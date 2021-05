Helhjertet partnerskap som gir sikker drift og lavere energibruk

Midt i den moderne næringsparken og bare lite steinkast fra Equinors berømte signaturbygg, lyser Technopolis mot oss over et stramt inngangsparti. Vel inne er det en moderne resepsjon, ditto kaffebar og mye naturlig lys fra de store vindusflatene.

Men vent litt, er ikke det steintrappa fra den gamle ankomsthallen? Der du kunne velge å gå til høyre eller venstre, for å stille deg opp på mesaninen og se på flyene som lettet og landet uten stans? Under trappa er jammen det lille bassenget også. Og snur man på hodet, vil man se at også Kai Fjells velkjente utsmykning fortsatt er intakt! En liten tidsreise der, altså.

– Nesten alle som kommer hit og gjenkjenner elementer fra vår gamle hovedflyplass, får vekket til live gode minner og historier, fra reiser, velkomster og avskjeder, forteller administrerende direktør Alf Astrup i Technopolis.

Med tanke på drift er byggets historiske opphav og sjarm også kilde til enkelte utfordringer, for eksempel innen energibruk.

– Det er jo en gammel flyplass som er tilpasset kontorvirksomhet og næring, poengterer han.

– Ikke desto mindre tilbyr vi her moderne og fleksible kontorlokaler - med godt inneklima og et stadig bedre karbonavtrykk.

Er du gammel nok til å kjenne deg igjen? Her kan du ikke lenger se flyene lette og lande, men reise bakover i tid og nyte Kai Fjells originale utsmykning. Foto: Oda Hveem

Site Manager og eget Caverion-team på campus

Martin Linges vei 25, eller Terminalbygget, huser i dag selskaper i en rekke bransjer; fra tannlege og kiropraktor, til rådgivingsselskaper, regnskapsbyrå, reklamebyrå, bank og bil, for å nevne noen. Tar man med de to andre byggene på campus, Portal og Profil, er det snakk om 100 leietakere fordelt på totalt 75 000 kvm.

Technopolis har imidlertid bare én person ansatt på drift, driftssjef Elisabeth Engum Hool. Men fra samarbeidspartner Caverion har hun en Site Manager og en fast gjeng på fem serviceteknikere med ulik kompetanse som jobber med service, vedlikehold og annen eiendomsdrift i de tre byggene - hver dag.

Driftssjef Elisabeth Engum Hool på vei til teknisk rom, som til daglig omtales som «Oasen». Foto: Oda Hveem

– Vi har ulike arbeidsgivere, men er et team. De jobber her hele tiden og er som kolleger for meg. Vi gjør ingen forskjell - de får kanelbolle på fredag morgen og følger samme belønningsmodellsom alle andre her, forklarer Elisabeth Engum Hool.

Technopolis belønner nemlig ulike resultatmål innen blant annet driftskostnader og kundetilfredshet, der inneklima er en viktig faktor. Og for å oppnå godt inneklima, må de tekniske systemene i et bygg optimaliseres og dessuten spille på lag.

– Vi jobber mot et felles mål, med en del bonusmål underveis. Da er det kvaliteten på arbeidet som belønnes, utdyper hun.

Et fast Caverion-team på fem har arbeidsplassen sin hos Technopolis på Fornebu. Foto: Oda Hveem

Samarbeid preget av god kommunikasjon

Partnerskapet strekker seg tilbake til januar 2019, da Technopolis valgte Caverion som samarbeidspartner med ansvar for teknisk service og vedlikehold for eiendomsparken på Fornebu, og ytterligere fire eiendomsparker i Finland og Sverige. Serviceavtalen omfatter teknisk service og vedlikehold, energiovervåkning og andre døgnkontinuerlige fjernovervåkningstjenester.

Samarbeidet ble så stor suksess at partnerskapet to år senere ble fornyet og utvidet til å gjelde totalt åtte av selskapets campuser i de tre landene. Ifølge Alf Astrup merket de tidlig at Caverion investerte i samarbeidet.

– Du skjønner om noen er ute etter å bare gjøre en jobb, eller om de ønsker å ha den jobben lenge. Caverion har vært proaktive og kreative fra start og tar oppgavene og våre utfordringer på alvor, sier administrerende direktør Alf Astrup.

Samarbeidet har med andre ord blitt akkurat slik Roar Andersen, direktør for salg og forretningsutvikling i Caverion, ønsket seg og tenker at et partnerskap kan være.

– Fra vår side opplever vi at Technopolis er nysgjerrige og åpne for å diskutere hvordan deres bygg kan bli best mulig for leietakerne deres. Det er et veldig inspirerende samarbeid der både kjøper og leverandør virkelig står på for å oppnå noe sammen.

Administrerende direktør Alf Astrup i Technopolis forteller at partnerskapet med Caverion kjennetegnes av en veldig åpen dialog. Her i den gamle bagasjehallen. Foto: Oda Hveem

Investerer i nytt SD-anlegg

I tillegg til tekniske tjenester og vedlikehold omfatter også samarbeidet store investeringsprosjekter. Caverion leverer blant annet nytt SD-anlegg til Portalbygget, slik at de tekniske systemene kan yte optimalt, med lavest mulig energibruk.

– Vi hadde store utfordringer med det gamle SD-anlegget og brukte mye tid og penger på å utbedre feil - som til stadighet kom tilbake. Bygget brukte hele tiden for mye energi, forklarer Engum Hool.

Det nye SD-anlegget installeres som et ledd i EPC-kontrakten de har inngått med Caverion. Dette er en kontrakt der ulike typer energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av besparelser fra energikostnadene, og der Caverion gir garanti for at besparelsen blir innfridd.

For Portalbygget er det tegnet EPC, og teamet fra Caverion er nå i ferd med å installere det nye SD-anlegget. Energisparegarantien starter høsten 2021. Foto: Oda Hveem

Men allerede før energisparegarantien trer i kraft høsten 2021, er det gjort betydelige energibesparelser. Energiingeniør Mikkel Ytterhus ved Caverions Remote Center forteller at de sammen med Technopolis gjorde en del tiltak basert på at færre har vært på jobb, men også en rekke andre tiltak for å redusere byggenes energibruk.

Siden avtalen med ble inngått i 2019 og til og med første kvartal i 2021, er det ifølge Yttervik spart 3.4 GWh, noe som tilsvarer en reduksjon på rundt 8 prosent. For første kvartal 2021 er besparelsen på hele 16 prosent sammenlignet med perioden 2016 til 2018.

Leietakerne stadig mer opptatt av bærekraft

Alf Astrup forteller at dagens leietakere har høye krav til inneklima og moderne fasiliteter.

Technopolis tilbyr faktisk enda mer - de ønsker også å skape et levende miljø og stimulerer derfor for nettverksbygging gjennom både faglige og sosiale arrangementer.

– Folk setter pris at det at det er liv her og en god atmosfære, sier Astrup.

Han har merket seg at stadig flere leietakere er opptatt av miljø og bærekraft, og det er i dag slett ikke uvanlig at leietakerne vil ha dokumentasjon på sitt Co2-avtrykk.

Når det kommer til drift og energibruk, opplever Alf Astrup og Elisabeth Engum Hool at saken er i trygge hender hos Caverion.

– Vi støtter oss veldig på den spisskompetansen de har, med ekspertise på alle felt og stort apparat som kan bistå om det oppstår noe spesielt.

En gang hovedflyplass, i dag et hjem for store og små selskaper i en rekke ulike bransjer. For Terminalbygget står nå energikartlegging for tur. Foto: Oda Hveem

