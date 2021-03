Hybel Premium gjør at jeg som utleier får en mer behagelig hverdag

– Hybel Premium har blitt et univers jeg som utleier benytter i alt fra annonsering, vurdering av kandidater for leie til eventuell kredittsjekk, opprettelse av leiekontrakter og drift av leieforholdet. Det gjør at jeg kan bruke tiden til mer morsomme ting enn rutiner og drift. Et større fokus på oppkjøp av nye utleieenheter for eksempel, forteller Alv Erik Selvaag i SeMu Eiendom i Trondheim.

Sammen med kona Heidi Munkhaugen Selvaag, startet Alv Erik Selvaag den familieeide virksomheten i 2019. Begge har bakgrunn fra eiendomsutvikling og ønsket å videreføre denne kunnskapen gjennom utleie av attraktive leiligheter sentralt i Trondheim. I løpet av de siste to årene har SeMu investert i seks bygårder rundt om i trønderhovedstaden. Den første ble overtatt i juni 2020, midt i korona-pandemien.

Profesjonalisering av bransjen

De første månedene drev ekteparet på gamlemåten, med bankkontoer og manuell sjekk av mulige leietakere og om beboerne hadde betalt husleie til riktig tid. En kostbar og svært tidkrevende måte å drive utleie på.

– Vi kommer fra en del av bransjen hvor krav om profesjonelle og automatiserte systemer er en selvfølge, og ville gjerne profesjonalisere og rasjonalisere arbeidet i samme grad i utleiebransjen. Og så fikk vi høre om Hybel. Det skulle vise seg å være et blinkskudd, forteller Selvaag.

Fikk tips fra en ringrev

Det var under en lunch på Aker Brygge at Alv Erik Selvaag først fikk tips om Hybel Premium.

–Baard Schumann, tidligere administrerende direktør i Selvaag Bolig, mente at dette var en løsning som passet perfekt for oss i SeMu. Jeg tok så kontakt med daglig leder i Hybel, og fikk presentert utfordringer de kunne hjelpe oss med. Her fant jeg alle løsningene jeg hadde vært på jakt etter. Det var rett og slett full match, forteller Selvaag.

Mye tid å spare

Det er Alv Eriks kone Heidi Munkhaugen Selvaag som styrer mest med kontrakter og fakturering.

– Jeg driver SeMu sammen med kona, og hun har ansvar og kontroll på alt av regnskaper. Heidi fikk en veldig god tone med folkene fra Hybel, og fant med én gang ut at her var det mye tid og ressurser å spare på alle deres ulike løsninger innen fakturering, depositum, kontrakter og ikke minst all automatiseringen vi får inn mot våre regnskaper, forteller han.

Justerbare standardkontrakter

Hybel Premium er ikke bare positivt for utleier, men også for leietakerne. Begge parter kan være trygge på at ting er på stell. Gjennom Hybel Premium opprettes nemlig husleiekontrakten digitalt, og signeringen foregår med BankID.

– Hybel Premium opererer med en veldig god mal når det kommer til husleiekontrakter, hvor alle nødvendige punkter er tatt med. I noen tilfeller har vi behov for å gjøre små endringer, men det er veldig enkelt å gjøre. For oss er det viktig at husordensregler og informasjon rundt hva som skjer dersom f.eks. nøkler blir borte, blir inkludert i kontraktene, og disse tingene legger vi bare inn som i de åpne feltene for tilleggsinformasjon eller som vedlegg, forklarer Selvaag.

Her fant jeg alle løsningene jeg hadde vært på jakt etter. Det var rett og slett full match. Alv Erik Selvaag. Daglig leder i SeMu Eiendom.

Gratis opprettelse av depositumskonto



Depositum og depositumskonto er proft og trygt tatt hånd om gjennom Hybel Premium. Det går automatisk etter BankID-signering av den digitale husleiekontrakten. Utleier og leietaker får da en melding hvor de må signere kontoavtalen i OBOS-banken med BankID.

– Det gjør jo alt både enklere og billigere. I stedet for å drive å styre med banker og opprette stadig nye kontoer for depositum, er det bare å trykke på en tast. Alt er helt automatisert. Veldig smidig for både oss som utleier og for leietakere, forteller han.

Mindre fysisk kontakt

Selvaag er også svært fornøyd med de digitale inn- og utflyttingsprotokollene. Disse fylles gjerne ut via mobilen, og både protokollen og oppgjøret av depositum går automatisk til OBOS, som utbetaler etter avtale mellom partene.

– Vi bare krysser av på det oppsatte skjemaet, og så går pengene tilbake til leietaker. Det er rett og slett suverent. Nok en ting du slipper å bruke tid på. Og spesielt i disse koronatider har det vært veldig greit å slippe å møte så mange fysisk, påpeker Alv Erik.

Annonserer på Hybel.no

Det er ikke bare en langt mer smidig drift av utleieenhetene som har imponert Alv Erik Selvaag og de andre i SeMu. Nå bruker de primært Hybel.no til annonsering.

– Vi er jo blitt en stor fan av annonseringsmulighetene som Hybel Premium har inkludert i sine tjenester. Det har gjort at vi i stor grad har gått bort fra alle andre plattformer, og bruker primært Hybels løsninger. De er rett og slett veldig bra, og gir mange nye muligheter. Her har du god oversikt over leiekandidater. Alle har opprettet egne verifiserte profiler på Hybel.no, hvor vi kan se hvem de er, og hva slags historie de har. Det finnes også en mulighet for å ta kredittsjekk direkte fra systemet dersom det skulle være nødvendig, forteller Selvaag.

Gode nyheter sprer seg raskt

Etter at Alv Erik Selvaag i SeMu fikk opp øynene for de mange smidige løsningene rundt utleie som inngår i Hybel Premium, og fått innført ordningene som en daglig del av driften, er det mange i Trondheimsområdet som også har har gått i samme fotspor.

– Ja, jeg deler gjerne på godene, og kjenner til mange i Trondheimsområdet som også har inngått samarbeid med Hybel Premium. Alle har akkurat samme positive opplevelse som oss.

– Hybels løsninger fungerer også opp mot andre systemer vi bruker - for eksempel Apex, og en konsekvens av dette er at vi får en mye mer behagelig hverdag, avslutter han.

