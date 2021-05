Skal sikre kampkraft med nytt byggekonsept

Nye krav gjør at Forsvarets midlertidige bygninger enkelt skal kunne flyttes fra ett sted til et annet, eller at byggets funksjoner kan endres raskt. Men hvordan det skal gjøres, det vet ikke Forsvarsbygg. Ikke ennå.

Hilde Spansvoll i Forsvarsbygg fotografert på Håkonsvern. Foto: Eivind Senneset/Eivind Senneset

– Det spennende er at vi ikke engang selv vet vi skal ha. Vi overlater kreativiteten til markedet, og håper og tror at de kan komme med fantastiske løsninger for framtidens bygging, sier prosjektleder Hilde Spansvoll i Forsvarsbygg.

Hun forteller at det er første gang Forsvarsbygg inngår et innovasjonspartnerskap. En slik måte å gjøre offentlige anskaffelser på innebærer at bestilleren ikke spesifiserer nøyaktig hva det er de ønsker å kjøpe, men heller beskriver hvilket behov de har. Deretter går de ut og snakker med aktører i markedet for å vurdere hva slags løsninger de kan utvikle.

Viser mot og vilje

Prosjektet har fått 15 millioner i støtte fra Innovasjon Norge. Midlene går til bedriftene som deltar i partnerskapet, slik at de får dekket deler av utviklingskostnadene. På veien får Forsvarsbygg også god hjelp av DFØ og Nasjonalt program for Leverandørutvikling (LUP).

Forsvarsbygg viser mot og vilje til å være ledende innen offentlige anskaffelser. Det underlige er at ikke flere statlige virksomheter og kommuner bruker innkjøpsmakten sin til å skape innovasjon og utvikling. Norge går glipp av store muligheter når bare 14 prosent av de offentlige innkjøpene er innovative, sier innovasjonspådriver Harald Aas i LUP.

Interessant, men krevende

Spansvoll er på sin side overveldet av interessen som leverandørene så langt har vist. Over 100 leverandører meldte seg på da Forsvarsbygg inviterte til den første markedsdialogen i februar i år.

– I markedsdialogen fikk leverandørene presentere sine visjoner for nye løsninger gjennom en-til-en-møter med oss. Det var meget interessant og inspirerende å høre deres tanker om fremtidsretta utvikling, sier hun.

Spansvoll mener det er godt å ha en erfaren rådgiver fra leverandørutviklingsprogrammet i ryggen når Forsvarsbygg gjennomføredr sin første innovative anskaffelse. Foto: Eivind Senneset

I neste runde til høsten vil Forsvarsbygg se på hvordan de kan «matche» leverandørene. Det er flere leverandører som kan levere hver sin detalj. Til sammen kan de kanskje levere et helt konsept.

– Vi gleder oss til å fortsette dialogen med markedet. Så håper vi også at miljøaspektet vil bli mer fremtredende, sier Spansvoll, som mener prosessen så langt har vært både interessant og lærerik – og litt krevende.

– Det er jo utrolig fristende å legge mer detaljerte føringer for hva vi ønsker oss, men hele poenget er jo å la markedet til å komme til oss med sine visjoner for fremtidige løsninger. Dette er en anskaffelsesprosedyre vi ikke har gjennomført tidligere, og det har vært veldig godt å ha en erfaren rådgiver fra LUP i ryggen, slik at vi har tyngde og trygghet til å stå i prosessen, sier hun.

Spansvoll er sikker på at løsningen de til slutt lander på, vil komme til nytte for flere enn Forsvarsbygg.

– Det er jo en hel rekke bransjer og aktører som trenger mobile og fleksible bygg. Helsevesenet, skoler, barnehager og bistandsorganisasjoner er bare noen av dem. Det er grunn til å tro at det kommersielle potensialet er stort, både innenfor og utenfor Norges grenser, sier hun.

Forsvarsbyggs prosessmodell for innovative anskaffelser.

Nye krav krever nytenkning

Innovative anskaffelser av denne typen er forankret helt til toppledelsen i Forsvarsbygg, og ligger nå som en del av virksomhetsstrategien. Avdelingsdirektør for anskaffelser, Marit Kristiansen, opplyser at Forsvarets langtidsplan for de neste fire årene legger vekt på fleksibilitet og effektivisering i alle deler av sektoren.

– Vi trengte å tenke litt nytt rundt hvordan vi bygger, med mer fart i gjennomføringen, mer fleksibilitet i hvordan eiendomsporteføljen kan benyttes over tid og hvordan vi samtidig kan bidra til å redusere klimaavtrykket i Forsvarssektoren. Vi skal blant annet gjøre bedre nytte av den kompetansen og utviklingen som skjer i markedet, og som vi ikke alltid er en del av hvis vi ikke oppsøker den selv. Vi ønsket derfor å se på om det var mulig å få til et innovasjonspartnerskap i noen av våre anskaffelser. Det var bakgrunnen for at vi startet dialogen med LUP, som vi har hatt et litt sovende og uutnyttet partnerskap med i flere år, sier Kristiansen.

Avdelingsdirektør for anskaffelser, Marit Kristiansen, opplyser at Forsvaret legger vekt på fleksibilitet og effektivisering i alle deler av sektoren. Det er en av årsakene til at de nå i større grad vil benytte seg av markedets kompetanse. Foto: Forsvarsbygg.

Hun forstår at kommuner og offentlige virksomheter kan kvie seg litt for å sette i gang en slik anskaffelsesprosess, særlig om de ikke har gjort det tidligere.

– Ja, det tar kanskje litt tid å gjøre en anskaffelse på denne måten. Vi må tåle å vente i to år før vi har noe å kjøpe. Og så må vi tørre å stole på at tiden vi bruker nå, sparer oss for tid og ressurser senere, i tillegg til at vi klarer å løse samfunnsoppdraget mer effektivt. Man må investere hvis man ønsker innovasjon, slår Kristiansen fast.

Fakta om prosjektet Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsbesittere, med alt fra telt og brakkerigger til kaserner, messer, kontorbygg, avanserte tekniske installasjoner og militære anlegg i porteføljen.

Forsvarsbygg ønsker nå å utvikle et helt nytt byggekonsept for å sikre kampkraft og redusere så vel kostnader som klimaavtrykk.

Gjennom et innovasjonspartnerskap har de gått i dialog med markedet for å undersøke mulighetene. I stedet for å beskrive i detalj hva slags løsning Forsvarsbygg er ute etter, beskriver de da et behov. Så er det opp til markedet å utvikle løsningen.

Et innovasjonspartnerskap er en innovativ anskaffelse som kan benyttes når det ikke eksisterer løsninger på markedet. Gjennom en innovativ anskaffelse øker man graden av innovasjon, offentlig sektor får smartere og mer effektive løsninger, innbyggerne får bedre tjenester og næringslivet nye markedsmuligheter.

Dette er Nasjonalt program for leverandørutvikling og innovative anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) er eid av NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som står sammen om arbeidet med innovative anskaffelser. Videre har Nasjonalt program for leverandørutvikling 29 offentlige virksomheter som er partnere.

- Hvert år anskaffer offentlige virksomheter i Norge for 560 milliarder kroner

- Innovative anskaffelser har bidratt til offentlige besparelser på 334 millioner

- Innovative anskaffelser har gitt 22 radikale innovasjoner og 350 nye arbeidsplasser

- Innovative anskaffelser bidrar til å løse klima- og miljøutfordringer, og har gitt 2895 tonn reduksjon i årlige CO2-ekvivalenter.

