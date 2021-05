Saueskinn - Middelalderens blockchain

Kan vi stole på dette dokumentet? Har noen prøvd å forfalske underskriftene eller endre på innholdet?

Slike spørsmål har man trolig stilt seg så lenge mennesker har inngått avtaler med hverandre. Og like lenge har man hatt behov for teknologi som sikrer at dokumenter, dets avsender, innhold og signaturer er autentiske.

Ifølge en studie som er publisert i Heritage Science var pergamenter laget av saueskinn et velegnet medium for å sikre at en avtale, lov eller underskrift ikke er endret eller forfalsket, helt fra 1200-tallet og frem til 1900-tallet.

Saueskinn sikrer dokumentintegritet

Hvorfor har en så tilsynelatende enkel “teknologi” holdt stand så lenge? Papiret ble jo oppfunnet for mer enn 2000 år siden og ble stadig mer tilgjengelig fra 1500-tallet og utover!

Stikkordet er dokumentintegritet: Hvordan kan man oppdage om dokumentet har blitt endret på en eller annen måte etter at det er signert?

Det er her saueskinnet viste seg uovertruffent. Saueskinn har et svært høyt fettinnhold, hele 30–50 prosent av tørrvekten i lærhuden er fett. Til sammenligning har eksempelvis tørket hud av storfe bare 2–3 prosent fett, mens geiteskinn har opptil 10 prosent.

Det høye fettinnholdet gjør at saueskinn sprekker opp, delamineres eller deformeres når det skrapes i det. Dermed kan man avsløre om noen har forsøkt å endre på teksten eller signaturen i etterkant. Slik sikres dokumentets integritet. Man kan altså si at i middelalderen brukte man saueskinn på samme måte som Scrive i dag bruker blockchain for å sikre integriteten og autentisiteten til dokumenter og informasjon.

Les mer om norsk bruk av blockchain

Fra saueskinn til blockchain

Etter hvert tok likevel papir over for pergament, samtidig ble nok dokumentintegriteten litt svekket. I nyere tid har alle som har skullet sende viktige attester og dokumenter opplevd å måtte ta turen innom legitime kontorer for å få et stempel og signatur for å verifisere dokumentets autentisitet. Samtidig har nok de fleste av oss i det stille tenkt: "Hvor enkelt er det ikke å forfalske disse rett kopi-stemplene og dokumentene?"

Likevel, selv om man bor i en region med mange sauer, å gå tilbake til saueskinnspergament er ikke et godt alternativ. I dag er det mulig å verifisere dokumenter og informasjon raskere, mer effektivt og tryggere enn ved pergament og stempler på ditt lokale postkontor. Du gjettet det: Stikkordet er blockchain.

De fleste har hørt om blockchain i sammenheng med kryptovaluta som Bitcoin og Etherum, vidundervalutaene som tilsynelatende skal vokse inn i evigheten. Nylig har også salg av digital kunst i form av NFT’er (unike sertifikater) tatt av, hvor blockchain-teknologi benyttes for å verifisere autentisiteten til kunsten og kunstneren, samt integriteten til selve filen som inneholder den digitale kunsten.

Auksjonshuset Christie’s solgte i mars 2021 et digitalt kunstverk fra kunstneren Beeple, i form av en NFT, til den nette sum av 69 millioner dollar.

Blockchain – mer enn kryptovaluta

Hvordan lar den samme teknologien bak Bitcoin og NFT’er seg overføre til verifisering av juridiske dokumenters integritet? Elektroniske dokumenter kan i dag sikres med ulike løsninger under betegnelser som “elektronisk segl" eller "digital signatur" (som ikke må forveksles med en elektronisk signatur). Begrepene viser til metodene som brukes for å beskytte dokumentets integritet etter elektronisk signering. Ulike digitale forseglingsløsninger benytter seg av forskjellige teknologier med ulike nivåer av sikring.

Scrive leverer e-signeringsløsninger for næringslivet og benytter blockchain-teknologi for å levere det ypperste innen sikring. Scrive kan garantere integriteten til dokumenter som er elektronisk signert og digitalt forseglet via deres løsninger. Blockchain-teknologien gjør det mulig å sikre den digitale signaturen (forseglingen) ved å feste den til et permanent, verifiserbart offentlig register, som resulterer i en uovertruffen sikring av dokumentets integritet.

Hvordan Blockchain sikrer dokumentintegriteten

Scrive har basert seg på blockchain-teknologi da det er en tidsbestandig metode som ikke er avhengig av sertifikater som kan utløpe eller sikkerhetsnøkler som kan brytes om man har tilgang til nok datakraft.

I tillegg lar blockchain dokumentets innehaver matematisk kontrollere at det ikke er endret på noen måte etter at det ble signert.

Verifiseringen kan også gjøres uavhengig av Scrive eller andre parter i fremtiden. Sammen med dokumentet følger verifiseringsdata og Scrives bransjeledende bevisteknologi (en detaljert hendelseslogg) for hvert enkelt dokument.

Siden avtaler og dokumenter autentiseres med blockchain er også juridiske bindinger ivaretatt. Juridiske bevis er viktig om en tvist først skulle forekomme. Med Scrive sin løsning kan man bevise at et dokument:

Ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet

Ikke er en forfalskning

Ble opprettet på den spesifikke datoen og det tidspunktet som den digitale signaturen viser



I det 21. århundre kan vi endelig trygt vinke farvel til middelalderens blockchain.

Scrive - E-signering for næringslivet

Scrive er en nordisk leverandør av e-signering og eID-løsninger for næringslivet. Med blockchain-teknologien i bunn leverer de integritetssikring av dokumenter i verdensklasse og en bevispakke som setter industristandarden.

Dette i tandem med bransjeledende support, systemagnostiske løsninger, samt muligheten til å sende og signere dokumenter på alle typer enheter, gjør Scrive til den ideelle digitaliseringspartner.

Scrive har løsninger som er klare out-of-the-box, samt leverertotalintegrerte løsninger, integrert i kundens eksisterende plattformer og kundereise.

Scrive startet opp i Stockholm i 2010 og ble raskt en favoritt i norden med sine innovative og sikre løsninger. I dag har Scrive over 4.000 kunder i mer enn 40 land, på tvers av utallige bransjer. På kundelisten i Norge finner vi blant andre Schibsted, DNB og Telenor som har digitalisert og effektivisert en rekke avtaleprosesser og dokumentflyter.