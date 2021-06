Har du et investeringsselskap? Her får du ekspertisen du trenger

Regnskapsførsel i investeringsselskaper er en bekymring mange av de kundene vi møter har.

– Klassifisering av verdipapirer, aksjonærregisteroppgaver og noteopplysninger. Det gjelder å holde tungen rett i munnen når man fører regnskap for investeringsselskaper. Det er nesten en egen idrett innenfor regnskapsføring. Derfor er dette noe som bekymrer mange, sier Kjersti Holm, som leder Formuesforvaltnings Forretningsførsel.

– Vårt mål er enkelt: å sørge for at kundene på enklest måte får best mulig kontroll over sitt investeringsselskap. Vi håndterer hele regnskapsprosessen for rundt 850 slike selskaper hvert eneste år, så dette kan vi på fingerspissene. Ved å overlate regnskapet til oss får man en trygghet om at man unngår å gjøre feil som kan koste dyrt.

Effektivt

Formuesforvaltning er Norges ledende selskap for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner og familier. Regnskapsførsel er en av tjenestene vi tilbyr våre kunder.

– Formuesforvaltning etablerte forretningsførsel fordi vi så at det var stor variasjon i kvaliteten på regnskapsførselen i kundenes investeringsselskaper, sier Holm.

– Hos oss får kundene høy kvalitet i regnskapsføringen både fordi vi er eksperter på investeringsselskaper, men også takket være et effektivt samarbeid med våre kolleger som håndterer rapporteringen i porteføljene. Å ha alt under samme tak gjør det enklere og mer kostnadseffektivt for kundene.

Hva passer for deg?

Holm og hennes team på 30 regnskapsførere tilbyr alt fra en digital regnskapstjeneste til en personlig CFO (finansdirektør), avhengig av behov. Den digitale regnskapstjenesten passer for dem med en oversiktlig investeringsportefølje.

– Kundene får en komplett regnskapsleveranse med bokføring, årsregnskap, skattemelding og rapportering av aksjonærregisteroppgave, forteller Holm og legger til:

– Alle følges opp gjennom vår digitale plattform. Der har man full oversikt over selskapet, man kan enkelt hente ut økonomiske rapporter, betale fakturaer, registrere utlegg og signere alle dokumenter. Ved årsslutt kan man enkelt og greit signere regnskapet digitalt.

Personlig oppfølging

For dem som ønsker mer personlig oppfølging, tilbys en årlig gjennomgang av årsregnskapet med forretningsføreren.

– Kundene får den digitale regnskapstjenesten og i tillegg en årlig gjennomgang av regnskapet, der vi sammen ser på hvilke muligheter investeringsselskapet har. Vi er opptatt av personlig tilstedeværelse og har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Ålesund og på Gjøvik. Det gjør at kundene kjenner oss godt og det er enkelt å ta kontakt ved behov, sier Holm.

Din egen CFO

Ønsker du enda tettere oppfølging, kan du få skreddersydde løsninger med personlig betjening. Dette passer for dem med en mer kompleks investeringsportefølje, som ønsker bistand med ulike regnskapsrelaterte problemstillinger som løpende dukker opp gjennom året.

– Med din «personlige finansdirektør (CFO)» får du løpende oppfølging gjennom hele året med detaljerte forbedringsforslag. Denne ressurspersonen er alltid tilgjengelig og sørger for at du har en god, løpende sparringpartner for ditt selskap, sier Holm.

– Det å få kontroll over regnskapsprosessen reduserer stress og frigjør tid til å gjøre det som gir verdi for hver og en. Det er inspirerende å få tilbakemeldinger på at vi bidrar til å gjøre livet enklere for våre kunder, og vi gleder oss til å hjelpe enda flere fremover.

Ønsker du å vite mer om Formuesforvaltnings regnskapstjenester?

Kontakt Kjersti Holm Mobil: 90 55 54 19. kjersti.holm@formue.no