Salgssuksess for Spro Havn

Spro Havn er en sjelden perle. Beliggenheten er unik, med hovedstaden som nærmeste nabo og omgivelser som gir følelsen av å være på et idyllisk feriested. Muligheter som dette dukker sjelden opp.

Eiendomsmegler Thomas Eriksen i DNB Eiendom melder om stor interesse rundt prosjektet.

- Responsen har vært svært god, og ikke bare fra Stor-Oslo området, men fra ulike steder rundt i landet. Det synes vi er ekstra gøy.

Han forteller at nesten 80 % av leilighetene er solgt i 1.trinn. De har åpenbart truffet veldig bra med både konsept, stil og utforming av leilighetene.

- Det er nesten bare gode tilbakemeldinger, på bygg, fasader, plassering av byggene og interiørstiler som er valgt. Mange har tatt turen innom og vil gjerne se utsikts- og solforhold, og hvilke muligheter de har til å tilpasse sin egen bolig. I tillegg kommer det mange henvendelser om båtplassene i havnen. Det planlegges et stort havneområde med plasser for beboerne, samt muligheter for gjester å legge til, forteller han.

Selv mener han Spro som destinasjon er unik med sin vestvendte retning mot Oslofjorden.

- En slik mulighet, med sjønære leiligheter dukker ikke ofte opp, hverken for en boligmegler eller boligkjøper. Nå gleder vi oss til å utvikle Spro videre i årene som kommer.

Unik beliggenhet

Rett utenfor stuedøren finner du det beste av sjøliv, skog og kyst. En lett tilgjengelig kyststi gir en unik vandreopplevelse, med vakker og variert kystnatur. Her finner du skog, grotter, svaberg og flere badestrender.

Langs brygga blir det gjestehavn for besøkende og det planlegges for båt- og kajakkutleie, slik at man har muligheten til å komme på sjøen uten egen båt. Brygga skal bli et samlingspunkt og en destinasjon i seg selv, med café, restaurant og marina.

Det planlegges også for stupetårn, badstue, sandvolleyballbane, treningsapparater og en lekepark for barn. Gressplener, gangstier og park beplantning vil binde det hele sammen.

Livet i Spro Havn skal være easy-living og tilrettelagt for at man skal kunne nyte livet. Det blir tilbud om servicetjenester som vask av bil og leilighet, dekkskifte, handling av mat, vanning av blomster og andre vaktmester- og servicetjenester. Det planlegges også for utleie av et flott selskapslokale hvis man ønsker å ha fest, i tillegg til en splitter ny maritim barnehage. Uten venteliste.

17 juni kl 17.00 kommer trinn 2 til salgs

Spro Havn blir med andre ord en idyll uten like. Og standarden på leilighetene skal det heller ikke stå på. Alle blir utstyrt med store vindusflater som sikrer optimale lysforhold og gir godt utsyn. Nesten alle balkonger og terrasser er plassert slik at du kan nyte solen og de fleste leilighetene får utsikt utover Oslofjorden.