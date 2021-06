Hvordan lykkes med B2B-salg når til og med bedriftskunder handler på nett?

En undersøkelse fra McKinsey viser at over 30 prosent av B2B-kundene er villige til å gjøre kjøp så store som 500.000 – 1 million kroner via selvbetjening. Ikke bare søker de informasjon digitalt, men stadig flere vil kjøpe digitalt.

– Ved starten av pandemien hadde vi stort trykk på markedsføringen, med mye webinarer og materiale på nett. Vi har aldri hatt så mange marketing qualified leads (MQL), men andelen som konverterte til salg falt. Da måtte vi begynne å se på dataene våre og bruke dem bedre, forteller CRM-ansvarlig i DNV Digital Solutions, Kristine Evensen Theigmann.

AI og data for å møte kundene riktig

Løsningen ble å fore mer data inn i CRM-løsningen og bruke kunstig intelligens for å analysere og kvalifisere leadsene bedre, slik at salg kan jobbe med de riktige mulighetene.

– Kundene søker mye mer selv før de tar kontakt. Hvis vi ikke vet hvilket innhold de engasjerer seg med, mister vi muligheter. Vi må bruke dataene våre for å møte dem med riktig informasjon til riktig tid, slik at vi kan flytte dem videre i trakten uten at vi snakker med dem, sier Evensen.

Ifølge Gartner sier beslutningstakere at de møtes av mye innhold av god kvalitet, men halvparten sier informasjonsmengden er overveldende. Partner og Nordic Clients and Industries Leader i Deloitte, Martin Bryn, støtter dette.

– Vi fikk beskjed fra kundene våre om at de ble overstrømmet med for mye input. Da måtte vi ta en fot i bakken og se på hva som skaper gode leads. Vi ser også at de få kundemøtene man har blir svært viktige, så vi trener mye mer på salgspresentasjonene. Når vi først møter kunden må det være perfekt, det er vår ene mulighet til å påvirke personlig, forteller Bryn.

Felles plattform for salg, marked og kjøp

Både Deloitte og DNV bruker Salesforce’ plattform for å håndtere salg og markedsføring.

– Det DNV, Deloitte, Gartner og McKinsey sier, underbygger vårt budskap om at siloene må rives mellom salg og marked, sier Nikolai Aasberg Kvilekval i Salesforce Norge.

– Når salg og marked kan bruke data på tvers i en felles plattform får dere et informasjons-nav som styrker forretningen. Om man ønsker å ta det helt ut, kan dere også legge til rette for online kjøp på samme sted, forteller han.

