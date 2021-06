Møt din bedre halvdel

Ettersom kapitalintensive prosjekter blir mer og mer komplekse, er evnen vår til å administrere dem nødt til å utvikle seg i samme takt. For de som er klare for å legge vekk blåkopier, intrikate tegninger og papirarbeid, er det åpenbart for oss at en digital tvilling er den beste veien å gå. En digital tvilling er en omfattende informasjonsmodell som speiler et fysisk objekt – det være seg en vindturbin, et hydrogenanlegg eller en oljeplattform. Ikke bare får man kontroll ned til den minste detalj, men også en intuitiv oversikt over det store bildet – og akkurat som din bedre halvdel bistår og støtter den digitale tvillingen deg i å ta rett avgjørelse til rett tid.

Fra det konseptuelle til det operative

Når man bygger en digital tvilling lager man en virtuell replika av et fysisk objekt, som evner å utvikle seg i takt med den virkelige verden. Det som starter som et sett med konsepter designes så i større detalj, før det bygges, testes og til slutt faktisk speiler sin fysiske motpart. Gjennom datakilder som sensorer og kameraer får den digitale tvillingen tilgang til sanntidsdata. Ettersom alt blir lagret, kan den også tolke historisk data for å si noe om hvordan en har havnet i sin nåværende situasjon, i tillegg til å estimere hva som skjer fremover basert på avgjørelsene som tas i dag. Ikke så aller verst for en modell, med andre ord.

– Løftet om en operasjonell digital tvilling høres kanskje utopisk ut, men resultatet av kraftig utvikling på teknologiområder som semantisk modellering, kunstig intelligens, skylagringlagring og skalerbar prosessering kommer til å gjøre digitale tvillinger til en «must-have»-faktor om ikke lenge. Som med alle andre teknologiske nyvinninger er jo spørsmålet hvem som kommer dit først, sier Frode Strand, CTO i Aize.

Vil du vite mer?

Hvilke fordeler er det ved å bruke en digital tvilling?

Først og fremst kan man enkelt gi alle tilgang til den samme informasjonen, ned til et visst detaljnivå. Dette betyr tid spart på både koordinering og kommunikasjon mellom team, partnere, interessenter, som heller kan brukes til å løse de faktiske problemene man etter hvert kommer til å støte på.

For det andre senker man friksjonsvnivået og forbedrer logistikken knyttet til arbeidet som designet, byggingen og testingen et fysisk objekt kommer til å kreve. Versjonskontroll av dokumenter kan byttes ut, og den formelle endringskontrollen erstattes med at man lett kan tagge relevante deler av en chat-tråd og knytte det opp mot endringshistorikken for objektet det gjelder. Fysiske møter for å gjennomgå designproblematikk erstattes med at hver person legger inn kommentarer direkte i den digitale tvillingen, slik at den ansvarlige i ro og mak kan samle alle innspill og komme med velfunderte løsninger, som så kan gjennomgås i et møte hvor hver enkelt aktør har tilgang til den samme, reviderte digitale tvillingen.

Og sist, men ikke minst, vil man med en digital tvilling få et solid grunnlag for løpende forbedring. Med flerfoldige sensorer plassert på det fysiske objektet som speiles til den digitale tvillingen får man tilgang til mengder av både sanntids- og historisk data. Denne dataen, som for en menneskelige hjerne alene vil være uhåndgripelig, går i tospann med programvaren til å tolke den, og med et blikk på hva som skjedde i går, forrige uke og i fjor bruker den digitale tvillingen sin egen data til å avgjøre den beste veien å gå fremover.

Fremtidens industri: et økosystem av digitale tvillinger

Et kjennetegn på verdenen vi lever i er at det bak enhver ny og revolusjonerende teknologi står en gruppe brukere som kjapt plukker opp det nyeste og ivrer i kampen om ledertrøyen. Vi begynner allerede å se at konkurransen rundt digitale tvillinger bygger seg opp, og blant såkalte «early adopters» ser vi alt fra informasjonsarkitekter, tech-interesserte informasjonsforvaltere, industriledere og store selskaper. Men hvor går så veien videre, og hvor langt har vi egentlig kommet?

Vel, vi tror at hvert fysiske objekt i kapitalintensive industrier etterhvert ikke bare kommer til å bli koblet med, men også drevet av, sin helt egne digitale tvilling, og vi tror den digitale tvillingens fremtid formes akkurat nå. Men det er nå en gang sånn man plasserer seg ulikt på den såkalte adopsjonskurven, og uansett om du allerede snakker med oss om din nye digitale tvilling eller om du venter og ser hva som skjer, så er faktum at virkeligheten nå er tosidig – og ikke lenger bare fysisk.