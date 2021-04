De mest attraktive prisene på fondshandel

Sbanken lanserte bedriftsbank for litt over ett år siden, og siden da har mange nye kunder fått en enklere hverdag. Halvor Sandbu har vært privatkunde i mange år, og var tidlig ute med å ta i bruk den nye bedriftsbanken til investeringsselskapet sitt.

Etter å ha solgt programvareselskapet Graphisoft Norge som han har bygget opp gjennom de siste 20 årene, forvalter han nå egne investeringer med Sbankens brukervennlige løsning for fondshandel.

- Jeg liker å gjøre investeringene mine selv, og jeg setter pris på friheten til og mulighetene ved å forvalte mine midler gjennom en brukervennlig løsning. Jeg er fornøyd med fondsløsningen og hvor enkelt det var å flytte investeringene mine, og jeg mener Sbanken alltid har vært enklere å bruke enn andre banker, sier Sandbu.

Lave priser på fondshandel

I tillegg til enkel og selvbetjent fonds- og aksjehandel, trekker Sandbu fram attraktive priser som en god grunn til å flytte fondene sine til Sbanken.

- Det er smart å ha to banker, da kan jeg sammenligne og bruke den som er mest gunstig for meg. Sbanken har lave priser på enkeltfond, jeg synes det er stor forskjell på 0,8 % og 1,4 % i kostnad. Det betyr at Sbanken er 30 prosent billigere, og effekten av det øker for hvert år jeg har fondene her, forklarer Sandbu.

Høsten 2019 fjernet Sbanken returprovisjon på fondshandel, og gir den nå tilbake til kundene. Da bedriftskundene fikk mulighet til å handle fond og aksjer våren 2020, fikk bedriftene selvfølgelig de samme gode betingelsene. Det betyr rett og slett mindre til banken, og mer sparing for hver krone til kunden.

Utfordrer

VALGTE SBANKEN: Halvor Sandbu har bygget opp Graphisoft Norge de siste 20 årene. Nå forvalter han store deler av verdiene han har skapt gjennom Sbanken bedrift.

Sbanken har vært en utfordrer i markedet helt siden år 2000. Nå utforder bedriftsbanken både urimelige priser og alt som ikke er enkelt på vegne bedriftskundene. Sandbu peker på muligheten for høyrentekonto uten gebyr, begrensninger på uttak eller bindingstid som en grunn til å være kunde.

- Sbanken er konkurransedyktig på innskudd. Det er viktig for meg, for det er en tendens at de større bankene lokker kundene inn med en høy rente, som så blir satt ned etter et halvt år.

Akkurat nå kan bedrifter plassere innskudd over 5 000 000 kroner på høyrentekonto og få 0,50 % rente. Uten begrensninger eller gebyrer på kontoen er pengene tilgjengelig på kort tid for fonds- og aksjehandel i bedriftsbanken når timingen er riktig, eller bare et trygt sted å plassere pengene i urolige tider.

Sparer tid og penger

Etter å ha bygget opp programvareselskapet Graphisoft Norge siden begynnelsen av 2000-tallet, har Sandbu solgt seg ned i selskapet som leverer digitale verktøy og tjenester til byggebransjen. Nå er Sandbu nest største aksjonær og konsernsjef for den nordiske virksomheten som er samlet i foretaket Nordic BIM Group.

Sandbu forvalter store deler av verdiene han har skapt gjennom Sbanken, der Sandbu har vært kunde helt siden 2002. Han synes derfor det er en fordel at bedriftsbanken er bygget etter de samme prinsippene som har gitt Norges mest fornøyde bankkunder i 19 år på rad.

- Jeg synes banken skiller seg ut i positiv forstand som rask, oversiktlig og lett å bruke. For meg handler valget om brukervennlighet, det er en stor fordel at det nærmest er lik brukeropplevelse på privat- og bedriftsområdet.

