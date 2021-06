Norges råeste kontor med møbler fra Slettvoll

Slettvolls møbeleventyr startet i 1951 med et mål om å forene komfort, kvalitet og skjønnhet gjennom solid sunnmørsk håndarbeid. Siden den gang har merkevaren Slettvoll strukket seg ut over landegrensene og blitt et symbol på ekte norsk møbeldesign.

Fabrikken på Stranda, der familiebedriften har sine røtter, produseres hvert eneste møbel med kvalitet til fingerspissene. Derfor er også hvert eneste Slettvoll-produkt helt unik. De gamle håndverks-tradisjonene holdes i hevd i alle deler av produksjonen. De klipper tekstilet for at mønster og trådretning skal stemme, syr trekket slik at det skal passe nøyaktig og kler møbelet med presisjon.

Slettvoll møbler oser av eksklusivitet, og nå har de lansert et helt nytt konsept der de tilbyr leasing av produktene sine til bedrifter.

Hos Slettvoll får du hjelp av erfarne interiørdesignere til å innrede kontorlokalene. Rådgivningstjenesten er kostnadsfri og inkluderer skissering av møbler, miljøbelysning og dekor. Slettvoll leverer, monterer og setter alt på plass og tilbyr i tillegg styling og videre vedlikehold.

For forhåpentligvis skal vi snart møte kollegaer igjen, og da er det viktig at kontoret oppleves inspirerende. Overgangen fra hjemmekontor kan bli stor, så en oppfrisking av lokalene kan fungere som en ny start.

– Miljøet rundt oss spiller en viktig rolle, og det som er felles for alle arbeidsplasser er at både kunder og ansatte skal trives, forteller interiørdesigner hos Slettvoll Lene Liguori.

Slik skaper du et attraktivt kontormiljø

Pangea Propery Partners med møbler kjøpt hos Slettvoll

Hun har innredet utallige privatboliger, hytter og kontorlokaler og vet nøyaktig hvor viktig det er å skape en hyggelig atmosfære på arbeidsplassen.

– Når vi innreder et bedriftsprosjekt tenker vi både på bedriftens behov, men også på hvilket inntrykk vi ønsker å gi til våre omgivelser. Et attraktivt lokale gir en opplevelse av trygghet og profesjonalitet, både for leverandører, samarbeidspartnere og kunder forteller hun.

Slettvoll har et stort utvalg av møbler som kan tilpasses alle typer bedrifter. Møblene finnes i flere størrelser og variasjoner, og gjør at Slettvoll skreddersyr innredningen etter behov.

– Det at kolleksjonen kan passe inn i mange forskjellige miljøer sier mye om både kvaliteten og tilpasningsmulighetene hos Slettvoll. Perfekt for de som stiller ekstra høye krav til innredningen, sier Liguori.

Bestill en uforpliktende befaring eller avtal et møte i butikken

Mange fordeler

Men hvorfor lease? Svaret er enkelt og greit at det sparer deg for tid og ressursbruk, og frigjør driftskapital. Det fører til enklere budsjettering og regnskapsføring, og det er mulig å få det 100% finansiert fra Slettvoll. I tilegg skrives objektet ned i takt med møblenes verdiforringelse, og man får garantert tidsriktig innredning.

Slettvoll innreder blant annet kontor, møterom, resepsjon, lounge og ventesone.

Finn din nærmeste Slettvoll butikk

Skreddersydd interiør

Målet er å skape effektive arbeidsområder med møbler og soner som er tilpasset arbeidsdagen. Den imponerende tekstilkolleksjon gir muligheten til å få skreddersydd møblene i farger og teksturer som står i stil med bedriftens identitet.

– Når jeg skal ta fatt på et bedriftsprosjekt er behovene til den enkelte bedriften et viktig utgangspunkt. Et kontorlokale kan for eksempel trenge rom for både fokus og kreativitet. Da må det legges vekt på et komfortabelt og inspirerende arbeidsområde, og hvilesoner med ro og gode sitteplasser. Samtidig trengs det gode møterom for de formelle samtalene, og rom for de mer uformelle møteplassene hvor en kan ta en prat over en kaffekopp. Ikke minst skal innredningen bidra til å skape en helhetsfølelse som står i stil med bedriftens profil, sier Liguori.

Hun tror konseptet med å lease kontormøbler er kommet for å bli.

– Leasing gir ekstra fleksibilitet og flere økonomiske fordeler for kunden. Det er positivt for miljøet og lettvint for bedriftene. I tillegg får man levert et helhetlig interiør og innredning av beste kvalitet. Så dette tilbudet gir verdi på mange måter, konkluderer interiørdesigneren.

