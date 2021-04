Derfor flytter jeg pensjonen min til Nordnet

– Der jeg hadde min innskuddspensjon kunne jeg kun velge mellom tre spareprofiler med ulike aksjeandeler. Det synes jeg var for dårlig. Jeg var heller ikke imponert over avkastningen i spareprofilen min. Jeg vil velge fond selv, og derfor var det naturlig å flytte innskuddspensjonen min til Nordnet, som har mange hundre fond å velge mellom, forteller Carl Henrik Bjurstrøm (bildet over), eller Calle, som han blir kalt av venner.

Calle har hatt et aktivt forhold til sine sparepenger siden han kjøpte sine første andeler i Skagenfondene i studietiden for over 20 år siden. Han har vært Nordnet-kunde i mange år, og flyttet sine pensjonskapitalbevis til Nordnet i høst.

45-åringen fra Oslo og Drammen jobber som intern-advokat i No Isolation, en oppstartsbedrift som lager kommunikasjonsløsninger for de som trenger det mest, eldre og funksjonshemmede.

Calle omtaler seg selv som en ”aktiv hobbyinvestor”, som bruker mye tid på å følge med på porteføljen og finne gode fond.

Calle er lidenskapelig opptatt av fondsutvalget og hvilken avkastning han ender opp med

– Jeg har hatt meget god avkastning på min fondsportefølje de siste årene. Jeg har slått verdensindeksen, og ikke minst pensjonsprofilen jeg har hatt i min innskuddspensjon, med god margin. Men hittil i år ligger jeg litt bak verdensindeksen, som følge av at teknologifondene mine har fått en smell grunnet økte renter, forteller han.

Liker bransjefond

Calles fondsportefølje består for tiden av flere fond, med en hovedvekt på bransjefond innenfor teknologi, batteriteknologi og råvarer. Han solgte seg imidlertid ned i teknologifond i mars, og kjøpte et emerging markets-fond. Innskuddspensjonen, som ble flyttet i februar, står foreløpig i Nordnet alderstilpasset pensjon (som er Nordnets standard- pensjonsportefølje med 100 prosent aksjeindeksfond frem til 55 år) inntil han finner fond han har mer tro på. Neste fond på kjøpslisten er et verdifond, som han mener vil ha gode muligheter for å slå verdensindeksen hvis rentene skulle øke mye mer, forteller han.

– Jeg vet at det er vanskelig å slå verdensindeksen på lang sikt, men jeg har klart det de siste årene. Jeg har også eid noen enkeltaksjer med varierende hell, men har sluttet med enkeltaksjer nå. Jeg synes det er lettere å finne vinnerfond enn vinneraksjer – og risikoen er lavere, sier han.

Han har ingen planer om å trappe ned aksjeandelen til fordel for renter i pensjonssparingen sin.

– Jeg er selvsagt opptatt av å ikke ta for stor risiko med pensjonspengene mine, men jeg vil jo at de skal vokse. Og da er aksjefond tingen på lang sikt, og jeg vet jeg tåler svingningene underveis. Så bruker jeg litt tid på å følge med at jeg ikke er investert i feil bransje eller at fondet mitt taper mot indeksen over tid, forklarer han.

Ved flytting av innskuddspensjonen må Calle selv betale forvaltningsgebyret hos Nordnet, men arbeidsgiver må betale han en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret i standard forvaltningsprofil hos dagens leverandør.

– Jeg er egentlig ikke så opptatt av om det blir litt dyrere eller litt billigere forvaltning. Det som opptar meg er fondsutvalget og hvilken avkastning jeg ender opp med, sier han.

Leser finansnyheter og hører på podcaster

Calle bruker en del tid på å følge med på finansnyheter, og leser blant annet Finansavisen, DN.no og E24 hver dag.

– Jeg lytter også til flere podcaster om aksjer og sparing. Jeg føler jeg blir litt klokere for hver podcast jeg hører på, avslutter hobbyinvestoren.