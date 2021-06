En høyteknologisk dykkerklokke

1917 – 1929

Brødrene Friedrich, Ernst og Werner Schlup etablerer Schlup & Co. i Lengnau, Sveits. Fabrikken spesialiserer seg på produksjon av mekaniske urverk, og drives i begynnelsen ut fra foreldrenes hjem.

1930 – 1949

Schlup & Co. åpner egen avdeling i New York, og bygger en ny fabrikk i Lengnau. Ved slutten av den andre verdenskrig er selskapet blant verdens største produsenter av mekaniske urverk, med over 200 ansatte.

1950 – 1959

Produksjonen vris over fra urverk og komponenter til ferdige armbåndsur. I 1957 introduseres Rado som merkenavnet for selskapets klokker, og markerer begynnelsen på et nytt kapittel.

1960 – 1969

Rado introduserer den ripebestandige DiaStar, og inntar rollen som en innovatør innen design og materialer. I 1962 presenteres også merkets første dykkerklokke, Captain Cook.

1970 – 1989

Nye kolleksjoner tydeliggjør Rados fokus på design, nyskapning og materialteknologi. Med lanseringen av modellen Integral i 1986, viser Rado en mestring av teknisk keramikk.

1990 – 1999

Utviklingen av nye materialer og produksjonsmetoder fortsetter. I 1990 lanseres den ikoniske Ceramica med både kasse og lenke av teknisk keramikk. Tre år senere presenteres Rado Sintra, som er laget av et titankarbid-basert komposittmateriale.

2000 – 2009

Rado introduserer modellen V10K, som med en overflate av syntetisk diamant er verdens hardeste klokke. Tiåret avsluttes med lanseringen av kolleksjonen r5.5, utviklet i samarbeid med den velrenommerte britiske designeren Jasper Morrison.

2010 – 2019

"Materialenes mester" fortsetter forskningen og utviklingen på høyteknologiske materialer og produksjonsmetoder. Tradisjonen for innovasjon videreføres med den syltynne True Thinline, og den sporty HyperChrome. I 2017 reintroduseres dykkerklokken Captain Cook i kolleksjonen.

2020 –

Rado presenterer Captain Cook High–Tech Ceramic og styrker posisjonen som en innovatør i den sveitsiske klokkeindustrien.