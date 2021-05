Formidabel suksess i utleiemarkedet

– Jeg hadde i utgangspunktet tre løsninger som måtte på plass etter at jeg overtok Haugesund Boligutleie. Digitale kontrakter, en god løsning rundt depositum, samt inn- og utflyttingsprotokoller. Alt dette og mer til var inkludert i Hybel Premium, forteller eier og daglig leder Trond Erik Jacobsen. Han er tredje generasjon handelsdrivende, og familien har, i tillegg til eiendom, drevet blant annet elektrobutikker siden 1945. I dag er Haugesund Boligutleie størst innen privat utleie i Rogaland.

Daglig leder Trond Erik Jacobsen i Haugesund Boligutleie

Kraftig vekst på kort tid

Med god hjelp fra en stødig digital drift gjennom Hybel Premium, har Haugesund Boligutleie vokst i rekordfart.

– Dette selskapet kjøpte jeg i 2018, og den gangen hadde vi 10 bygårder i Haugesund. Det har vokst raskt. I dag eier vi faktisk 63 bygårder, og det har ikke gått tre år siden vi overtok selskapet. Totalt drifter vi hele 261 utleieenheter i disse gårdene, og 75 % av leietakerne er knyttet til privatmarkedet, mens de resterende 25 % er næringslokaler som inneholder alt fra restauranter til frisører og blomsterbutikker, forteller Jacobsen.

Les om hva Hybel Premium kan hjelpe deg med

Fordret digitale løsninger

Selv om Haugesund Boligutleie ble drevet på “gamlemåten” var det uaktuelt for de nye eierne å følge den tradisjonen. For å skape det selskapet de ønsket, med gode fremtidsutsikter, var digitale løsninger et essensielt verktøy.

– Jeg gjorde solid research for å finne hvilke leverandører som kunne levere de tjenestene vi måtte ha på plass. Jeg fant ingen på markedet som kunne matche alt som er inkludert i Hybel Premium og til den prisen. De fremstår som et solid selskap, samtidig som du føler en trygghet i det de leverer og en høy kompetanse hos de som jobber der. Og så er det bra for oss at jo større kunde du er, jo lavere pris får du, sier .

Hybel Premium er oversiktlig og enkelt

Hybel overrasker på utvikling og support

Jacobsen har selv drevet med systemutvikling, og så behov for noen spesialtilpasninger for Haugesund Boligutleie. Blant annet ville han gjerne ha mulighet til å sortere på enheter som ikke var indeksregulert, og det tok Hybel tak i umiddelbart.

– Disse endringene var på plass på et par dager. Det samme med flere andre mindre justeringer, som de fikk løst umiddelbart. Vi opplever en fantastisk kundeservice, rett og slett. Og et system som lever og utvikler seg hele tiden. Det er et stort pluss, forteller han.

50% kutt i kostnader

Som medlem i Hybel Premium får Haugesund Boligutleie tilgang på alt fra digitale husleiekontrakter, gratis depositumskonto og depositumsgaranti til digitale overtakelsesprotokoller som dokumenterer boligens stand ved inn- og utflytting. Dette gjør at bedriften sparer mye tid og penger.

– Jeg vil jo si at vi har en kostnadskutt på minimum 50 % gjennom bruk av Hybel Premium. Den tidligere eieren gjorde ting på gamlemåten, og satte opp kontrakter, sjekket innbetalinger og førte regnskap manuelt. I dag eksporteres regnskapet direkte fra Hybel Premium. Og når det kommer til tid spart, er det snakk om veldig mange timer. Tidligere måtte en ut og møte leietaker flere ganger. Nå får de en melding om at kontrakt er klar til signering. Vi sparer nok også rundt 50 % av tidsforbruket på daglig drift gjennom å benytte Hybels systemer.

Trond Erik Jacobsen

Enkle, selvforklarende løsninger for utleier og leietaker

Det er ikke bare for utleier at systemene som kommer i pakken fra Hybel Premium er enkle å bruke. Ifølge Trond Erik Jacobsen er også leietakerne komfortable med løsningene.

– Våre kunder er veldig fornøyde, og synes at systemer er selvforklarende og enkle å bruke. Av alle våre leietakerne er det kun én person vi har måttet bistå. Det er intuitivt og lett å forstå hvordan du skal fylle ut leiekontrakter, signere, motta og svare på meldinger osv. Et brukervennlig system, både for oss som utleiere og for de som leier hos oss.

Kom i gang med Hybel Premium

Hybel Premium gir full kontroll

Med løsningene som Hybel Premium leverer har Trond Erik Jacobsen en veldig god kontroll på den daglige driften. Ubetalte husleier purres automatisk opp. Skulle det være behov for en ekstra sjekk rundt leietakernes økonomiske situasjon, så finnes det også mulighet for en kredittvurdering i forkant av kontraktsignering.

– Det er nok flere konkurrerende aktører som driver mer med skippertakfilosofi, hvor man med mer eller mindre jevne mellomrom sjekker hvem som har betalt og hvem som henger etter. Med dette systemet har både vi som utleier og våre leietakere full kontroll og god oversikt over situasjonen, sier han.

Konkurrenter når ikke opp

Det er stadig andre aktører som prøver å kapre Haugesund Boligutleie som kunde. Men det har vært enklere sagt enn gjort.

– Jeg hører gjerne på hva andre har å tilby, men hver gang har vi havnet på at vi er veldig fornøyd med Hybel Premium, og ingen har enn så lenge klart å matche produkt og pris. Andre systemer har kanskje flere funksjoner, men det gjør veldig mye med prisen. Spørsmålet er: Hva er det egentlig vi trenger? Hva skal til for å få til en smidig og god drift innen boligutleie?

Her leverer Hybel Premium akkurat det vi trenger, avslutter Jacobsen.

Les mer om Hybel Premium her