En håndlaget diamant fra Bentley

Bentley Motors har vært en teknologisk innovatør som har vært tro mot sin grunnleggers ord Walter Owen Bentley, som sa: I wanted to build a fast car, a good car, the best in it’s class. Kjører du Bentley, kjører du på første klasse.

De diamantmønstrete skinnsetene er håndsydd i skreddersømavdelingen. Hver diamant er laget med 704 sting, og for å ferdigstille alt mønsteret i bilen kreves det opptil 400 000 sting. Møysommelig sydd av det spesialtrente teamet. Avdelingen har fått navnet Mulliner, oppkalt etter H.J Mulliner som opprinnelig var et salmakerfirma fra England. Firmaet ble etablert i 1556, året etter at Elisabeth I inntok tronen. I 1923 gikk de nye veier og spesialisterte seg på bygging av hestevogner og motorvogner for eiere som ønsket noe helt spesielt. De bygget blant annet den første spesialversjonen av en Bentley 3 Litre til Olympia Showet i London. Den ble en så stor suksess at de produserte over 240 spesialversjoner av bilen i årene som fulgte.

Continental Type R

I dag lever verdens eldste karrosserimakeri, Mulliner, i beste velgående. Deres mest berømte kreasjon er R-Type Continental, som ble lansert i 1952. Bentley Motors leverte kun chassis og motor til Mulliner, som stod for resten av designet og konstruksjonen av bilen. Continental R er i dag en av de mest innflytelsesrike bilmodellene som noen gang har blitt lansert i bilverdenen. Det var datidens raskeste 4-seters sportsbil og det ikoniske designet er fortsatt en inspirasjon for dagens modell av Continental GT, samt flere modeller fra andre bilmerker.

I 1959 ble Mulliner kjøpt opp av Bentley Motors og har siden jobbet kontinuerlig med å imøtekomme kravene til Bentley sine mest kresne kunder.

En Bentley R-Type Continental

Bentley Mulliner Bacalar

Et sjeldent smykke av en bil er Bentley Mulliner Bacalar. Det er kun produsert 12 av den særegne modellen, som gjør den til den sjeldneste to-dørs Bentleyen i moderne tid. Den er inspirert av konseptbilen EXP 100 GT fra 2019 og er et syn for guder. Luksusbilen er laget med bærekraftige materialer, som interiørlister fra 5000 år gammel treinnlegg, ull og tweed som er bearbeidet etter gamle og svært tidskrevende håndverkstradisjoner og lakk laget fra aske av risskall.

Bentley Mulliner Bacalar

Alt er mulig

Hos Mulliner leverer de skreddersømpakker med diamantmønster i setene og unike spesialløsninger som interiørlister i stein. De får forespørsler fra kunder om eget monogram innsydd i hodestøttene, spesialtegnede gulldetaljer og andre finesser som skal gjøre deres bil helt unik.

Mange ønsker seg dørtrekk i tweed for å få et ekstra britisk preg over bilen. Noen syns interiørlister i pianolakk, karbon eller treverk blir for kjedelig og ber om å få kledd interiørlistene i stein.

En Bentley med dørtrekk i tweed





