Direktefly fra Oslo til Seychellene

Dette Paradiset i Det indiske hav består av 115 naturskjønne øyer i granitt og korall. Her finnes strender som gjentatte ganger er blitt kåret blant verdens vakreste, dekket av fargerik tropisk vegetasjon og omkranset av krystallklart hav i alskens turkise sjatteringer.

Seychellene er et av landene i verden som er kommet lengst i vaksineringsprogrammet, og har snart fullvaksinert hele øygruppens voksne befolkning. Med andre ord; et trygt og utrolig vakkert reisemål!

De tre hovedøyene på Seychellene byr på et rikt utvalg av severdige steder, enten du ønsker å besøke de små lokale byene, noen av de mange strendene eller naturreservatene på øyene. To av øygruppens naturreservat er på UNESCOs verdensarvliste; Aldabra Atoll og Vallee de Mai på Praslin. I sistnevnte nasjonalpark kan man finne Coco de Mer palmen med sine karakteristiske frukter og bærer av verdens største nøtt, samt en rekke endemiske arter. Både plante- og dyrelivet er rikt på Seychellene, og spesielt er destinasjonen kjent for sine mange store landskilpadder, i tillegg er flere av strendene på øyene hekkeplasser for havskilpadder, videre er svarte papegøyer og store frukt-flaggermus unike arter man finner på Seychellene. For naturen og dyrelivet på øygruppen er særegent både på land og i vann, - her finner man dyre -og plantearter som ikke finnes andre steder i verden.

Maten på Seychellene er også en spennende opplevelse. Kjøkkenet er kreolsk, og her finnes en fusjon av smaker fra både Afrika, Asia og Europa. Fargerike og delikate retter er typisk for destinasjonen, og spesielt sjømat og frukt er av en helt unik kvalitet på destinasjonen.

Har du lyst på en tur hit i høstferien?

Seychellene er en kulinarisk destinasjon, og når den nytes i disse omgivelsene, så blir det en opplevelse man sent vil glemme.

Et hav av muligheter

Med 115 øyer å velge mellom, er det nok av steder å besøke. Paradisreiser har spesialisert seg på reiser til Seychellene og har over 20 års erfaring fra destinasjonen. De tilbyr et rikt hotellutvalg og har en meget god kunnskap om hva man burde oppleve når man først tar turen til dette øyparadiset.

I anledning Paradisreiser sitt 20 års jubileum har de satt opp et direktefly med Qatar Airways fra Oslo til Seychellene i høstferien, med avreise fra et høsttungt Oslo den 30 september, og hvor dere lander igjen i Oslo den 10 oktober; fylt av sol, varme og en helt unik reiseopplevelse!

Det prisbelønte flyselskapet Qatar Airways tilbyr sine passasjerer rik media-underholdning, nydelig mat og drikke ombord, og service i toppklassen. Her kan man velge mellom økonomiklasse eller Business Class - som er kåret til verdens beste!

Det er fortsatt plass ombord! Vil du bli med?

Seychellene. Her fra øya La Digue.

Noen av de mest eksklusive hotellene i verden

Når du endelig har landet i trope-paradiset Seychellene, så kan du velge mellom et stort utvalg av fantastiske overnattingssteder. Paradisreiser tilbyr et stort hotellutvalg på Seychellene, - alt fra enkle gjestehus til verdens beste øy-resort. Her er et utvalg av noen av de mange gode jubileumspakkene som Paradisreiser tilbyr sine gjester på direkteavgangen til Seychellene i høstferien:

CARANA BEACH HOTEL

Her nyter du ferien på vakker strand, omkranset av frodig vegetasjon, granittsteiner og asurblått hav på hovedøya Mahé. Maten du får servert på hotellet er helt fantastisk!

CONSTANCE EPHELIA

Et førsteklasses hotell som ligger ved flere vakre strender langs vestkysten av Mahé. Ephelia tilbyr mange flotte aktiviteter, så dette er et perfekt utgangspunkt for å oppleve mye av Seychellene.

STORY SEYCHELLES

Et karakteristisk og delikat førsteklasses hotell på Mahé. Hotellområdet er omkranset av en vakker og velholdt tropisk hage, og ligger ved den 3 kilometer-lange sandstranden “Beau Vallon”.

ANANTARA MAIA SEYCHELLES VILLAS

Et av Mahés mest luksuriøse hotell beliggende ved Anse Louis stranden sørvest på øyen. Hotellets villaer tilbyr en nydelig og privat atmosfære, omkranset av tropeskog og med panoramautsikt mot Det indiske hav. Hotellet har få villaer, noe som gjør hotellet intimt og avslappet. Hver villa har sitt eget private evighetsbasseng, toalettartikler fra det franske motehuset Hermès, og 24-timers butler-service.

Anantara Maia Seychelles Villas har spektakulær belliggenhet med panoramautsikt mot Det indiske hav.

LE DUC DE PRASLIN

Le Duc de Praslin er utrolig hyggelig mellomklasse hotell med meget god beliggenhet sentralt i Cote d`Or, - rett ved en av de beste strendene på Praslin. Rommene på hotellet ligger i en blomstrende hage med en fantastisk orkide-samling og spennende kunstverk.

CONSTANCE LEMURIA RESORT

Constance Lemuria Resort er et luksuriøst hotell som ligger nordvest på øya Praslin. Hotellet har Seychellenes eneste 18-hulls Championship golfbane, flere restauranter og en utsøkt kvalitet på mat og service! På hotellområdet finner man også den bergtagende stranden Anse Georgette, som ofte blir nevnt blant verdens vakreste strender!

Hva tenker du om ferie på en privat øy i Det indiske hav? Her fra Denis Private Island. Bedre blir det vel ikke.

DENIS PRIVATE ISLAND

Dette er en nydelig og førsteklasses privat øy på Seychellene, med konseptet “One Island – One Resort”. Dette er virkelig en naturelsker sitt paradis! Øya er velsignet med stabilt klima og kilometer med de vakreste, hvite og uberørte strender som ender ut i krystallklart hav.

SIX SENSES ZIL PASYON

Six Senses Zil Pasyon er et luksus-resort på den private øya Félicité. Hotellet er et delikat og eksotisk hotell med en meget god ansvarspolitikk i forhold til miljø og lokalsamfunn. Her finnes vakker natur, frodig vegetasjon, kritthvite strender og de dramatiske granittformasjoner som Seychellene er så kjent for. Øya har stort fokus på bevaring og dyrking av lokale produkter som grønnsaker, urter, frukt, sjømat og kjøtt. Mat og service i verdensklasse!

LE DOMAINE DE L´ORANGERAIE

Dette er det flotteste hotellet på den lille perlen av en øy: La Digue, og er en favoritt blant Paradisreiser sine gjester. Hotellet har en unik og delikat stil, og er vakkert dandert i en tropisk åsside, toppet med et nydelig spa-anlegg helt øverst i åsen.Dette hotellet blir alltid fort fylt, så her lønner det seg å være tidlig ute med en bestilling!

Man kan vel neppe klage på rommene på Six Senses Zil Pasyon

Hva er inkludert i jubileumspakken?

Hvis du ikke er overbevist enda, så blir du kanskje det når du hører hva som er inkludert i jubileumspakken:

Direkte flyreise Oslo – Seychellene tur/retur i økonomiklasse eller Business Class på prisbelønte Qatar Airways med flyskatter inkludert. Topp service, servering av mat og drikke samt rik media -underholdning er inkludert.

Overnatting i 8 netter på verdens vakreste øyer; Seychellene – med helt unike tilbud for Paradisreisers gjester.

All lokal transport på Seychellene (med bil/båt/fly/helikopter), og personlig oppfølging på destinasjonen fra dyktige samarbeidspartner.