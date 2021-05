Dette visste du ikke om menn og hudpleie

Menn er generelt sett ikke så flinke til å ta vare på huden sin. Dette kan føre til tørrhet, akne og sensitiv hud, som igjen kan føre til hudsykdommer. Det kan også føre til at du ser eldre ut enn du faktisk er.

Her er noen grunner til hvorfor hudpleie burde være en viktig del av din daglige rutine.

1. Flere aktive talgkjertler og større porer

Den mest avgjørende forskjellen mellom damer og menn når det gjelder hud, er at menn har mer aktive talgkjertler, som betyr flere og større porer. Mannens hormon testosteron gjør at huden produserer mer talg enn det kvinnehuden gjør. Derfor har gutter oftere akneproblemer enn jenter i puberteten. Mer talg fører til to ting: ansiktshuden blir mer utsatt for forurensing og frie radikaler, fordi større porer gir åpen tilgang til huden. I tillegg er mannens hud ofte blankere og mer oljeaktig.

2. Aldringstegn kommer brått

Aldringstegn inntrer senere for menn, men når de gjør det, kommer de raskere og mer omfattende. Forebyggende tiltak er like viktig for menn som for kvinner. Ikke vent til at huden har fått rynker og aldringstegn, for på det tidspunktet er det allerede for sent. Å iverksette tiltak og igangsette et hudprogram vil utsette aldringsprosessen og bidra til at huden eldes på en god og kontrollert måte.

3. Barbering stresser huden

Menn bruker over 780 timer i løpet av livet på barbering. Hver gang du barberer deg fjernes det øverste laget av hudceller og frigjør nye hudceller som er mer følsomme for eksterne faktorer. Barbering reduserer hudens evne til å beskytte seg mot ytre faktorer som sol, varme, kulde og vind.

Overfølsom hud krever mer pleie, så hvis du vurderer å anlegge skjegg og tror at det frigjør deg fra hudpleie, så er det i realiteten stikk motsatt. Menn med fullskjegg får oftere utfordringer med huden i ansiktet.

4. Hudkreft forekommer oftere hos menn

Menn bør være ekstra nøye med å beskytte seg mot solen fordi huden deres er mer utsatt for kreft enn kvinners. Hudkreft rammer flest menn grunnet mindre bruk av solfaktor og sjeldnere besøk hos lege. Menn oppholder seg ofte mer i solen enn kvinner og er ikke så flinke til å smøre seg inn med solfaktor. Til tross for advarslene fra helsemyndighetene så slurver menn med solbeskyttelse.

Menn er fra naturens side ekstra utsatt for solens skadelige stråler siden de ikke tåler UVA-strålende like godt som kvinner. Dette skyldes at de har et lavere antioksidantnivå en kvinner. Det gjelder såkalt non-melanom hudkreft (ikke føflekkreft). Denne kreftformen viser seg gjerne ved sår som ikke vil gro, knuter i huden som væsker eller blør, og eksemlignende utslett. Sykdommen rammer særlig de som har vært utsatt for mye solstråling i lange perioder av livet, og rammer gjerne godt voksne.

Sunn hud og helse er den nye sexy



Så, tiden da hudpleie var noe kun damene holdt på med, er definitivt over. Elite Helse har derfor utviklet en helt egen hudpleieserie for menn; Intelligent Skin Health. Den krever bare noen få minutter på badet og gir huden vitalitet og spenst.

Det var franskmannen Arnaud Bessieres som utviklet serien sammen med sin kone Isabella. Han har mer enn 15 års erfaring med produktutvikling innen hud og helse, og har jobbet flere år som Product Development Engineer for noen av de største selskapene i Franskrike. Isabella Bukurie Bessieres er utdannet dermatologisk sykepleier og er grunder av Elite Helse på Aker Brygge. Sammen har de utviklet flere hudpleieserier og behandlinger for både menn og kvinner.

Hans kompetanse kombinert med Elite Helse sin medisinske ekspertise, var grunnlaget for å utvikle Intelligent Skin Health .

- Vi pustet liv i produktutviklingen ved å slå sammen erfaring og ekspertise fra over 20.0000 pasienter med ingredienser fra vitenskapen. Resultatet ble en hudpleie rutine som er for alle, uansett livsfase. Effektiv og enkel å gjennomføre. De ulike tre trinns programmene låser opp huden, gir klarhet, økt glød, behandler akne, minsker porer, gir fukt, oppstramming og jevnere hud. Sunn hud og helse er den nye sexy, avslutter han.