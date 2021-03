Dette gjør smarte økonomidirektører i eiendom nå

CFO i eiendomsbransjen står ved et digitalt skille. Forventningen er at den moderne økonomileder leverer sanntidsinnsikt, moderniserer driften med smart ny teknologi, og inntar rollen som strateg.

- Utfordringen handler om å håndtere det gamle på bedre måter, samtidig som økonomidirektøren er premissgiveren for det nye. For å komme dit handler det mye om automatisering, sier Knut Rønning, CFO i Xledger, som utvikler og leverer ERP-systemet Xledger.

Knut Rønning i Xledger.

I årene som kommer må CFO være en aktiv pådriver for endring, legge til rette for at avdelingen lærer seg nye ferdigheter, og vurdere å sette bort oppgaver som ikke er kjernekompetanse.

- Nye hensyn og trender krever at CFO har tid, kunnskap og overskudd til å ta de riktige avgjørelsene. ESG-rapportering, digitalisering og endrede arbeidsformer krever store ressurser, sier Rønning.

Vil prioritere ERP i skyen

En undersøkelse Gartner Group gjennomførte i november 2020 viser at ERP/økonomisystem i skyen er den mest prioriterte teknologiinvesteringen frem mot 2024. Innsikten ble hentet gjennom dybdeintervjuer i 167 større økonomiavdelinger. I en kommentar fremhever en leder i Gartners analytikerkorps for finans at mange økonomiavdelinger jobber hardt for å identifisere og gjennomføre besparelser slik at midler kan frigjøres til digitale investeringer.

– Rådet er at økonomiledelsen ikke lenger kan vente og se, det må investeres, sier Rønning.

Foruten ERP i skyen, sier Gartner at økonomene vil prioritere investeringer i avanserte løsninger for dataanalyse, datalagring og automatisering med roboter (RPA).

Forretningskritisk informasjon i sanntid

Jon Erik Garås er CFO i eiendoms- og investeringskonsernet Hathon. Der er han med på å holde styr på milliardverdier i 17 eiendomsselskaper, og en lang rekke andre investeringer over hele Norden. Tidligere var ringpermer, Excelark og fire forskjellige regnskapssystemer verktøyene til Garås.

– Vi mistet detaljer når vi summerte tallene oppover, og hadde ingen mulighet til å borre oss nedover igjen. Dermed tok det veldig mye tid å forsøke å forstå hva som skjedde, sier Garås.

I dag kan alle bilag nås med få tastetrykk fordi styringen er lagt over på det skybaserte systemet Xledger.

– Xledger ga oss mulighet til å løfte vårt ambisjonsnivå flere hakk. Nå er målet vårt å gi ledelsen lett tilgang på forretningskritisk informasjon i sanntid, sier Garås.

Bærekraft og digitalisering

Jon Erik Garås i Hathon

Garås er tydelig på at megatrendene bærekraft og digitalisering er med på å gi han en enda mer spennende arbeidsdag.

- Digitalisering har kommet særlig det siste året, og så er det miljøperspektivet. Positivt overraskende er det kapitalkildene våre som er mest opptatt av det, sier han.

Teknologien påvirker både den interne styringen og ikke minst i driften av eiendommene for å yte bedre tjenester.

- Innenfor intern rapportering så går det på å få systemene til å snakke godt sammen. Visualisering av data og fortløpende sanntidsrapportering av tall.

Derfor jobbes det hardt med å automatisere og standardisere.

- Overordnet er det veldig viktig å unngå manuelle oppgaver for å bruke mer tid på analysearbeid. Det er en underliggende dynamikk i eiendomsbransjen som går mot digitalisering og datadrevne beslutninger sier Garås.

