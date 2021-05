Investeringen som kan spare bedriften for sykepenger

Selskapet Beghelli er i ferd med å innta en internasjonal lederrolle i arbeidet med å gjøre alle typer inneklima tryggere for de som oppholder seg der. Beghellis produkter gir løsninger som er både økonomisk tilgjengelige og praktiske i de fleste typer innendørs miljø.

SAN 200

– Med nyhetene fra WHO og CDC i USA i forbindelse med luftbåren smitte har aldri desinfisert, ren, luft vært mer aktuelt forteller Lars Morten Sæther i Sanibel AS.

Han sikter til nyheten om at både WHO og CDC (Centre for Disease Control and Prevention) har endret standpunkt i forhold til luftbåren smittespredning av Covid-19. CDC har gått så langt som å si at luftbåren smitte er en av hovedårsakene til smittespredningen.

– Det er et tungtveiende utsagn å hevde at Covid-19 i hovedsak smitter via luften. Samtidig er Covid-19 bare et av mange virus og bakteriepartikler som spres i luften. Derfor må vi alle belage oss på å måtte administrere luftkvaliteten både inne og ute i offentlige og private rom i en nær fremtid.

– Ingen mer enn bedrifter og institusjoner med kostbare ansatte og nøkkelpersonell som må beskyttes i sine arbeidsmiljø.

Hvordan får du et tryggere inneklima?

UV-stråling dreper virus og bakterier.

Sæther påpeker at det er mange virus og bakterier som spres gjennom luften og at bedrifter vil være tjent med å investere i forebyggende tiltak.

SAN 30

– Sykemeldinger koster bedrifter store beløp hvert år. Derfor må man forebygge så godt som mulig, også ved å investere i klimaprodukter som renser – desinfiserer – luften. Her har Beghelli utviklet patenterte produkter som altså renser luften med avskjermet UV-stråling.

Produktene Sæther snakker om er Beghellis SAN 30 og SAN 200. Ett år etter at produktene ble lansert har Beghelli samlet solgt mer enn 70 000 enheter i Italia, Spania, Portugal, Tyskland, Tsjekkia, Polen, Israel og i Hong Kong.

SAN 30 renser 35m3 på en time mens den litt større SAN 200 renser 200m3 på samme tid. Selskapet har også en SAN 400 under utvikling. Den passer til større resepsjoner, gallerier og museer.

– Å bruke UV-bestråling til desinfisering er ikke noe nytt. Tannleger og sykehus har lenge brukt UV-bestråling for å desinfisere instrumenter og overflater.

Dreper 99,7% av bakteriene i luften.

Som nevnt har produktene allerede blitt svært populære – og aktuelle – i Europa. Bruksområdene er flere: klasserom, møterom, kontorlandskap, venterom, resepsjoner, hotellrom og barnehager. Også offentlig transport vil kunne bli et viktig satsningsområde i nær fremtid.

– Det er selvfølgelig slik at virkelig ren luft lønner seg alle steder. Det er samtidig viktig å merke seg at det er forskjell på ren luft og det vi kan oppfatte som frisk luft. Sistnevnte kan oppnås ved å ha god ventilasjon eller ved å åpne et vindu, men denne luften kan allikevel inneholde virus- og bakteriepartikler.

– Det vi snakker om er renset luft – uten virus og bakteriepartikler.

Norgesbuss i Drøbak og på Ulven har skaffet seg SAN 30 fra Beghelli. De har installert dem i kontorer, møte- og undervisningsrom, i trafikkrom – og i sjåførrommene. Norgesbuss avdeling Drøbak synes også det er interessant å finne løsninger som øker passasjerenes og sjåførenes trygghet og velferd. De har derfor fått installert SAN 30 i fem busser som går i trafikk lokalt.

Sjåførene er viktige for Norgesbuss og for stabiliteten i det tilbudet selskapet yter. Det er verdt å merke seg at avdelingen i Drøbak, som har installert flest Beghelli SAN 30, ikke har hatt Covid-19 utbrudd siden mars 2020.

Avdelingens leder sier at smittevernstiltak alltid har vært viktig for Norgesbuss og at det har vært naturlig å legge vekt på dette også i avdelingen i Drøbak.

– Å installere SAN-30 i bussene er en fin måte for Norgesbuss å investere i de ansattes helse. Beghelli SAN 30 og SAN 200 har blitt testet i avanserte medisinske laboratorier og opp mot ulike virusvarianter. Det er dokumentert at bestrålingen fjerner 99.7 % av virus- og bakteriepartiklene i det området luftrenserne opererer.

Denne smitteforebyggende UV-C teknologien er gull verdt for alle arbeidsgivere og for alle som håndterer kunder i ulike innemiljø konkluderer Sæther.

