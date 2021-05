Slik hjelper Formuesforvaltning familier med store verdier

– Det er et uttrykk i bransjen som heter «har du sett ett Family Office, har du sett ett Family Office». I det ligger det at ingen familier er like, sier Tor Kildal, leder for Formuesforvaltnings Family Office, Norges ledende, uavhengige rådgivningstjeneste for velstående familier.

– Uansett om du allerede har, ønsker å sette opp eller er den som driver et Family Office, har vi lang erfaring med å bistå med de ulike behovene som familier med store verdier har. Hver familie er unik, og det finnes ikke en løsning som passer alle.

Men én ting har de fleste familier til felles:

– De ser på familiens verdier som noe mer enn bare investeringer. Det handler om alt fra tradisjoner, roller, aksjonærfellesskap til god organisering. Vi er en uavhengig rådgiver som bistår med å realisere de målsetningene familien har, sier Kildal.

Lange tradisjoner

Formuesforvaltning tilbyr en kostnadseffektiv og fleksibel modell.

– Hver familie får et erfarent team som settes sammen ut fra familiens behov. Vi har eksperter innenfor forvaltning, skatt, jus, arv/generasjonsskifte, pensjon, regnskap og rapportering samt kunstrådgivning. Formuesforvaltning har investert betydelig i å bygge opp en effektiv plattform som kan betjene flere familier, men likevel gi skreddersydde løsninger, sier Kildal.

Les mer om hvordan Formuesforvaltning jobber med Family Office her

Arv og generasjonsskifte er viktig

Et tema mange av de formuende familiene er særlig opptatt av, er å få til en vellykket generasjonsoverføring.

– Det hjelper ikke med god avkastning hvis store verdier går tapt i et konfliktfylt arveoppgjør. Å legge en god plan for en vellykket overføring mellom generasjonene er derfor viktig når det etter hvert er mange eiere, sier Kildal.

– Dette har vi bred kompetanse på. Det er ofte mye følelser involvert, og vi merker at mange synes det er verdifullt å få inn en uavhengig, erfaren rådgiver som gir objektive råd. Det kan løse opp i eller forebygge konflikter som har potensial til å bli svært verdiforringende.

Bidrar til verdiskapningen

Kildal sier at selv om familiene er ulike, er det noen faktorer som går igjen i rådgivningen.

– Det handler først og fremst om å skape en trygghet for at familiemedlemmene kan leve det livet de ønsker både i dag og i fremtiden. Så dreier det seg om å ta vare på det som er skapt, men også utvikle verdiene. Sist, men ikke minst, ser vi at mange ønsker å frigjøre tid til å skape noe nytt eller å fokusere på det de er best til.

– Verdiene er ofte skapt gjennom godt entreprenørskap, og det slutter ikke den dagen familien har bygget opp en formue. De formuende familiene er viktige bidragsytere i den norske verdiskapningen. Vårt mål er å hjelpe dem slik at de fortsatt kan opprettholde den rollen gjennom flere generasjoner, avslutter Kildal.

Kontakt Formuesforvaltning for mer informasjon