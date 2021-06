Fastpris gir forutsigbarhet - uansett om du leverer bilvask eller regnskap

Alltid ren bil til fastpris

Alltidrenbil sørger for at det er enkelt for deg å holde bilen skinnende ren. Gründeren, Jan Steinar Ligaard Falch, syns det var tungvint å kjøpe en og en bilvask. Han startet derfor Alltidrenbil, som leverer på bilvask på abonnement.

Etter oppstarten for fem år siden har de fått utelukkende gode tilbakemeldinger. I tillegg har de begynt å få litt konkurranse i markedet. – Det tar vi som et bevis på at vi gjør noe riktig her, sier Joakim Augestad, regionsjef i Sør-Norge. Etter første vaskehall ble åpnet i Skien har de utvidet til flere lokasjoner i Vestfold og Telemark, Rogaland og Vestland. Nå står Viken for tur.

Joakim Augestad er regionsjef i Alltidrenbil.

Tilgjengelig for kunden

Joakim forklarer at det er viktig for dem å være tilgjengelige for kunden. Både når det gjelder lokasjon og kundeservice. – Kunden skal slippe å kjøre til oss. Derfor er vaskehallene plassert på utfartsårer du likevel passerer. Om kundene trenger hjelp er vi enkle å få tak i og det merker vi at de setter pris på. Ikke minst liker de fastprisen og at det er såpass enkelt å vaske bilen.

– Med et abonnement kan du vaske bilen så ofte du vil, til en fastpris, fortsetter Joakim. Start vaskeprogrammet fra telefonen din eller bruk et forhåndsinnstilt program. Når du kjører opp til porten på vaskehallen kjenner den igjen skiltet på bilen og åpner dørene. Programmet du har forhåndsvalgt starter automatisk. Etter kort tid kjører du ut igjen med ren bil!

Byttet regnskapsfører

Da Alltidrenbil skulle bytte regnskapsfører ble de anbefalt One Accounting. Et relativt nytt regnskapskontor i Grenland som er spesialister på Tripletex. One Accounting opererer selv med fastpris, og er sikre er på at det er en av årsakene til at kundene er så fornøyde. - Vi har hatt en god organisk vekst, utelukkende basert på gode anbefalinger, sier Eirik Solvi, bedriftsrådgiver i One Accounting.

Eirik Solvi er bedriftsrådgiver i One Accounting. Foto: VEGARD GISKEHAUG

– Det handler om å optimalisere og effektivisere de prosessene vi kan. Vi bruker automatiseringsfunksjonene i Tripletex for å bruke minst mulig tid på manuelt arbeid. Det gjør at vi har mer tid til løpende kontakt med kundene våre. Da er det enkelt å plukke opp telefonen og svare på de spørsmål som kunden har, sier Eirik.

Joakim bekrefter: – Det er veldig fint å kunne ringe selv om vi bare har et enkelt spørsmål. Fordi vi vet at det ikke koster oss flere hundre kroner.

– Jeg skjønner ikke at flere regnskapsførere ikke har fastpris, sier Eirik. Vi er kanskje heldige som har Tripletex som gjør det så forutsigbart for oss. Det er fint å ha løpende kontakt med kunden. Vi får bedre innsikt i deres daglige drift, noe som gjør at vi kan gi enda bedre råd. Den tiden vi bruker på kunden er jo den beste markedsføringen vår.

Forutsigbart kundeforhold og nytt økonomisystem

Alltidrenbil vokser og får flere hundre nye kunder hver eneste måned. – Da er det en fordel å ha kontakt med en regnskapsfører som kjenner våre behov og vet hvor vi vil, sier Joakim. Tripletex gjør det enkelt for oss å samarbeide om regnskapet. Han legger til:

– Systemet er så brukervennlig, og vi får alt på ett sted. Vi sender opptil 400 fakturaer per måned og da må det være lett å følge opp.

– Ikke minst sparer appen oss for mye tid. Med den kan vi sende inn kvitteringer og godkjenne fakturaer med mobilen. Tidligere skrev vi ut kvitteringer på ark, stiftet sammen, signerte og sendte over. Nå har vi alt på telefonen! Det er min favorittfunksjon, smiler Joakim.

Eirik bekrefter at de har en god fordeling. One Accounting bokfører og holder i inkasso. De fanger opp ting som Alltidrenbil ikke hadde sett selv og setter opp nye rutiner. – I tillegg har vi en fastpris pr vaskehall. Det gjør det hele veldig skalerbart og forutsigbart for oss begge.

– Vi henter ut rapporter fra Tripletex og har bedre kontroll på regnskapet nå enn før, fortsetter Joakim. Men om det er noe vi mangler kan vi bare ta en telefon til Eirik og One Accounting, og så får vi det servert på sølvfat, avslutter han.

