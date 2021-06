Bankløsningen som gir deg tilbakemelding på et blunk

Ingvar Steffensen er utvikler og forretningsutvikleri i Sbanken Bedrift. Her forteller han om utviklingen innen regnskapsintegrasjon og hvor effektivt det har blitt.

- En regnskapsintegrasjon er i bunn og grunn en kobling mellom bank og regnskapssystem slik at disse kan snakke sammen. Den gjør at du kan utføre handlinger i banken fra regnskapssystemet som for eksempel å lese saldo og utførte banktransaksjoner, samt utføre betalinger. Dette gjør selve regnskapsføringen enklere og betydelig mindre tidkrevende, i tillegg til at brukeren unngår å måtte sitte i to forskjellige systemer for å gjøre en enkelt handling.

Han jobber på tvers av IT og forretning, spesielt rettet mot integrasjoner mellom banken og eksterne partnere, som for eksempel regnskapssystemer.

Ingvar Steffensen i Sbanken Bedrift

Bred målgruppe

Alternativet til en regnskapsintegrasjon, for eksempel i forhold til betalinger er å først legge inn betalingen i regnskapssystemet slik at den blir korrekt regnskapsført, for deretter å legge den inn manuelt i nettbanken. Når man legger inn betalingen to forskjellige steder tar det i seg selv lengre tid, i tillegg til at det er fort gjort at man blingser og at beløp og/eller kontonummer blir forskjellig. Dette skaper tidkrevende rot i regnskapsføringen. Steffensen anbefaler alle å integrere bank og regnskap.

- Jeg vil si at en regnskapsintegrasjon både passer for, og er nødvendig for, alle firmaer som har mer enn et par transaksjoner i måneden. Har du et holdingselskap som kjøper aksjer eller fond tre ganger i året, klarer du deg nok greit på den manuelle måten, ellers vil jeg sterkt anbefale deg å prøve en integrasjon mellom bank og regnskap.

Unik løsning

Sbanken tilbyr mange forskjellige funksjonaliteter gjennom integrasjonen sin, og dytter jevnlig ut nye funksjoner som de mener vil gjøre hverdagen enklere for kundene. Samtidig er det litt variasjoner mellom de forskjellige regnskapssystemene, så derfor anbefaler Steffensen at man først skaffer seg en oversikt over hvilke bank-operasjoner man kan gjøre fra regnskapssystemet man har og dermed begynner å bruke disse.

- Ikke vær redd for å gjøre feil eller for å ta i bruk ny funksjonalitet. Det er ekstremt enkelt å opprette, man kan gjøre det via mobilen på 3 minutter og så er den aktiv. Det er ingen forsinkelser, alt skjer i sanntid når du trykker på knappen i regnskapssystemet. Man får umiddelbar effekt og feedback. Og live saldo.

Det er fast pris per måned (faktisk gratis ut august) med ubegrenset bruk. Og ingen gebyrer per betaling

Uhyre effektivt

Den typiske integrasjonen mellom bank og regnskap er basert på filer som sendes fra bank til regnskapssystem og vice versa. Dette er en teknologi som er 50 år gammel. Sbanken sin integrasjon bruker ikke den gamle teknologien, men bruker i stedet APIer og som opererer i sanntid. Dette er de samme APIene som nettbanken bruker. Det vil si at når du legger inn en betaling i regnskapssystemet, så er akkurat det samme som skjer når du legger inn en betaling i nettbanken. Da skjer det umiddelbart.

Men integrasjonene som baserer seg på utveksling av filer, har ofte forsinkelser. Det kan være alt fra minutter til timer, fra du trykker på knappen til handlingen blir forsøkt utført i banken. Det vil si at hvis du for eksempel har utført en betaling hvor du har tastet feil KID nummer, så vil det ta opptil flere timer før du får beskjed om at den betalingen ikke kunne registreres. Steffensen trekker frem denne egenskapen som noe av det som gjør Sbanken sin tjeneste unik.

-Hos oss får du tilbakemelding i det sekundet du trykker på knappen. Dermed får du en betydelig bedre brukeropplevelse.

Koble bank og regnskap

Rivende utvikling

De siste 5 årene har det utviklingen gått sakte. Steffensen forteller at grunnen er at de filbaserte integrasjonene har hatt problemer med forsinkelser, i tillegg til at det har vært vanskelig og tidkrevende å utvide de med nye tjenester.

- Vi vet at kunden ikke ønsker å bytte mellom flere forskjellige systemer, som bank og regnskap hvis det kan unngås. De foretrekker å sitte i regnskapsflaten. Jeg tror derfor at flere banker vil gå over til å benytte APIer for integrasjonene sine de neste 5 årene, og eksponere flere banktjenester gjennom disse, slik som vi gjør nå. Dette tvinger seg frem gjennom PSD2-regelverket.

Det er fortsatt en god del bedrifts-spesifikke operasjoner, som lønnsbetalinger som faller utenfor PSD2. Sbanken har skaffet seg et forsprang på et par år og vil utnytte den fordelen ved å tilby enda flere banktjenester til regnskapssystemene i tiden som kommer. På den måten får kundene en mer sømløs opplevelse og sparer tid, og vil med det gjøre Sbanken til den foretrukne banken for små og mellomstore bedrifter i Norge.

Sbanken støtter flere av de mest populære regnskapssystemene, som gjør at bank og regnskap snakker sammen. Steffensen forteller at man kan bestille bankintegrasjon hos Sbanken enten man bruker:

Fiken

Visma.net Autopay

Visma eAccounting

PowerOffice Go

I løpet av 2021 kommer også en integrasjon med Tripletex

- Det går fort! Det kobles sammen på et par klikk og så får man tilgang til en av markedets mest innovative integrasjoner.' Enklere blir det ikke, avslutter han.

Vil du vite mer?