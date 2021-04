Kontorhotellet Tribe åpner i Økern Portal

– Økern Portal vil bli en fantastisk arbeidsplass, og en hyggelig møteplass for lokalbefolkningen i Løren-Økern-området, innleder site manager Anders Berget i 4Service.

4Service skal drifte ni spisesteder og kontorhotellet Tribe i Økern Portal.

Tribe byr på enkle og fleksible løsninger for små og store firmaer, selvstendig næringsdrivende, studenter og andre som trenger arealer på kort og mellomlang sikt.

Anders Berget i 4Service

Berget mener tilbudet om å leie kontorplasser og møterom tilfører leietakere og bygget etterlengtet fleksibilitet.

– I Tribe kan man leie både møterom og kontorplasser på kort varsel med kort oppsigelsesfrist. Målet er å tilføre bygget og leietakere, både store og små, fleksible arealer for en sømløs arbeidshverdag.

Berget forklarer at fleksible løsninger har blitt viktigere de siste årene, og at koronapandemien har vist mange viktigheten av rask omstilling med hensyn til arealbehov.

– Egne dedikerte lokaler i kombinasjon med fleksible løsninger som kontorhoteller er fremtiden. Det gir selskapene muligheten til å raskt kunne ansette nye personer, sette i gang nye prosjekter og innovere. I så måte er Tribe Økern nok et eksempel på at Oslo Pensjonsforsikring setter fremtidens arbeidsformer i førersetet for Økern Portal, sier Berget.

Oslo Pensjonsforsikring eier Økern Portal.

Tribe tilbyr enkle og fleksible løsninger som passer fremtidens arbeidshverdag

En sømløs arbeidshverdag

Møteromssenteret er på hele 510 kvadratmeter og området for prosjektkontorer måler 600 kvadratmeter. Prosjektkontorene varier i størrelse fra 36-106 kvadratmeter.

– Det er satt av store arealer til prosjektkontorer og møteromssenter. I tillegg har vi et eksklusivt møterom, chambre séparée, som egner seg godt til eksempelvis styremøter eller som møterom for kontraktsinngåelser, forklarer Berget, som lover service i ypperste klasse:

– Vi arbeider for å gjøre arbeidsdagen til leietakerne så enkel som mulig. Det innebærer blant annet at vi alltid har personell som er tilgjengelig for spørsmål og bistand.

Det er fortsatt ledige kontorer i Økern Portal

En arena for kunnskapsdeling og innovasjon

Han forklarer at Tribe-lokalene egner seg godt til ulike typer arrangementer, og tror at spennende ideer, oppstartsselskaper og pilot-prosjekter vil utvikles i Økern Portal.

– Tribe Økern vil bli en arena for innovasjon og kunnskapsdeling på tvers av fagområder og selskaper. Vår jobb er å sørge for at leietakerne har verktøyene og fasilitetene for å trives og lykkes i sin arbeidshverdag, sier Berget.

Leder for event og konferanser i 4Service, Annica Andersson, støtter Berget:

– I Økern Portal får man lyse og moderne lokaler med stor takhøyde som er tilrettelagt for fremtidens arbeidshverdag. Å arbeide i Økern Portal betyr også at man har unike og nyskapende fasiliteter i samme bygg.

Annica Andersson gleder seg til å starte opp Tribe Økern. Hun har vært sentral i oppstarten av Tribe Skøyen og Tribe Valle

Andersson peker på at det blant annet kommer ni restauranter , et stort treningssenter i Studio Jobbsprek , store grøntområder og at Nord-Europas største spiselige takhage vokser frem på toppen av bygget.

Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal mener Tribe vil komme både nærmiljøet og leietakere til gode.

– Vår visjon er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Det går igjen i alle valg vi gjør – som å bygge Nord-Europas største takhage på toppen av bygget, få inn nye spennende spisesteder, servicetilbud, arbeidsplasser og treningssenter, samt å skape en hyggelig møteplass i området som er åpen for alle, sier Groven, som er forvaltningsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring.

Han støttes av Berget som bor et stenkast unna Økern Portal.

– Området rundt Økern Portal går gjennom en fantastisk transformasjon og er Oslos største byutviklingsområde. Hit kommer det tusenvis av nye arbeidsplasser og innbyggere i årene fremover. Jeg er sikker på at Økern Portal, med sitt unike tilbud, vil bli en naturlig møteplass for næring og nærmiljø, og at Tribe vil spille positivt inn i dette, avslutter Berget.

Telia, Digitaliseringsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Phonero og treningssenteret Studio Jobbsprek flytter inn i bygget i løpet av 2021, og Norges første Radisson Red Hotell åpner vegg-i-vegg i 2022.

