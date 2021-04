Når drømmen blir virkelighet

Hellas

Hellas er et kjent reisemål for oss nordmenn, men likevel er det ikke så mange som har besøkt halvøya Halkidiki nordøst i landet. Området er kjent for sin vakre natur, mange strender og små badebukter. Her kan du nyte solen og havet i fred og ro. Langs kysten er det flere lokale tavernaer med fantastisk mat som gir deg et nytt syn på det greske kjøkkenet. Er du på jakt etter shopping, så anbefaler vi at du tar turen til Thessaloniki som er den største byen på Halkidiki og den nest største byen i Hellas. Her finner du yrende uteliv, restauranter for enhver smak, shopping og hvite strender.

Selv om Halkidiki i seg selv er en halvøy består den igjen av tre mindre halvøyer - Kassandra, Sithonia og Athos. Sistnevnte er kjent som en autonom munkerepublikk som er verdt et besøk. Her bor det omtrent 2000 munker fordelt på 20 forskjellige klostre. En annen severdighet på halvøya er fjelltoppen Athos som er kjent fra gresk mytologi. Du kommer kun til fjelltoppen via sjøveien før man må ta beina fatt og vandre opp til det som kalles “det hellige fjellet”.

Det ligger flere hoteller blant olivenlundene og vinrankene, men våre favoritter er uten tvil Eagles Palace og Eagles Villas. De to søsterhotellene ligger side om side i bukten mellom Sithonia og Athos, og er to fantastiske hotell som er verdt et besøk. Her snakker vi luksus på øverste hylle!

Du kan velge mellom å bo på hotellrom, luksuriøse suiter eller bungalower på Eagle Palace, eller nydelige, private villaer på Eagle Villas. Her er det bare å velge og vrake ut fra dine egne preferanser. Begge hotellene har selvsagt et utvalg av barer, restauranter og aktiviteter for både store og små, men dette i seg selv er bare en bonus. For det som virkelig gjør dette spesielt, er spa og velværesenteret.

The Eagles Spa tilbyr en rekke behandlinger innen helse og velvære. De tilbyr forskjellige typer massasje, skin detox, manikyr og pedikyr, samt en ansiktsteknologi - behandling for både kvinner og menn. Alle terapeutene er trent av Elemis og bruker deres eksklusive produkter. Dette er bare noen av grunnene til at The Eagles Spa er kåret til et av de beste spaene i Hellas.

Maldivene

Maldivene er en øygruppe i Det indiske hav som byr på høy wow-faktor. Strendene er kritthvite, vannet er krystallklart og du er omgitt av en rekke koraller, yrende fiskeliv, frodige palmer og grønt planteliv.

Øygruppen består av 1190 øyer hvor omtrent 150 av dem er hotelløyer. Valgmulighetene er med andre ord mange. Du kan leie din egen private strand- eller vannvilla, eller en egen bungalow som kun ligger få meter fra vannkanten. Er du heldig kan du møte på havskilpadder, hvalhai, djevelrokker og fisker i alle regnbuens farger. Dette er bokstavelig talt paradis på jord.

På Maldivene har Paradisreiser flere favoritthoteller, dog det er noen som står høyt på listen - Constance Halaveli og Constance Moofushi. De er begge vakre og sjarmerende, men det som gjør at de utpeker seg er All Inclusive-pakkene de tilbyr. Her får man et rikt utvalg av mat og drikke kombinert med service i verdensklasse. Ettersom Maldivene er 100% avhengig av import, lønner det seg å inkludere måltidene i oppholdet. Dette er fordi prisene på mat og drikke ellers er svært høye. Paradisreisers reisekonsulenter hjelper deg derfor med å sette opp en måltidsplan for reisen.

Både Constance Halaveli og Constance Moofushi tilbyr flere land- og vannaktiviteter, spa og et rikt utvalg av restauranter. Begge hotellene er populære hos par og familier med barn/ungdommer. De to øyene kan også kombineres, siden de kun ligger en liten båttur fra hverandre.

Noen av Maldivenes øyer ligger i båtavstand fra flyplassen, men de fleste ligger lenger unna, så du må ta mindre rutefly eller sjøfly. I alle Paradisreisers pakkeløsninger er lokal transport inkludert.

