksjeprisen negativt. Prisen kan også gå ned hvis en konkurrent, leverandør eller lignende selskap opplever et stort tilbakeslag.

Etter Fisher Investments Nordens erfaring er mange investorer kjent med utfordringen ved overeksponering mot et enkelt selskap, så investorene ønsker å diversifisere, det vil si å fordele formuen på flere verdipapirer, for å håndtere risiko. Men det vil ikke gi tilstrekkelig diversifisering å bare ei flere selskaper, etter vårt syn. Hvis du eier en rekke selskaper i samme sektor, er du fortsatt utsatt for en type konsentrasjonsrisiko. Basert på Fisher Investments Nordens analyser har selskaper innen samme sektor en tendens til å oppføre seg likt, da de forholder seg til de samme generelle økonomiske og politiske faktorene som påvirker lønnsomheten.

Etter Fisher Investments Nordens syn betyr riktig diversifisering å eie en rekke aksjekategorier som oppfører seg forskjellig avhengig av økonomiske forhold og markedsforhold. Grunnen til at dette er viktig: Uansett hvor sterk mening du har om hvor markedene vil bevege seg fremover, kan du alltid ta feil. Diversifisering fordeler både risikoen og mulighetene på forskjellige aksjekategorier. Hvis én kategori blir truffet hardt og plutselig, vil det ikke sende porteføljen rett til bunns. Diversifisering sørger også for at du er eksponert mot uforutsette gode ting som skjer på områder du ellers hadde oversett. To vanlige kategorieksempler: sektor og geografi. For den førstnevnte gir aksjeindeksleverandøren MSCI 11 forskjellige aksjesektorer, inkludert teknologi, finans og energi. En diversifisert portefølje vil være noe eksponert mot disse sektorene, siden de forholder seg til forskjellige økonomiske drivere. Med tanke på geografi, tenker vi ikke at investorer burde fokusere ene og alene på markedet i hjemlandet, da det kan være skjevt vinklet mot én enkelt sektor (eller til og med ett selskap). Hvis du ser forbi dine egne landegrenser kan du finne muligheter til å eie forskjellige selskaper, noe som også kan beskytte deg mot landsspesifikke politiske risikoer, eller konsentrasjonsrisiko mot én sektor eller selskap.

Utover porteføljekonstruksjon er en av de største utfordringene til langsiktige investorer å holde hodet kaldt. Følelsene kan endre seg raskt og ofte, og innen investering kan dette føre til grove feiltrinn. Frykt kan få deg til å selge etter en nedtur. Grådighet kan få deg til å kjøpe stigende aksjer etter de har nådd toppen. Disse følelsesmessige avgjørelsene kan gjøre det vanskeligere å oppnå dine investeringsmål. Basert på Fisher Investments Nordens analyser har du lyktes med langsiktig investering om du oppnår markedslignende avkastning i henhold til din tidshorisont, det vil si perioden hvor du trenger inntekt fra porteføljen din. Selv om andre faktorer slik som risikotoleranse er viktig, tenker Fisher Investments Norden at å sette de spesifikke målene man har først, kan føre til god disiplin. Hvis du blir fristet til å la følelsene styre, tenk på risikoen for å ikke nå målene dine hvis du tar feil.

