Hei! Jeg heter Jennie. Vil du vite mer om meg?

De siste to årene har Jennie C. Karlsen vært involvert i et prosjekt som har påvirket nærmere 1,5 millioner arbeidstakere. Da lovendringen om egen pensjonskonto skulle tre i kraft 1. januar 2021 måtte det være en teknisk løsning som gjorde dette mulig. 1. februar i år ble løsningen lansert for arbeidstakere, og så langt har det vært en strålende suksess

– Det har vært veldig gøy. Fra å stå på bar bakke og sammen med representanter fra pensjonsbransjen spesifisere hvordan den tekniske løsningen skulle fungere, deretter samarbeide med dyktige utviklere som har laget løsningen, teste og lansere løsningen. Det har vært et veldig spennende prosjekt med mange ulike faser, og spesielt givende har det vært å se resultatet dette prosjektet har gitt for arbeidstakerne, forteller Jennie entusiastisk.

– Når jeg jobber prøver jeg alltid å legge til rette for at de rundt meg kan gjøre en god jobb. Samtidig er jeg avhengig av at vi setter pris på hverandres arbeid, og viktigst av alt - at vi står sammen gjennom utfordringer. Noe vi virkelig har klart i dette prosjektet.

Jennie smiler og snakker ivrig om jobben sin. Hun forteller at prosjektet har vært ekstremt givende, til tross for at det er mye ansvar når man jobber med noe som er så viktig som pensjonsoppsparingen til arbeidstakere.

– Siden det er snakk om pensjonen til såpass mange arbeidstakere var det viktig at alt fungerte som det skulle, og det var mange ulike problemstillinger vi måtte tenke på og løse.

Etter fem år i EY har Jennie rukket å vende seg til at det dukker opp utfordringer når man jobber som konsulent. Likevel stortrives hun fortsatt, og når dette prosjektet er ferdig i juni gleder hun seg til å gå løs på et nytt prosjekt etter sommerferien.

– Jeg liker at det er deadline man hele tiden jobber mot. Da kommer det alltid nye utfordringer man må takle, og det er givende å hele tiden utvikle seg og lære. Samtidig jobber jeg sammen med utrolig mange dyktige mennesker som gjør jobben morsom.

I bunn er Jennie utdannet sivilingeniør ved NTNU i Trondheim. Allerede før studiene var over hadde hun sett seg ut EY som en ønsket arbeidsplass.

– Tidligere hadde EY et mentorprogram som jeg var med på. Da var jeg med på ulike samlinger sammen med andre studenter og EY-ansatte. Jeg følte at jeg kjente godt til EY, så magefølelsen sa tydelig at det var EY som var det rette valget for meg.

– Jeg ble ansatt rett etter studiene. Vi var mellom 40 og 50 nyansatte som startet samtidig, så da var det lett å bli kjent siden vi alle var i samme båt. De to første årene gikk vi gjennom et trainee-program der vi fikk prøve oss på forskjellige oppgaver og ulike ansvarsområder.

Viktigheten av helg

De store konsulenthusene er kjent for å ta inn mange nyutdannede, og i EY er det flere muligheter der de ansatte kan ta på seg forskjellige prosjekter.

– At vi får så mange muligheter er bra, men samtidig kan det være litt utfordrende. Jeg ville være med på så mye som mulig og lære så mye som mulig, men innså fort at jeg måtte prioritere, og at jeg ikke nødvendigvis har tid til å være med på alt, smiler hun.

For å balansere privatliv og karriere har hun laget seg en regel hun nekter å vike fra.

– Det er veldig viktig å ta helg! I helgene bruker jeg tiden på å koble av og gjøre helt andre ting. Da går tiden med til tur i marka og matlaging.

På fritiden er friluftsliv og matlaging viktige sysler, samtidig innrømmer hun at pandemien har fått henne til å starte med flere hobbyer.

– Jeg har begynt med både turorientering og strikking det siste året. Da Oslo stengte ned i fjor endte forloveden min og jeg opp med å gå de samme turene hele tiden, så for å få litt variasjon skaffet vi oss orienteringskart og besøkte forskjellige poster. Det har vært utrolig gøy, gliser hun.

Bolig

Paret har vært sammen siden videregående, er begge utdannet sivilingeniører og jobber som konsulenter, og dagdrømmer for tiden om huset de nylig har kjøpt seg.

– Vi skal flytte ut av byen og venter bare på at huset skal bli ferdig. Så før det blir det Norgesferie og friluftsliv. Vi skal til Rondane siden hans familie har hytte der, men jeg ønsker også å reise til Lofoten igjen. Vi var der for noen år siden og tok Hurtigruten tilbake til Trondheim. Det var fantastisk, så jeg vil tilbake.

