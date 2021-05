Dykkerklokker for grønnere tider

Da Certina lanserte DS-konseptet i 1959, satte den sveitsiske klokkeprodusenten en ny standard for støtsikre og vannbestandige armbåndsur. Med ekstra gummipakninger i kasse og krone, forsterket baklokk, og tykkere glass, skapte Certina klokker rustet for å takle alle naturens krefter. Den nå karakteristiske skilpadde-logoen ble valgt som selve symbolet på klokkenes robuste konstruksjon.

I 1960 var Certina DS med en internasjonal ekspedisjon til Himalaya, under den første bestigningen av den 8 167 meter høye fjelltoppen Dhaulagiri. Med introduksjonen av legendariske dykkermodeller som DS PH200M, DS-2 Super PH500M og DS-3 Super PH1000M på 1960- og 1970-tallet, er det likevel havet som må sies å være Certinas naturlige element.

Havskilpaddenes vokter

I år presenterer Certina en ny klokke i samarbeid med Sea Turtle Conservancy (STC). Siden 2017 har Certina støttet den Florida-baserte ideelle organisasjonens arbeid med å bevare de mektige havskilpaddene. Ved hjelp av forskning, undervisning, bevisstgjøring og beskyttelse av skilpaddenes naturlige leveområder, sikrer Sea Turtle Conservancy de utrydningstruede skapningenes fremtid.

DS Action Diver 38mm Sea Turtle Conservancy Special Edition er en skreddersydd spesialmodell, basert på den populære DS Action Diver 38mm. I likhet med standardmodellen er klokken utviklet i tråd med Certinas reviderte DS-konsept for antimagnetisme, vannresistens, robusthet og støtsikkerhet. Klokken er vannresistent til hele 300 meter, og kombinert med de øvrige sterke spesifikasjonene møter DS Action Diver også den offisielle ISO 6425-standarden for profesjonelle dykkerur.

Et ripesikkert safirglass beskytter den lekre blå urskiven med solstråle-mønster, mens baklokket er dekorert med logoen til Sea Turtle Conservancy. Kassen av rustfritt stål måler 38 mm i diameter, og passer dermed godt til håndledd i alle størrelser.

På innsiden av kassen tikker et mekanisk urverk av seneste generasjon Powermatic 80. Urverket har automatisk opptrekk og 80 timers gangreserve, samt en antimagnetisk balansefjær av den innovative titanlegeringen Nivachron.

Grønn innovasjon

DS Action Diver Sea Turtle Conservancy representerer også et viktig skritt mot en mer bærekraftig klokkeindustri. Modellen leveres i en 100 prosent resirkulerbar boks av kartong, med pute fylt av bio-bomull og utført i rPET (resirkulert polyester).

Certina DS Action Diver 38mm Sea Turtle Conservancy Special Edition har en fantastisk blå skive

Resirkulerbar emballasje er imidlertid ikke det eneste tiltaket fra Certina for en bedre felles fremtid. Klokkeremmer av det innovative #tide ocean material® begynner nå sin inntreden i merkets kolleksjoner. Disse tekstilremmene er vevd fra garn laget av resirkulert plast, samlet inn ved sjø og vann – på land og strand. #tide ocean material® fremstilles ikke bare fra ordinære PET-flasker, men fra et bredspektret utvalg av plastavfall i havet (PET, LDPE, HDPE og PP). Plastavfallets opphav spores, og fremstillingen av #tide ocean material® er et bærekraftig alternativ til å produsere ny jomfruplast. Ved å gi plasten et nytt liv forhindres den fra å forsøple våre hav, eller fra å bli brent og forurense luften vi puster inn.

Certina DS Super PH500M er den første nye klokken som presenteres med rem av #tide ocean material®. Modellen er inspirert av den historiske dykkerklokken med samme navn, som ble brukt av forskere i undervannseksperimentet "Tektite I" i 1969. Slektskapet til inspirasjonskilden er tydelig, og i likhet med forgjengeren byr også den moderne versjonen på 500 meters vannresistens. Det selvtrekkende urverket er imidlertid oppgradert til den seneste generasjonen Powermatic 80, med 80 timers gangreserve og spiral av antimagnetisk Nivachron.

Faktaboks Certina 1888: Brødrene Adolf og Alfred Kurth etablerer en egen klokkefabrikk i Grenchen, Sveits.

1906: Kurth-brødrene introduserer merkenavnet "Grana", basert på det latinske navnet for Grenchen, "Granacus".

1939: Merkenavnet Certina registreres, og tas i bruk som selskapets eneste merkenavn ti år senere. Certina er lett å uttale på alle språk, og er basert på det latinske ordet "certus" ("sikker", "til å stole på").

1959: Første klokke basert på DS-konseptet ser dagens lys. Certina DS er eksepsjonelt støtsikker, robust og vannresistent til 200 meter. Samme år introduseres merkets unike skilpaddesymbol.

1960: Certina DS er følgesvenn på den første suksessfulle ekspedisjonen til 8.167 meter høye Dhaulagiri i Nepal.

1965: Certina DS deltar i undervannsprosjektet "Sealab II", hvor det forskes på dypdykking i et undervannshabitat.

1969: DS-2 Super PH 500M testes i undervannseksperimentet "Tektite", hvor forskere tilbringer 60 dager i et undervannshabitat.

2013: Certina feirer 125-årsjubileum og introduserer det mekaniske urverket Powermatic 80 med 80 timers gangreserve.

2017: Certina inngår samarbeid med Sea Turtle Conservancy.

2017: Teknologien Precidrive introduseres i nært samtlige av Certinas nye kvartsur, og har en eksepsjonell nøyaktighet på ±10 sekunder per år.

2019: Certina videreutvikler DS-konseptet med en antimagnetisk balansefjær av den titan-baserte legeringen Nivachron.

2020: Lanseringene av DS Super PH500M og nye DS PH200M viderefører Certinas tradisjoner for robuste dykkerur.

2021: Certina går i en grønnere retning og introduserer emballasje i bærekraftige materialer, samt remmer av #tide ocean material®.

