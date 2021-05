Norsk programvare med internasjonale ambisjoner

Selskapet utvikler en SaaS-løsning som sikrer en smartere og datadreven tilnærming til strategisk innkjøp for norske og internasjonale virksomheter. Løsningen, som ble lansert for tre år siden, bruker kundens data til å finne muligheter for bedre og mer datadrevne valg for innkjøp og bidrar dermed til både økt transparens og mer effektive markeder. Dette bidrar til at de konkurransedyktige, miljøbevisste og seriøse leverandørene kommer best ut.

– Som forbruker er det lett å finne markedspris på et bestemt produkt, men for en virksomhet som skal gjøre et stort innkjøp er det mye vanskeligere å vite hva man faktisk betaler for. Vårt overordnede mål er å skape transparens i B2B-markedet på en plattform som gir innsikt i pris, kvalitet, bærekraft og andre egenskaper ved et produkt. Hos oss får du muligheten til å bli med i et team som virkelig ønsker å gjøre en forskjell, forteller Valdemar Rolfsen, CTO i selskapet.

Valdemar Rolfsen, CTO i Ignite Procurement.

Ignite Procurement ble kåret til Norges neste vekstselskap av Finansavisen i 2020 og skal vokse fra 20 til 50 personer i løpet av 2021.

Rolfsen forteller at selskapet aldri har hatt planer om å bli et mellomstort norsk selskap. I stedet har store internasjonale ambisjoner vært styrende helt siden oppstarten. De har nylig hentet 30 millioner i en emisjon for å gå internasjonalt med den norske programvaren.

– Vi er allerede på vei ut av Norge og jobber med verdens største innkjøpere i Tyskland, Polen, USA og andre land. Vi har gjort mange ansettelser og har mange dyktige folk med på laget. Nå gleder vi oss til å doble staben i løpet av året, forteller han.

Korte veier til beslutninger

Bak suksessen til Ignite Procurement, ligger en kontinuerlig innsats for å skape et arbeidsmiljø som vektlegger selvstyrte team og korte beslutningsprosesser. Rolfsen understreker at en av nøklene til suksessen deres er eierskapet de ansatte har til teknologien og produktet som utvikles.

– Mange selskaper ønsker å fremstå som innovative, mens de i realiteten følger gamle byråkratiske modeller. I tradisjonelle selskaper blir ofte en utvikler satt på bakrommet, men hos oss ønsker vi heller å motivere alle til å delta i beslutningsprosessene. For oss er ikke dette bare store ord, men noe vi faktisk gjennomfører hver dag.

For Simen Vie, Tech Lead i Ignite Procurement var nettopp muligheten til å påvirke en av de viktigste grunnene til at han tok jobben.

– Da jeg begynte i konsulentbransjen etter studiene var det for å komme meg ut og lære nye ferdigheter fort. Som konsulent hopper man mellom prosjekter og ser hvordan ting gjøres i store selskaper i ulike bransjer. Jeg lærte mye om teknologi og metode i denne perioden, men hadde et ønske om å gå til et mindre selskap med mulighet til å påvirke og få eierskap til et produkt. Da jeg ble introdusert for Ignite var det ikke vanskelig å takke ja til jobben, forteller han.

Vie har en mastergrad i datateknologi fra NTNU fra 2018, var med på å starte flere selskaper under studiene, og jobbet to år i konsulentselskapet Bekk før han begynte i Ignite Procurement. Som Tech Lead jobber han i dag sammen med tre andre utviklere.

– I tillegg til å jobbe med utvikling, er jeg også representant for de teknologiske beslutningene overfor resten av organisasjonen. Jeg er med på å ta avgjørelser om hvordan produktet skal bygges og hvordan utviklingen gjennomføres, sier han.

Simen Vie, Tech Lead i Ignite Procurement.

Motiveres av skalerbarheten og etikken i løsningen

For Vie er muligheten til å skalere tjenesten til et internasjonalt marked ved hjelp av teknologi, spesielt motiverende.

– Det er spennende å utvikle en SaaS-løsning som ikke er laget kun for én kunde, men som kan brukes av veldig mange. Siden vi bruker enorme datamengder og kunstig intelligens, kan vi hjelpe alle kundene med å ta bedre beslutninger. Jeg motiveres av å jobbe med et produkt som blir bedre desto større datamengder og flere kunder vi har. Muligheten til å få nettverkseffekter i et produkt, er formelen for å kunne skalere, sier han.

Samtidig lar Vie seg motivere av visjonen om å skape et mer transparent og bærekraftig B2B-marked.

– Tjenesten vår skal sørge for at alle innkjøpere har tilgang på den samme informasjonen om de største aktørene. Det er motiverende å delta i utviklingen av et produkt som kan revolusjonere måten innkjøp gjennomføres på.

– Vi startet som en analyse for innkjøp, men bygger nå en løsning som støtter hele den strategiske innkjøpsprosessen og kan automatisere beslutningsprosesser. Vi har lagt grunnlaget for å skape verdi gjennom analyser og tatt et steg på veien mot et enda mer ambisiøst mål. Det er slike mål som virkelig motiverer meg, sier han.

Selvstyrte team og stor fleksibilitet

Faglig kompetanse, fleksibilitet og en god organisasjons- og teamstruktur er en viktig forutsetning for at mindre, innovative virksomheter som Ignite Procurement skal lykkes, mener Vie. For å få til dette, må man hele tiden tenke helhetlig rundt produktet.

– Til daglig jobber jeg hovedsakelig med utvikling, men det er viktig å tenke på produktet og være en del av hele organisasjonen på en annen måte enn i et stort selskap. Som ansatt i et lite selskap har jeg mange hatter og jobber med alt fra utvikling til rekruttering og strategiske valg sammen med produktteamet. Det eneste jeg ikke er direkte involvert i, er selve salgsprosessen med kundene, sier han.

Den organiske veksten i virksomheten og de flate strukturene i organisasjonen bidrar til å skape store muligheter både for de ansatte og for Ignite Procurement som helhet. Men det krever også en evne til å jobbe på tvers av fagområder.

– Sentralt i tanken om autonome team, er at hvert team skal være ekspert på sitt område. Siden en CEO ikke kan være ekspert på alle fagområdene, handler det om å delegere ansvar og skape mulighetsrom for å finne den beste løsningen. Teamet mitt har ansvar for analyse og databehandling, og vi må kartlegge hva kunden trenger, utvikle en løsning og følge opp hele prosessen.

– En flat struktur innebærer at jeg ikke trenger å gå mange ledd opp i organisasjonen for å godkjenne valgene. I stedet tar vi egne beslutninger som følger en overordnet visjon, men det er vi som bestemmer hvordan vi realiserer den.

Men med store ambisjoner, må organisasjonen rigges for å håndtere videre vekst. Vie står sentralt i dette arbeidet.

– Vi skal bli 50 ansatte i løpet av året og er i en fase hvor vi må bygge strukturer for skalering. Det er viktig å bygge teamene organisk slik at de kan splittes opp når det føles naturlig. Teamene må bygges til en størrelse hvor man fortsatt gjør det man skal gjøre, og heller splitte opp ved behov, sier han.

Fredrik Muri Slettestøl og Simen Vie i Ignite Procurements lokaler.

Tilrettelegger for faglig utvikling

Faglig kompetanse og fleksibilitet i arbeidet er en viktig forutsetning for små, innovative organisasjoner som Ignite Procurement kan lykkes, mener Vie.

– Vi er opptatt av å sette tid til læring og har egne temagrupper, såkalte «guilds», som brukes til å utveksle erfaringer. Gruppene dekker fagområder på tvers av teamene, for eksempel front-end utvikling, hvor de ansatte kan velge et område de ønsker å lære mer om. I tillegg har vi muligheten til å sette av en dag eller to hver måned til å lære mer om noe som kan ha nytte for selskapet, sier han.

Og det er stor takhøyde for å komme med innspill og nye ideer, tilføyer Vie.

– Hos oss blir vi oppmuntret til å komme med nye måter å gjøre ting på. Om jeg kan argumentere for en metodikk eller en teknologi som er bedre enn det vi har i dag, så tar vi det i bruk. I en liten organisasjon er det viktig å argumentere rasjonelt og være åpen for endringer.

Løser ukjente utfordringer

Vie tror det viktigste for å lykkes i selskapet, er endringsvilje og omstillingsevne.

– Arbeidsmetodikken vår har endret seg mye i løpet av de ni månedene jeg har vært her, og den vil sannsynligvis være like annerledes om et år. Siden det er masse oppgaver som må løses på kort tid, er det viktig å kunne bevege seg fort. Når man jobber med SaaS, må man tenke stort og ha en generell tilnærming. For meg var overgangen til SaaS en krevende omstilling som har lært meg mye om å løse problemer som ikke er løst fra før, avslutter Vie.

Han får støtte av kollega Fredrik Muri Slettestøl, Product Manager i teamet for produktutvikling.

– For oss handler det om hva vi skal utvikle, hvordan vi skaper verdi og hvordan vi løser en utfordring bedre enn andre. Jeg jobber med å forstå kundenes utfordringer og danner bilder av hva den enkelte sliter med i hverdagen. Samtidig er det mange brukere som ikke kjenner sitt eget behov før vi finner en løsning på det, sier han.

Slettestøl har en Master of Management innen strategisk forretningsutvikling og innovasjon fra BI fra 2012. Han har jobbet med produktutvikling innen strategisk innkjøp for flere selskaper før han begynte hos Ignite Procurement.

Fredrik Muri Slettestøl, Product Manager i teamet for produktutvikling.

Tett samarbeid med kundene

Slettestøl forteller om en arbeidsdag preget av tett dialog med kunder for å forstå deres krav og behov.

– Vi må forstå kravene fra nye kunder og kartlegge hva markedet forventer av oss. Det kan være krav til sikkerhet, funksjonalitet og mye annet. Teamet jobber derfor datadrevet med produktutvikling for å trekke innsikt fra markedet. Dette gjør at vi kan rangere og prioritere oppgaver som er viktige for kundene.

– Samtidig er det viktig å følge opp kundene gjennom hele prosessen. Vi har derfor tett dialog med kundene for å bedre forstå hva de etterlyser. På bakgrunn av dette kan vi jobbe med designere som lager prototyper og demoer som vi tester og diskuterer med kundene. I etterkant lager vi justeringer og tilpasninger som gir en bedre og mer behagelig brukeropplevelse. På denne måten kan vi sikre at vi utvikler løsninger som gir kundene verdi og har et design som gir brukeren god brukeropplevelse.

Han peker på viktigheten av å prioritere ressurser i en liten organisasjon.

Fredrik Muri Slettestøl og Simen Vie på Epicenter.

– Hos oss er det slik at mange vil gjøre mye, men siden vi har begrenset med kapasitet må vi velge å gjøre de riktige tingene på rett tidspunkt. Det innebærer å sammenligne ulike utfordringer for brukerne og aggregere innsikten slik at vi ser hva mange trenger av funksjonalitet. Teamet mitt balanserer langsiktige strategiske mål opp mot det kundene trenger her og nå.

Slettestøl forteller at Ignite primært jobber med store kunder som prioriterer strategisk innkjøp.

– Jeg har jobbet med produktutvikling innen strategisk innkjøp i snart 10 år og ser at faget kommer på agendaen til stadig flere bedrifter. Allikevel er det en utfordring å få mindre bedrifter til å jobbe med strategisk innkjøp. Vårt mål er å skape en plattform for strategisk innkjøp som er like naturlig å bruke som et CRM-verktøy, sier han.

Åpent og inkluderende miljø

Slettestøl forteller om et ungt og ambisiøst miljø med mange dyktige kollegaer.

– Her er det alltid god stemning og lett å få seg venner. Vi er en gjeng som drar i samme retning samtidig som vi tør å diskutere, ta opp utfordringer og komme med forslag til løsninger. Det handler om å ta eierskap til oppgavene og være glad i å løse problemer. Jeg har vært her i ni måneder og blitt veldig godt tatt imot. Gjengen er lett å bli kjent med og inspirerende å jobbe sammen med. Selv om vi har faste videomøter og spillkvelder, gleder vi oss til de sosiale sammenkomstene vi hadde før korona-restriksjonene, avslutter Slettestøl.

