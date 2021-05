Vet du hvor mye CO2-utslipp man faktisk reduserer med fjernarbeid? Så stor er klimaeffekten av fjernarbeid

Aristoteles visste at helheten er større enn summen av delene. Rundt 2.300 år senere, er denne viten fortsatt like gyldig. For eksempel innen miljøvern. Der kan noen få enkle løsninger redusere den enkeltes karbonavtrykk. Summen blir store reduksjoner i utslipp, som også gir en positiv effekt for miljøet.

Resultatene fra en fersk undersøkelse fra det anerkjente bærekraftsinstituttet DFGE (Institute for Energy, Ecology and Economy) viser nettopp dette. At man kan redusere totalt 37 megatonn CO2-ekvivalenter (CO2e) ved å benytte seg av fjernarbeid og tilgangsløsninger fra teknologiselskapet TeamViewer.

37.000.000 tonn CO2e er store mengder klimagasser. Det tilsvarer utslippene fra en fullastet Airbus A380 som flyr direkte mellom Singapore og New York 7.000 ganger. Eller det årlige klimagassutslippet fra 11 millioner biler med gjennomsnittlig forbruk.

TeamViewer er en ledende leverandør av programvare som gjør det enkelt og effektivt med fjernarbeid. Løsningene passer både for vanlig kontorarbeid, der man trenger tilgang til virksomhetens systemer, og når man må samarbeide og kommunisere med kolleger som sitter andre steder. Og løsningene gjør det mulig å betjene, vedlikeholde eller drifte ulike data- og produksjonsmaskiner – til og med hele industrianlegg – som befinner seg på en annen lokasjon.

Sparer tusenvis av pendlerkilometer

Man finner TeamViewers programvare i selskaper av alle størrelser i nesten alle bransjer og over hele verden. DFGE-undersøkelsen viser at TeamViewer-løsningene er bra for både miljøet og produktiviteten i virksomhetene som tar dem i bruk.

I følge DFGE-undersøkelsen, som er basert på data fra 2019 og beregninger for 2020, eliminerer én enkelt TeamViewer-tilgang i snitt 13 kg CO2-utslipp. Det tilsvarer 5,5 liter bensin, omtrent det en gjennomsnittlig bil bruker tur/retur Oslo–Drammen. I tillegg viser DFGE-studien at et TeamViewer-abonnement i snitt bidrar til en årlig reduksjon av cirka 4 tonn CO2-utslipp, tilsvarende en biltur på nesten 30.000 km.

Med de nyskapende løsningene fra TeamViewer kan bedrifter utføre et økende antall oppgaver via fjerntilgang, som vedlikehold av maskiner. Besparelsen for norske virksomheter som aktivt tar i bruk tilgangsløsninger kan fort bli mange tusen reisekilometer per år.

Fjernvedlikehold av kraner på lasteskip

For forskerne bak DFGE-undersøkelsen var en utfordring å beregne effekten fra alle de forskjellige måtene og områdene TeamViewer kan brukes på i ulike bransjer. Fra serviceteknikere som utfører vedlikehold på kraner på lasteskip hundrevis av kilometer unna og dermed sparer flyreiser, via IT-konsulenter som administrerer servere over hele verden via fjerntilgang, til privatpersoner som hjelper sine venner og familie rundt om i landet med IT-problemer.

For å få innsikt de de ulike bruksområdene laget DFGE 216 ulike brukerprofiler. DFGE-forskerne la også inn i brukerprofilene om TeamViewer ble brukt daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. Et tredje parameter var antallet reiser, over hvilke avstander og med hvilket transportmiddel som ble erstattet med tilgangsløsninger fra TeamViewer. Disse reisene som ikke ble gjennomført dannet deretter grunnlaget for beregningen av reduksjon i CO2-utslipp.

Hjelper med målene i Parisavtalen

Resultatene viser at teknologier som er sentrale i den digitale transformasjonen også kan spille en stor rolle når det gjelder å redusere klimagassutslipp. Det betyr at løsninger som muliggjør fjernarbeid også kan spille en viktig rolle på veien til å nå målene om å redusere klimagassutslipp som er nedfelt i Parisavtalen. Avtalens hovedmål er å begrense global oppvarming til maksimalt 1,5 grader celsius.

– Å definere karbonavtrykk er selve fundamentet når man skal definere bærekraft. Som en del av dette, er det svært komplekst å beregne hele det økologiske fotavtrykket til produkter. Man må ta hensyn til produksjon, bruk, vedlikehold og deponering, sier Thomas Dreier, innovasjons- og utviklingsdirektør og medgründer av DFGE.

Derfor er fjernarbeids- og tilgangsløsninger, som de som TeamViewer utvikler, et viktig bidrag for å redusere CO2-utslipp, også når de brukes i et ledd i en komplisert verdikjede.

Helheten er tross alt større enn summen av delene.

