Tok et regnskapsvalg for fremtiden

– Vi liker å si at vi oppretter digitale tvillinger av bygninger og områder ved å bruke fotogrammetri, sier daglig leder Joakim Reistad i TrueTwin.

Selskapet består av en hardtarbeidende trio som siden 2019 har laget 3D-fotokopier av innsiden av bygninger og områdene rundt.

Allerede ved oppstarten kunne Joakim se at de befant seg i et marked der det skjedde mye spennende. I tillegg var de én av få tilbydere. Siden den gang har TrueTwin stått på for å levere digitale fotokopier og løsninger til de som er eksperter på helt andre områder.

Beina godt plantet på jorda

– I en verden fylt av buzzwords, har vi begge beina godt plantet på jorda, fortsetter Joakim, og legger til at i TrueTwin er de opptatt og avhengig av å finne løsninger og systemer som på alle nivå backer deres visjon og behov, nå og i fremtiden. Det gjelder også på økonomi-fronten.

– Som en liten oppstartsbedrift er det utrolig viktig for oss med en løsning som er godt dokumentert, og at valgene vi tok «den gang da» også vil stå som et godt valg i dag og over tid, forklarer Joakim.

Videre fokuserte TrueTwin på at løsningen de valgte for håndtering av økonomi skulle fungere optimalt selv når det er lite aktivitet, men med mulighet for oppskalering hvis det skulle bli behov for det.

Også ble det fort et faktum – vi trengte et regnskapssystem som kunne håndtere at flere ansatte førte timer samtidig på forskjellige prosjekter.

Lang jakt

Jakten på det ultimate regnskapssystemet til håndtering av regnskap og økonomi ble lang og grundig for TrueTwin.

– Jeg tror jeg så på og var innom alt markedet har å by på, ler Joakim. Videre legger han til at mulighetene er mange, men i hvilken grad de tilfredsstiller TrueTwin sine behov varierer stort fra leverandør til leverandør.

Han kan også fortelle at det finnes flere gode systemleverandører, men for TrueTwin var det faktisk graden av tilstedeværelse på YouTube som til slutt var utslagsgivende for at valget falt på Tripletex.

– Det ble tydelig for meg at Tripletex ikke bare oppdaterte systemet ofte, men også passet på å tilrettelegge for at kundene enkelt kan ta i bruk ny funksjonalitet.

For Joakim er det nemlig viktig med et regnskapssystem som jevnlig og stadig kommer med nye oppdateringer. Han ser på dette som en bekreftelse på at han har valgt riktig system.

I mine øyne er det en programleverandør som holder seg oppdatert på alt det nye innen regnskap og automatisering, så jeg selv slipper, sier Joakim.

Penger inn i kassa

Til tross for det omfattende arbeidet med å velge regnskapssystem, hadde ikke Joakim planer om å sitte med regnskapet selv.

– For oss er hovedfokuset å få mer penger inn i kassa enn det som går ut, legger Joakim til. Det var derfor har valgt å samarbeide med en regnskapsfører i DineTall AS, Xuan Nguyen.

Xuan tar seg av det aller meste i regnskapssystemet på vegne av TrueTwin. Selv er Joakim stort sett bare innom for å betale regninger, føre timer og godkjenne utlegg.

– De er jo veldig mye bedre på regnskap enn det jeg selv er, ler Joakim.

Ikke bare har DineTall AS tatt jobben som regnskapsfører, men de fungerer også som en sparringspartner og rådgiver for TrueTwin. Joakim kontakter nemlig Xuan for å rådføre seg om oppsett av billån i regnskapet, fakturering av datterselskap, godtgjørelse av lønnsgrunnlag, oppsett av ansettelser og så mye, mye mer.

– Uten Xuan hadde jeg nok gått på en smell eller to her ja, humrer Joakim.

– Ja, samarbeidet fungerer veldig bra og vi har en god dialog, fortsetter Xuan. Hans oppgaver har blitt å forenkle hverdagen så mye som mulig for Joakim når det kommer til regnskap. Med det kan hele Joakim sitt fokus ligge på kjernevirksomheten, altså TrueTwin.

Fleksibelt samarbeid

– Rolleoppsettet i Tripletex et helt optimalt! Begge parter kan jobbe sammen inne i regnskapssystemet. Det gjør det enkelt å bruke systemet på en fleksibel måte mellom meg som regnskapsfører og Joakim som kunde og sluttbruker. På den måten fikk hvert fall vi den arbeidsfordelingen som passet vårt tilfelle best, sier Joakim.

Joakim og TrueTwin er med andre ord godt fornøyd med løsningen de har med DineTall As. De føler seg trygge på at de har gjort et godt valg både av systemleverandør og av regnskapsfører. Et valg som også vil gagne dem i fremtiden. Og etter to år på markedet understreker Joakim at de har lært masse underveis, også om regnskap.

– Vi kunne helt sikkert gjort mye annerledes i oppstartsfasen, men valg av regnskapssystem er ikke et av dem.

