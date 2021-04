Spennende samarbeid mellom bank og regnskapstjeneste

Hovind byttet bedriftsbank og fikk full kontroll med bank og regnskap i samme flate.

- Fiken er svært brukervennlig og de daglige regnskapsførslene er enkle å lære seg. Jeg har i tillegg engasjert en regnskapsfører som kjenner Fiken godt og som hjelper meg med de litt vanskeligere tingene, siden jeg ikke har regnskapsutdannelse. Jeg vurderte ikke andre regnskapssystemer i særlig grad, da Fiken ble anbefalt av andre gründere, og fornøyde kunder er den beste referansen. Jeg har ikke blitt skuffet så langt, sier Hovind.

Fornøyd privatkunde - fornøyd bedriftskunde

Hovind er, som mange andre bedriftskunder i Sbanken, også privatkunde. Han setter pris på at den gode brukeropplevelsen som mange kjenner fra privat nettbank, er å finne igjen i bedriftsbanken også.

- Jeg har vært privatkunde i Sbanken i over 20 år, og er meget fornøyd med hvordan den er utformet. I tillegg er Sbanken gode på kundeservice dersom jeg må ringe dem. Dette hadde også stor betydning da jeg skulle bytte bankforbindelse for min bedrift, sier Hovind.

Klinikksjefen forteller at han var kunde i en annen bank med bedriften sin, men har nå flyttet over alle bedriftens kontoer til Sbanken.

- Sammenkoblingen mellom Fiken og Sbanken er utrolig enkel å sette opp og krever bare noen tastetrykk. Resten ordner systemet selv, forklarer Hovind.

- Sbanken Bedrift har et ryddig og godt brukergrensesnitt og er imponerende enkel i bruk sammenlignet med andre bankers nettløsninger, fortsetter han.

Enklere bank og regnskap

Selv om Hovind bruker regnskapsfører på de mer komplekse oppgavene, setter han stor pris på å kunne gjøre de daglige oppgavene selv på en enklere og mer effektiv måte.

- Det å "eie" sitt eget regnskap, og å ha enkel tilgang til hvordan den økonomiske situasjonen i en liten virksomhet som vår, er svært viktig. Og ikke minst besparelsen ved å gjøre de enkle tingene selv, med betaling av fakturaer og så videre. Ikke minst tidsbruken. Det er fort gjort å utføre dette også. Enkelt og greit, forklarer Hovind.

LEKENDE LETT? Verken avanserte ultralydbilder, bank eller regnskap er helt enkelt alltid. Men kombinasjonen Sbanken og Fiken gjør hvertfall bank og regnskap litt enklere for bedriftseiere.

Sammenkoblingen av Fiken og Sbanken skjer gjennom såkalte API-er. Det betyr at Fiken bruker Sbankens banktjenester direkte, og at alt skjer i sanntid. Når du sender en betaling fra Fiken til nettbanken, så er betalingen i Sbanken der for din godkjenning umiddelbart.

- Jeg setter stor pris på at når jeg har lagt inn en faktura i Fiken, så kan jeg umiddelbart godkjenne utbetalingen i Sbanken. Dermed kan alt gjøres i én operasjon, og jeg slipper å huske og gå inn i nettbanken senere for å godkjenne, Jeg liker å kunne gjøre meg helt ferdig med slike operasjoner, fra A til Å, sier klinikksjefen.

Sbanken fortsetter å videreutvikle bedriftsbanken sin i tiden framover, og mulighetene som ligger i API-et gjør at regnskapssystemer som Fiken kan også utvide mulighetene for brukerne sine.

- Det er ikke så mye jeg savner foreløpig, egentlig. Mye er automatisert, men en del ting er nødvendig å gjøre manuelt. Men det er veldig enkelt, også for de med alvorlig regnskapsvegring. Regnskapet er blitt lettere å forstå og dermed også morsommere. Som bedriftseier er det jo også viktig å fange opp ting tidlig og å ha oversikt over økonomien, avslutter Hovind.

