Utvikler eiendom for arkitektur og designbevisste

- Vi utvikler bygg for folk som er opptatt av arkitektur og design, - for de som vil bo i noe annet enn et rent entreprenørstyrt prosjekt. Maridalsveien 8 er et bygg utviklet for en yngre, og bevisst kjøpegruppe sier Arthur Strand, som er styreleder og medeier i Blue Label Properties og søsterselskapet Black Bricks.

Eiendomsutvikling krever tilgang på gode tomter

Eiendomsutviklernes selskaper leverer til forskjellige markedsgrupper, der Blue Label Properties ivaretar de yngre og Black Bricks de mer etablerte kjøperne. Konseptene inneholder mye av det samme; å levere boliger til de som ønsker noe utover det ordinære, både når det gjelder arkitektur, design, og materialbruk.

Maridalsveien 8 er intet unntak, med spennende arkitektur tegnet av Element Arkitekter. Men tilgang på gode tomter i Oslo kan være utfordrende, derfor er det viktig for eiendomsutviklere å ha finansieringen i orden når muligheten byr seg.

VIKTIG MED TOMTETILGANG: Blue Label Properties fikk tak i tomten i Maridalsveien 8 i samarbeid med Pareto Bank

- Det startet med at vår kontaktperson i Pareto Bank, Erik Abrahamsen, fikk nyss om en eiendom som passet oss bra. Pareto Bank kjenner kundene sine godt og skjønte at vi kunne utløse potensialet, og håndtere eiendommens utfordringer.

For å få tak i tomter, er det et stort konkurransefortrinn med en bank som kan finansiere raskt. Tar det for lang tid å behandle en lånesøknad blir tomten solgt. Med kunnskap om tomteverdier, entreprenørkostnader og markedspriser, er Pareto Bank trygge på de beslutningene de tar.

- Pareto Bank er handlekraftige og har korte beslutningsveier, noe som gjør at de kan gi veldig raske indikasjoner. Det som tidligere tok uker da vi brukte andre banker, tar nå et par dager, forteller Strand.

Fikk tak i kremtomt på Oslo vest

Denne type effektivitet bidrar til at Black Bricks får kjøpt flere gode tomter med Pareto Bank på laget. Den nyeste, en tomt i Grimelundsveien på Oslo Vest, er et eksempel på dette.

- Jeg mener dette er den beste tomten som skal bebygges på Oslo vest de neste årene. Den har panoramautsikt fra Oslofjorden til Holmenkollen. Den ligger høyt og bratt vendt rett mot vest, slik at man nesten får en «helikopterfølelse» av å være der, sier Strand. Dette har R21 Arkitekter utnyttet til det fulle, ved å tilpasse arkitekturen til terrenget og omgivelsene. Bygningene strekkes slik at de ligger med bredsiden mot utsikten. De unike arkitektoniske løsningene gjør at den ekstreme utsikten kan oppleves i de fleste rommene i leilighetene. De to byggene får kun en leilighet i hver etasje. Prosjektet, som er planlagt igangsatt i år, vil bli oppført med eksklusiv teglstein og ha store vestvendte vinduspartier.

- Vi kjøpte tre tomter ved siden av hverandre og slår de sammen. Utover rask tilbakemelding på finansieringen, var også gjennomførte referanseprosjekter viktig for avgjørelsen om salg for selgerne av disse tomtene. Her har vi i Black Bricks en stor fordel med våre fantastiske referanseprosjekter i Gregers Grams vei 13, Furulundsveien 1D, Dalsveien 40, Schiøtts vei 5 og Dagaliveien 6, sier Strand.

Abrahamsen husker at det var stor interesse i bransjen rundt disse tomtene da det ble kjent at de skulle omsettes i fjor.

- Jeg fikk flere henvendelser som handlet om nettopp denne tomten, sier han.

For å sikre seg tomten var det nødvendig å slå til raskt. Et langt kundeforhold og gjensidig tillit mellom partene, bidro til effektive prosesser når det hastet.

FANTASTISK UTSIKT: Fra det nye prosjektet i Grimelundsveien er det panorama over Oslo-fjorden og sol til langt på kveld

Kompetanse om eiendomsutvikling la grunnlaget for samarbeid

Black Bricks og Pareto Bank har samarbeidet siden 2014. En bank med et høyt kunnskapsnivå om bransjen og som er trygge og raske i beslutningene sine, har dannet grunnlag for et vellykket samarbeid.

- Tidligere hadde vi en bank og kundekontakt som var mer «almenpraktiserende». Vi forstod raskt at Pareto Bank hadde spesialisert seg på byggelånsfinansiering. Endelig fant vi noen som kunne språket og noen som kunne regne på samme måte som oss, sier Strand.

Det at Pareto Bank, Black Bricks og Blue Label Properties tenker likt om potensialet i eiendommer gjenspeiles også i historien om Maridalsveien. Dette er et infill-prosjekt av det mer krevende slaget. På eiersiden i byggherreselskapene er også eierne av Ruud Entreprenør 1, Rolf Roger Lindberg og Kjell Even Ruud. Med svært lang erfaring og stor kunnskap om bygg kan vi lettere vurdere krevende tomter. I motsetning til mange andre, synes vi krevede tomter og utfordrende prosjekter er av stor interesse, og meget givende å gjennomføre. Vi har blant annet bygd mange utfordrende prosjekter med krevende adkomst, og i bratte skråninger, sier Strand.

Dette er også en forsikring for banken. Maridalsveien er en trang tomt med vanskelig tilgang for bygg- og anleggsmaskiner. Siden tomten ligger i indre by, har det også vært knyttet usikkerhet med hensyn til grunnforhold og stabilitet i sideliggende bygg.

- Da vi så tomten skjønte vi at vi måtte ha en kunde som kunne bygge et såpass komplisert prosjekt. Med tanke på at bygge- og entreprenørrisikoen ofte er den høyeste risikoen i et utviklingsprosjekt, kjentes det veldig trygt at Blue Label Properties har den kompetansen på huset, sier Erik Abrahamsen i Pareto Bank.

Abrahamsen mener også at det er en fordel at Black Bricks og Blue Label Properties bruker nødvendig tid på å kna prosjektene sine i prosjekteringsfasen. Selv om veien til avkastning blir noe lenger, vil en større grad av skreddersøm gi bedre prosjekter.

- Det å levere enklere hus som ikke er spesialtilpasset for tomten og omgivelsene er ofte en lettere vei for å regne hjem et prosjekt. Den skreddersømmen vi driver med er mer krevende å gjennomføre, både kostnadsmessig og med tanke på godkjenning. Men alle prosjektene våre har særpreg. Vi bygger boliger for de som ønsker noe utover det ordinære, sier Strand.

BÆREKRAFTIG: Black Bricks bygger med kvalitet i alle ledd, noe som gir lenger levetid

Black Bricks utvikler eiendom med kvalitet og lang levetid

Arthur Strand er opptatt av at god arkitektur gir unike kvaliteter og lang levetid for ny bebyggelse. Dette gjør kvalitetsprosjekter vesentlig mer bærekraftige. Han påpeker at mange av de billigste husene som bygges i småhussegmentet i dag, vil bli revet om noen tiår, mens gode arkitekttegnede prosjekter setter spor for fremtiden.

- Vi bygger alle våre prosjekter med tanke på lang levetid, og vi mener de arkitektoniske kvalitetene bidrar til dette. Alle prosjektene våre skal ha et såpass høyt arkitektonisk nivå at de kan være finalister i arkitekturkonkurranser.

Dette er ikke bare et hårete mål, det er en realitet. Black Bricks-prosjekter har vært nominert til Statens Byggeskikkpris, finalister til Oslo Bys Arkitekturpris, samt mottatt Murverksprisen for beste murverk i Norge.

- Vi opplever en økning i gruppen av kjøpere som er opptatt arkitektur, design og kvalitet. Vi ser en betydelig økt interesse for våre prosjekter, og mange blir overrasket over at dette ikke nødvendigvis medfører en betydelig høyere pris for boligene. Skreddersøm medfører vesentlig mer arbeid for oss som utbygger, men slike prosjekter gjør også arbeidshverdagen mer interessant, avslutter Arthur Strand.