Prestisjeprosjektet The Box i Tromsø valgte Hybel Premium

– Andre aktører som driver med utleie til studenter, har ofte en stor organisasjon med mange ansatte i ryggen, som organiserer kontrakter, inn-og utflytting, innkrevning av leie, purringer, depositum og alt som hører med. Vi er en liten organisasjon, men med Hybel Premium på laget, går det helt fint, forteller Morten Tidemann. The Box er Nordens Paris’ nye snakkis på utleie-markedet. Et studentkvartal som er skreddersydd for hektiske studiehverdager, plassert i hjertet av byen. I juni starter innflyttingen, og det er mange som vil leie i den 12-etasjes høye studentboligen.

Stort prosjekt, liten organisasjon

The Box er den første private utbyggingen av student-boliger av denne størrelsen. Med drift av 181 boenheter fordelt på 12 plan, var behovet for automatisering av de fleste prosesser en viktig del av driften.

– Vi var på jakt etter en type ende-til-ende-løsning, og har testet ulike tilsvarende systemer fra Hybels konkurrenter. Men valget var ganske enkelt når vi så hvor intuitive løsningene hos Hybel Premium er for oss som brukere.

– For å kunne drifte The Box på en tids- og kostnads-effektiv måte, er vi helt avhengig av et system hvor alt behandles digitalt, hvor vi har full oversikt og de manuelle operasjonene er redusert til et absolutt minimum. Alle disse løsningene er inkludert i Hybel Premium, forteller Tidemann.

Les mer om Hybel Premium

Morten Tidemann, Markedssjef The Box Tromsø AS

Enkel implementering på egen nettside

The Box har valgt egen nettside som landingsside, og markedsfører The Box på tradisjonelt vis, primært på sosiale medier.

– Derfra går trafikken videre inn i Hybel-universet hvor vi blant annet har en egen søknadsmodul. Her behandler vi alt av søknader, utsteder leieavtaler, organiserer depositum og så videre. Enkelt og oversiktlig. Når det kommer til den juridiske og mer formelle delen av leieforholdet, som leieavtaler, har vi tilpasset og lastet opp vår kontraktsmal, som automatisk distribueres til nye leietakere.

Flere fellesnevnere

Hybel Premium og The Box har på mange måter flere fellesnevnere, ifølge Tidemann

– The Box er et 2021-konsept, hvor vi har gjort vårt ytterste for å treffe dagens boligbehov blant de unge. Alle studentboligene har høykvalitetsmøbler og eget kjøkken og bad. Det finnes lounge, møterom, lesesal, vaskeri og innendørs sykkelparkering til felles bruk, og beboerne får treningssenter inkludert i leien og matbutikk på bakkeplan. Vi har tenkt på det meste. Det har Hybel også. Det er et moderne grensesnitt, og ikke minst er det enkelt å forstå både for oss og for dem som skal søke bolig hos oss, sier han

The Box er et spennende og nytenkende konsept

– Hybel Premium og The Box i Tromsø er en perfekt match. Begge er bygget på smarte, effektive løsninger basert på dagens krav om kostnadseffektivitet og kvalitet, konkluderer Tidemann.

Store tids- og kostnadsbesparelser

Med Hybel Premium er de som søker om bolig på The Box allerede prekvalifisert. De er ofte ferdig kredittsjekket og er ferdig identifisert med BankID, så når Tidemann skal generere husleiekontrakter, er det meste ferdig utfylt.

– Jeg er vel inne i systemet er par ganger om dagen for å se om det er kommet nye interessenter, og behandler søknader fortløpende. Ofte på mobilen når jeg har mulighet til det. Her snakker vi ikke om noe ventetid. Hos The Box er behandlingstiden svært kort, takket være de digitale løsningene som Hybel Premium har.

– Skulle jeg ha håndtert alt dette på den mer tradisjonelle måten, med word-maler hvor jeg måtte fylle inn personalia, leilighetsnummer og husleie, og sendt dette manuelt på mail, tror jeg du kan mer enn doble både tidsbruk og kostnader, sier Tidemann.

Slik ser Hybel Premium ut på mobil. Enkelt og lett oversiktlig

Vil du vite mer om Hybel Premium?

Depositumsgaranti eller gratis depositumskonto

Løsningen med gratis depositumskonto i OBOS-banken er naturlig nok flittig brukt. Det er også depositums-garantien fra Tryg om er inkludert i Hybel Premium, forteller Tidemann.

– Her kan studentene kjøpe et forsikringsprodukt hvor Tryg overtar ansvaret tilsvarende depositumsbeløpet. Det er jo ikke alle som sitter på frie midler til å betale inn et depositum på 20 000 kr, som vi har, og da kan en engangssum på 2800 kr for tre år være mer håndterlig. Og vi får den sikkerheten vi har behov for. Hos oss er det rundt 25 % som velger depositums-garanti.

Hybel Premium og The Box i Tromsø er en perfekt match. Begge er bygget på smarte, effektive løsninger basert på dagens krav om kostnads- effektivitet og kvalitet. Morten Tidemann Markedssjef i The Box Tromsø AS

Tilpasset en ung målgruppe

Tidemann mener Hybel har sørget for at kommunikasjon mellom utleier og leietakere er tilpasset hans målgruppe på en særs god måte.

– Ja, jeg må nesten få fremheve den smidige kommunikasjonsplattformen som er implementert i Hybel Premium. Et eksempel er meldingstjenesten, hvor man kan kommunisere direkte med studentene og søkerne på en enkel måte. Den minner om en type chatfunksjon, og er en plattform som egner seg svært godt for den yngre målgruppen vi opererer blant. Du får, og kan gi svar, fortløpende på en enkel måte, sier Tidemann.

Best på support

Det er ingen tvil om at Hybel Premium har svart til Tiedemanns forventninger. Med denne løsningen i lomma ser han lyst mot åpningen av The Box i Tromsø.

– Hybel Premium gjør livet som utleier enklere.

Og når det kommer til support, får Hybel terningkast seks. Både på telefon og på meldingstjenesten. Det er alltid et kjapt svar å få, avslutter Tidemann.