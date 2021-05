– Forstår bedriftene hvilken game-changer dette er?

– API er en trebokstavsforkortelse som virkelig herjer. «Alle» snakker om integrasjoner, men forstår bedriftene hvilken game-changer det faktisk er?, spør Larsen.

Visma-sjefen vil avmystifisere. Selv om det tekniske underlaget er komplekst, handler API til syvende og sist om å skape gode brukeropplevelser – like mye for bedriftene som for kundene deres.

Og det er mer enn bare en trend.

– Å mene at API er «noe forbigående» ville vært like dumt som å si at internett var det på 90-tallet. Se bare på bankintegrasjoner; det er ikke et salgspunkt lenger. Ingen i dag hopper i taket av at regnskapet er integrert med banken. Det er en hyllevare når du velger leverandør.

Og snart er APIer på den samme hylla, skal vi tro Larsen.

– Jeg opplever at mange jeg snakker med, er litt engstelige for ny teknologi. Fokuset er ofte på det tekniske og kompliserte. Vi må ikke miste av syne fordelene det gir for bedriftene og kundene deres. I så måte vil jeg gjerne være en motvekt, sier Larsen, og fortsetter:

– Fordelen med integrasjoner er at du syr sammen alle løsningene dine. Det hjelper jo ikke å automatisere de ulike prosessene, om du uansett ender opp med å måtte flytte data mellom systemene dine, forklarer han.

Eksempler på APIer i hverdagen: Når du betaler en faktura med Vipps eller Klarna, er det et API mellom Vipps/Klarna og leverandøren du betaler penger til

I videomøter er det APIer blant annet mellom mailen din, møteplattformen (Teams/Meet/Zoom) og kameraet på pcen eller mobilen din

Hver gang du bekrefter identiteten din via BankID, er det fordi nettsiden du besøker har en API-integrasjon til BankID

Ingen kan være absolutt alt for kundene sine

Enkelt forklart er API en liten kodebit. Denne koden er nøkkelen til å koble to it-applikasjoner sammen med hverandre.

APIet kan også koble en enkelt applikasjon sammen med en plattform. Adm.dir. Larsen trekker frem tre aktører som kom tidlig på banen.

– Se på Microsoft, de tilbyr kundene sine over 600 integrasjoner. Slack har over 2,400, mens Google Chrome har nærmere 200 000, sier han og utdyper:

– Det Microsoft, Slack og Google skjønte tidlig, var at de ikke kunne være alt for kundene sine. Dermed måtte de gjøre det så enkelt som mulig for brukerne å koble på tilleggstjenestene sine.

Målet for bedriftene, ifølge Larsen, må være å bygge en enhetlig infrastruktur, hvor all dataen henger sammen. Når systemene kan gjøre den manuelle jobben, går de ansatte fra å være «punchere» til å bli «kontrollører».

– Vi har redusert feilplukk fra 20 til 1 prosent

Vi spoler tilbake til 2010: En ny matleverandør ser dagens lys. Sokrates Kalenderidis ville ikke bare kaste seg inn i grossisthandelen; han ville bli best. Etter mange år i restaurant- og matbransjen, forsto Foodpartner-gründeren én ting:

Det som skiller klinten fra hveten, er integrasjoner.

Jakten på et godt rigg i bunn skulle være en nøtt å knekke. De første årene var han innom flere løsninger, men opplevde hele tiden å bli sittende med punching og flytting av data.

– Når du skal integrere noe med en eldre løsning, trenger du så ekstremt mye tilpasninger. Du får et sår, så må du plastre, så blir det sår igjen, og du må plastre på nytt. Jeg vil ikke ha det sånn! Jeg vil at ERP-systemet skal jobbe for meg, i stedet for at det er jeg som jobber i systemet, forklarer han.

– Jeg skjønte at hvis jeg skulle lykkes, måtte jeg ha et veldig godt system i ryggen.

Og akkurat et godt system, det har bedriften – som omsetter for 51 millioner – skaffet seg. Med et helautomatisert ERP-system, forteller Kalenderidis at de nå kan vokse med 20 prosent i året, helt uten å ansette flere mennesker.

– Punchen for oss da vi skulle finne en ny plattform, var at leverandøren hadde et åpent API. Blant mange fordeler, har vi for eksempel redusert feilplukk på lageret fra 20 prosent til 1 prosent. Det er vinn-vinn. Bedre for oss, bedre for kundene våre. Jeg går på jobb og er rett og slett happy!

Mulighetenes marked for tredjepartsleverandører

Visma-sjefen peker på at integrasjoner gir bedrifter som Foodpartner en helt unik mulighet til å posisjonere seg.

– Sokrates Kalenderidis er et glimrende eksempel på en leder som forstår hvor store muligheter som faktisk ligger i teknologien, sier Larsen.

Når det er så enkelt å hente ut de beste komponentene og sy dem sammen, står døren på vidt gap for alle mulige tredjepartsløsninger.

– Det betyr at bedrifter kan ha alle mulige bransjespesifikke nisjeløsninger og plugge dem rett inn i riggen sin. Dette gir jo vann på mølla til tredjepartsløsningene også – vi ser at økosystemet til norske bedrifter vokser eksponentielt.

Sokrates Kalenderidis, daglig leder i Foodpartner FOTO: Trygve Sørli / WeMade

The world is eating software. Eller?

Larsen tror ikke vi kommer til å være så opptatt av å snakke om integrasjoner i fremtiden. Det kommer til å være en del av totalpakken – en brukeropplevelse bedriftene forventer av leverandørene sine.

– Den amerikanske entreprenøren Marc Andreessen sa en gang at «software is eating the world». Men egentlig tror jeg det er omvendt: The world is eating software. Å velge leverandører med omhu bør være minstekravet for norske bedrifter. Som en grunnmur i et hus. Derfra kan vi begynne å snakke muligheter!

Muligheter, ja! Skal vi se på dine?