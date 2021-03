En spektakulær opplevelse på Sydspissen

Lindesnes fyr ruver over klippene mot Nordsjøen. Her har fyrtårnets lys ledet sjømenn gjennom all slags vær i nattemørket siden 1655. I fjor besøkte nærmere hundre tusen mennesker fyrtårnet, men få tok seg tid til å oppleve det i drift etter mørkets frambrudd. Når solen forsvinner bak horisonten er det en spesiell opplevelse å stå der mens lyset sveiper over havet i mørket. Noen kvelder tilbyr også fyrvokteren som jobber her kveldsomvisning hvor gjester får komme opp i fyrlykten og høre historien om viktigheten av lyset på havet.

– Det få vet om Sydspissen er at det i gamle dager var et kjent og fryktet sted for de sjøfarende. Det har alltid vært mye trafikk fra Nordsjøen til Østersjøen, og før vår tids navigasjonsmuligheter var «inngangsporten» mellom den norske kysten og de danske sandbankene et beryktet og farlig område for sjømenn, forteller Siri Mathisen ved Lindesnes Fyr. For de historieinteresserte er utstillingen «Neset» verdt et besøk, her kan du lære alt om fyrets og områdets historie.

Når man først besøker Sydspissen burde man investere en natt eller to av ferien for å virkelig nyte roen og opplevelsene som naturen berammer her nede. Overnatting i fyrvokterboligen på Lindesnes Fyr er en opplevelse, men om du velger komfortable hotellomgivelser på Lindesnes Havhotell kan de likevel tilby fyrfrokost hvor man kan få med seg fyrets egen kurv full av lokale godbiter. Du kan også velge å ta med deg en piknikkurv fra hotellet som du kan nyte på et svaberg. Hele Sydspissen er full av turmuligheter enten du foretrekker sykkel, kajakk eller en spasertur.

Lindesnes Fyr, Havhotellet og Michelin-restauranten Under har alle lokale råvarer på menyen. Både den blå og den grønne naturen her nede yrer av liv, og det er nettopp her det finnes det største artsmangfoldet i hele Norge. For de som selv liker å sanke mat i naturen kan du enkelt finne blant annet bær, ramsløk og ville urter i området.

– At restaurant Under ligger på Sydspissen passer inn i historien på en interessant måte. Deres bidrag til fokus på lokale ressurser, mangfoldet og naturens muligheter er en verdig og innovativ videreføring av historien vi representerer, sier Mathisen.