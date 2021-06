Selger sportsklær til den store gullmedaljen

Trimtex ble stiftet i Lillesand for over 40 år siden, da grunnlegger Harald Augland begynte å lage sportsklær i garasjen. Mye har skjedd siden den gang, og i dag lager de utstyr til landslag, bedrifter og enkeltpersoner. De leverer trenings- og konkurranseklær til løping, sykling, triatlon, orientering og langrenn. Klærne utvikles og testes for å skape unik design og enestående kvalitet som tåler nordiske forhold. Selskapet har knyttet seg opp mot merkeambassadører som inkluderer triatlon utøvere i verdensklasse, langrennsløpere, syklister og orienteringsløpere fra Norden, Sydney, Australia.

Kristian Blumenfelt , verdensrekord holder i Ironman

Oppdaterte IT systemer for bedre drift



Da inntektene begynte å øke, trengte de et oppdatert IT-system for effektivisering og for å holde kundeservicen på et høyt nivå.

De begynte å se etter den riktige IT-partneren og en løsning som passet behovet deres. Valget falt til slutt på Staria.

Da vi begynte å lete etter en IT-partner, innså vi at systemene enten er for kompliserte,for enkle eller alt for dyre Asbjørn Sundodden

– Vi hadde et møte med Staria som viste oss Oracle NetSuite, og jeg skjønte da at det er dette vi trenger, sier finansdirektør i Trimtex Asbjørn Sundodden.

Sammen tilpasset de en løsning basert på Trimtex sitt behov. For øyeblikket bruker de NetSuite OneWorld, Starias globale regnskapstjenester, lokaliseringer i landene de opererer i, NetSuite CRM og Staria INFlow SuiteApp for å bedre håndtere leverandørfaktura og integrasjoner til støtte og fagsystemer.

Hjelp og støtte når det er nødvendig

Sundodden er svært fornøyd med samarbeidet. Han opplever at de har et felles mål om å vokse i markedet og om å videreutvikle automatiseringsprosessene.

– Vi gleder oss veldig til å fortsette samarbeidet med Staria. Det neste skrittet er å fokusere på å bli enda mer effektive ved å lage flere automatiseringer til driften vår, oppsummerer Sundodden.





Om Staria Staria leverer ERP, styringssystemer og finanstjenester og har som oppdrag å gi kundene de mest effektive tjenestene og verktøyene i en moderne virksomhet. Starias tjenester inkluderer lokale og internasjonale styringssystemer, økonomi-, HR- og lønningsløsninger, i tillegg til spesialisttjenester og Robotic Process Automation. Staria er Nordens mest internasjonalt anerkjente NetSuite partner.

