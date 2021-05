– Målet er 10 milliarder kroner

– 2020 var et rekordår for oss, kanskje naturlig nok, men målet er å vokse videre og øke faktureringen med 30 prosent årlig frem til 2023, starter konsernsjef Oliver Steil i TeamViewer.

I fjor endte omsetningen på 456 millioner euro, vel 4,5 milliarder kroner. Det er en vekst på 17 prosent fra 2019. Gjennom fjoråret fakturerte TeamViewer for 460 millioner euro, en vekst på 42 prosent år over år.

Steil forventer fortsatt sterk vekst i år med en økning i fakturerte inntekter på rundt 30 prosent.

– Investorene må være fornøyd med det ambisiøse målet?

– Veksten er drevet av globale megatrender rundt digitalisering, fjerntilgang og bærekraft. Strategisk er vi i en ideell posisjon for å styrke vår posisjon globalt i alle kundesegmenter. Med våre eksisterende vekstinitiativer, tilleggsprodukter og oppkjøp, er ambisjonen å vokse de fakturerte inntektene til 1 milliard euro i løpet av 2023, om lag 10 milliarder kroner etter dagens kurs.

Dette er Teamviewer

Draktavtale med Manchester United

I Norge er nok ikke TeamViewer særlig godt kjent, på tross av at det er et av Europas mest suksessfulle teknologiselskaper. Om du ikke har jobbet som IT-konsulent eller bedrevet fjernhjelp (remote access) på dine foreldres PC-er, er sjansen liten for at du har et forhold til den tyske IT-suksessen.

Et unntak er om du følger nøye med på kommersielle nyheter rundt Manchester United. For i mars en annonserte ManU at TeamViewer blir den nye draktsponsoren fra neste sesong. Draktavtalen med The Red Devils er bare en av mange grunner til at konsernsjef Oliver Steil lover at TeamViewer vil bli lagt merke til fremover. Allerede i dag brukes TeamViewer “overalt”.

– Våre løsninger omfatter alle slags applikasjoner for de fleste bransjer. Vi leverer ikke bare til IT-avdelinger eller kontorbedrifter. Vår programvare gjør det mulig å få tilgang til, kontrollere, administrere, overvåke og reparere et bredt spekter av ulike (data)maskiner og enheter selv om du befinner deg helt andre steder – i nesten alle industrier. I tillegg hjelper våre løsninger arbeidere i felten, i fabrikker og verksteder gjennom augmented reality (AR) og med digitale instruksjoner, forteller Steil.

– Hva mener du med “overalt”?

– For eksempel, våre løsninger gir helsepersonell fjerntilgang slik at de kan fjernstyre MR-maskiner. I landbruket brukes våre løsninger til å drifte melkeanlegg og landbruksmaskiner. Logistikkselskaper bruker våre AR-løsninger for effektiv ordreplukking. Bilprodusenter bruker vår samhandlingsløsning for å hjelpe kundene med å konfigurere biler via nett. Hele fabrikker i matvareindustrien kan fjernstyres ved hjelp av TeamViewer. Og selvsagt kan IT-avdelingen i store selskaper fra hovedkontoret fikse IT-problemer ute i lokalavdelingene eller hjemme hos de ansatte, svarer Steil.

Teamviewer er din pålitelige partner for ekstern tilgang og støtte

Norden, Europa, USA og resten av verden

Fra opprinnelsen i Göppingen, like ved Stuttgart sør i Tyskland, har TeamViewer ekspandert ut i verden. I det siste har IT-selskapet vært særlig aktiv i USA, som er selskapets største og viktigste enkeltmarked. I fjor kom den sterkeste veksten i USA og Steil mener potensialet fremover er stort.

Det ferske oppkjøpet av det banebrytende amerikanske AR-selskapet Upskill viser planene for USA og forsåvidt resten av verden..

– Med kjøpet av Upskill får vi tilgang til såkalte blue chip-selskaper, tradisjonsrike og lønnsomme konsern, i USA. Imidlertid, med 54 prosent av vår omsetning, er Europa og spesielt det tyske markedet fortsatt veldig viktig for oss. Våre tette bånd til tysk industri har ført til spennende partnerskap, som det med Siemens Healthineers, sier konsernsjef Steil.

TeamViewer opplever at det er et stort potensial for løsningene i Norge og Norden. For det første er det stor etterspørsel etter fjernstyringssystemer og automasjonsløsninger i industrien. For det andre er det høy produktivitet i vår region noe som krever at forretningsprosesser digitaliseres og effektiviseres.

I første omgang er retail, produksjonsindustrien og energisektoren særlig interessante områder og TeamViewer har derfor inngått samarbeidsavtaler med blant andre 1oT, Consafe Logistics, QNova Systems, Jysk IT og Also. I tillegg har det tyske IT-selskapet styrket salgskorpset og utvidet partnerapparatet.

Asia er også et viktig marked og TeamViewer har investert massivt i regionen og har etablert salgskontorer i Japan, Kina, Singapore og India.

Vokser innen AR

I tillegg til AR-selskapet Upskill, har TeamViewer nylig kjøpt tyske Ubimax og Xaleon i Østerrike. Sistnevnte lager programvare for kundelojalitet, kundeengasjement og løsninger som forenkler kommunikasjon mellom virksomheter og kunder. Ubimax utvikler AR-løsninger for fabrikker og industri.

– Betyr oppkjøpene at det er begrensede vekstmuligheter i det tradisjonelle markedet for tilgangs- og fjernstyringsløsninger innen IT-bransjen?

– Nei, vi opplever fortsatt høy etterspørsel etter tradisjonelle remote access-løsninger innen IT. Mange bedrifter og bransjer begynner først nå å digitalisere prosessene sine systematisk. Dette vises blant annet gjennom den økte etterspørselen etter vårt kjerneprodukt under coronapandemien, svarer Steil.

Augmented Reality (AR), utvidet eller forsterket virkelighet på norsk, har lenge stått på listen over kommende teknologitrender. Med unntak av Pokemon Go, har ikke teknologien fått det store gjennomslaget hos folk flest, men i industrien og andre bransjer blir AR brukt på stadig flere områder. Steil ser store muligheter for AR fremover.

– Tenk deg serviceteknikere på stedet som reparerer en maskin eller motor. Smarte AR-briller kan gi dem trinnvise instruksjoner, og vise dem hvor de finner reservedelene de trenger. Og støter de på overraskende problemer, kan de starte en videosamtale med eksperter og få hjelp i sanntid. Slik kan AR effektivisere reparasjoner og vedlikehold i mange sektorer, sier TeamViewer-sjefen.

Bli bedre kjent med Teamviewer

Hjelper gjennom hele forsyningsverdikjeden

– Hvilke nye løsninger ser du for deg i årene som kommer?

– Automatisering, robotikk, maskin-til-maskin-nettverk og digital transformasjon er viktigere enn noen gang før, ikke minst som et resultat av Covid-19-pandemien. Vi jobber først og fremst med løsninger drift og overvåking av forretningskritiske maskiner – det vi kaller operativ teknologi. Vi ønsker også å utvide programvareporteføljen vår spesielt innen AR og tingenes internett (IoT), svarer Steil.

– Du har sagt at målet ditt er å posisjonere TeamViewer som en digitaliseringspartner for hele forsyningsverdikjeden. Hvordan planlegger du å oppnå det?

– Våre siste oppkjøp har understøttet dette målet, både knyttet til de industrielle behovene og for digitale kundeinteraksjoner. Nå er vi i stand til å digitalisere og optimalisere alle våre kunders prosesser gjennom hele verdikjeden – fra produksjon og logistikk til ettersalg, kundesupport og service.

– Hva med IT-sikkerhet? Vi ser stadig større trusler rettet mot virksomheters IT-infrastruktur. Særlig interaksjonen mellom mennesker og maskiner er sårbar med hensyn på manipulasjon og IT-angrep. Hvordan håndterer TeamViewer cybersikkerhet sett i lys av store bruksområder mot forretningskritiske systemer og løsninger?

– Cybersikkerhet er selvsagt topp prioritet for oss, spesielt hos våre utviklere. Dette er en av de store utfordringene knyttet til digitalisering, og særlig knyttet til tingenes internett (IoT) der man kobler sammen mange forskjellige enheter og standarder. Derfor bruker vi hvert år flere hundre millioner kroner på å sikkerhetsteste og analysere våre systemer. På toppen har vi etablert et eget sikkerhetssenter som overvåker nettverkene våre ved hjelp av kunstig intelligens (AI). I tillegg samarbeider vi med internasjonale sikkerhetseksperter for å regelmessig gjennomgå våre nettverk og løsninger, svarer TeamViewer-sjef Steil.

Teamviewer er din pålitelige partner for ekstern tilgang og støtte