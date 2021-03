Legendariske Bentley i ny drakt

To build a fast car, a good car, the best in its class.

Den første modellen ble en gedigen suksess og snart fulgte lignende modeller på rekke og rad. På 1920-tallet vant Bentley det legendariske billøpet Le Mans hele fem ganger. Deltakelsen ble gjentatt i 2003 i forbindelse med at merkevaren og modellene ble fornyet, og introduksjonen av Continental GT.

Grunnlegger Walter Owen Bentley

I over hundre år har Bentley vært en teknologisk innovatør. I 2018 lanserte de den første generasjon Bentayga Hybrid, verdens første ladbare luksushybrid som var håndlaget på fabrikken i Crewe. Dette markerte begynnelsen på en reise mot full elektrifisering for Bentley, som nå er godt i gang.

Entusiaster ble nok overrasket da det ble snakk om en elektrisk Bentley, siden Walter Owen Bentley var en mann som forpliktet seg til å levere mer kraft ved å bygge større motorer. Men overgangen til elektriske biler er en naturlig progresjon, grunnet fokuset på bærekraft. Mange elektriske bilegenskaper gjenspeiler også egenskapene Bentley har levert i årevis, nemlig en luksuriøs kjørefølelse.

Bærekraftig fokus



Rett utenfor Bentley-fabrikken i Crewe jobber 300 000 bier i produksjonen av tjære. Der finner man også en 50kvm levende vegg som inneholder 2680 planter fra mer enn 28 forskjellige arter som bregner, gress og eviggrønne planter. Hver plante er satt i potter og et automatisk vanningssystem sørger for at plantene får riktig mengde vann slik at man reduserer avfallet. I løpet av et år er det forventet at plantene vil produsere 40 kilo oksygen og vil hjelpe med å absorbere varme, gi naturlig isolasjon og filtrere flyktige organiske giftstoffer og støv.

Alle plantene er håndplukket med tanke på biologisk mangfold og for at de skal trives året rundt. De 1000 blomstene vil gi liv til de 300,000 biene fra bikubene plassert rundt hovedkvarteret. Før jul ble det også satt opp fuglekasser rundt fabrikken, som skal bli hjemmet til hekkende fugler så de har et trygt sted å klekke.

Dette er bare noe av det Bentley Motors gjør for bærekraftig produksjon. I 2019 ble fabrikken belønnet med sertifisering for karbon nøytralitet fra Carbon Trust, og ambisjon er å bli en karbonnøytral bilprodusent og ledende aktør innen bærekraftig luksusmobilitet innen 2030.

Bentley i Norge

I 2019 åpnet Bentley Oslo på Billingstad utenfor Oslo. Siden oppstarten har det blitt solgt nye og brukte biler for flere titalls millioner, i lokalene på Billingstad med daglig leder Christian Gottschalk i spissen.

– Vår desiderte bestselger er den ladbare SUV’en Bentayga Hybrid, som er den første elektrifiserte modellen Bentley lanserte. Dette er verdens første ladbare super luksus-SUV. Den er suveren på langkjøring og har en komfort man ikke finner maken til, forteller Gottschalk.

– Det er mange grunner til at våre kunder velger en Bentley. Mange blir fascinert av det unike håndverket. Fabrikken bruker faktisk mellom 100 og 130 timer å bygge en bil på fabrikken i Crewe in England. Andre blir betatt av designet og ønsker å ha noe som svært få andre har. Men alle blir imponert av balansen mellom rå kraft og komfort som alle våre modeller leverer, smiler Gottschalk.

Årsaken til at Bentleyfabrikken bruker mye lenger tid på å bygge en bil enn andre produsenter er en ekstrem ambisjon om å levere et produkt som oppleves ulikt alt annet man får på fire hjul. Alle interiørlister er håndpolerte og rattene sys sammen for hånd. Det tar faktisk nesten 3,5 timer for en medarbeider på fabrikken å ferdigstille et ratt. Velger man seter med diamantmønster i en Continental GT er det over 700 sting i hver eneste diamant – og de er det mange av. Du kan også velge håndsydd kontrastsøm, såkalt «Hand Cross Stitching», hvor en medarbeider på fabrikken bruker over en uke på å sy kontrastsøm i seter og dørtrekk i kabinen.

W12

Veldig mange kunder velger den populære W12 motoren på hele 6 liter i sin Bentley. Årsaken er at denne motoren er den kraftigste (635 hk, 900 Nm), men også at den blir bygd i sin helhet på fabrikken. Den representerer essensen av Bentley og det Walter Owen etablerte merkevaren rundt. Grunnen til at den heter W12 og ikke V12 er at de 12 sylindrene er konstruert i W som gjør motoren mer kompakt og sikrer en bedre vektfordeling.

I fjor høst kom nyheten om at Bentley Motors innen 2026 skal tilby elektrifiserte utgaver av alle modeller. I tillegg er planen å lansere en ren elektrisk modell i løpet av 2025.

–Senere i år vil Bentley lansere sin andre ladbare hybridmodell, sier Gottschalk hemmelighetsfull.

– Hos oss finner du nye og brukte modeller og vi tilbyr alle typer service, diagnose og reparasjoner. Vi holder til i nye lokaler på Billingstadsletta 31. Grunnet smittevernrestriksjonene er salgshallen lukket frem til 11. april, men vi er tilgjengelige på telefon, SMS og e-post. Verkstedet har normale åpningstider. Vi gjennomfører gjerne videovisning og kan levere biler hjem til kundene for prøvekjøring. Vi kan også demonstrere biler og organisere prøvekjøring utenfor anlegget. Bilene blir selvfølgelig desinfisert og vasket etter hver kjøretur, sier en entusiastisk Gottschalk.

Eller kontakt Bentley Norge på telefon 67 20 07 20 eller e-post: post@bentley-oslo.no