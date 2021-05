Drømmeklokke for den sporty mannen

Sommerens viktigste accessories er en allsidig klokke som kan brukes til en hver anledning. Ettersom sesongen ofte byr på både utendørs arbeid og trening er det viktig at klokken er robust og vanntett. Ordet vann er et nøkkelord for sommeren og HydroConquest kolleksjonen fra Longines. Klokkeprodusenten har nemlig latt seg inspirere av vannsportens verden når de har laget de forskjellige modellene i kolleksjonen.

Som en av verdens eldste klokkeprodusenter var Longines tidlig ute da de lanserte sin første vanntette kronograf klokke i 1937. Et par tiår senere lanserte de sin første diver, og dette la grunnlaget for HydroConquest. Modellene i kolleksjonen bevarer den tradisjonelle stilen til dykkerklokken og alle er vanntette opp til 300 meter. Andre særegne uttrykk ved klokkene er at de har en roterende bezel, kronebeskyttelse og en dobbel sammenleggbar lås som sikrer deg under dykking.

Modellene i Longines HydroConquest kolleksjonen passer perfekt, enten dette er din første automatiske klokke, eller om du er en stor klokkeentusiast. I juni blir det tilføyet nye TwoTone gull/stål-modeller til kolleksjonen i størrelse: 41 mm. De er mekanisk selvopptrekkende, bruker kaliber L888.2 med anti-magnetisk silicium balanse fjær og har et batterireserve på 72 timer.

Utseendemessig består modellene av rustfritt sveitsisk stål, har en bezelring av keramikk, safirkrystallglass og enten stållenke eller gummireim. Urskiven kommer i blå, svart, grå eller grønn, noe som for mange er et nytt og dristig valg i forhold til de tradisjonelle sveitsiske diverne. Likevel harmonerer den militærgrønne fargen godt mot stålkassen og det er et frisk tilskudd i HydroConquest-kolleksjonen.

Se hele kolleksjonen her

HydroConquest L3.782.4.96.6 - 41 mm Pris: 16 390,00,- (1 / 8) HydroConquest L3.782.4.96.6 - 41 mm Pris: 16 390,00,-

Som alltid er det god lesbarhet på sportsskivene fra Longines. Foruten de uthevede tallene 6,9 og 12 er det minuttstreker langs kanten av urskiven. Alle minuttstreker og tall er fyllt med Super Luminova slik at de også er synlige i mørket. Under 12-tallet finner vi de ikoniske vingene og logoen til Longines, mens ved 3-tallet er kalenderen. Modellens visere er sverdformet og har både time-, minutt- og sekundviser.

I HydroConquest-kolleksjonen har Longines fortsatt sine ikoniske divere som lenge har vært en bestselger i de nordiske landene. I Longines’ Heritage kolleksjonen finner du også bestselgeren Longines Legend Diver fra 1960 og den populære modellen Longines Skin Diver, som ble lansert i 1959.

Longines HydroConquest føyer seg inn i rekken med sine klassiske forgjengere. De nye dykkermodellene er en moderne tolkning av Longines sine tidligere divere med en allsidighet som gjør at de passer perfekt både til hverdagsbruk og formelle anledninger.