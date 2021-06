Tid, natur og håndverk

I år er det 140 år siden Kintaro Hattori etablerte Seiko i sentrale Tokyo. Etter å ha startet i det små med salg, reparasjoner og import av klokker fra Europa, fikk Hattori en visjon om å produsere egne klokker i Japan. I dag er Seiko en av verdens ledende klokkeprodusenter, og en av ytterst få som mestrer egenproduksjon av alle vitale komponenter. Ved å ha hele produksjonskjeden "in-house" sikres en eksepsjonell kvalitet i alle ledd.

140-årsjubileet feires med en rekke nye modeller, inkludert nyheter fra Grand Seiko. Luksusmerket vokste ut fra visjonen om å skape "den ideelle klokken", og har siden lanseringen i 1960 representert noe av Seikos ypperste håndverk, teknologi og design.

Grand Seiko var i mange år forbeholdt det japanske hjemmemarkedet, men ble i 2010 lansert internasjonalt – til stor begeistring fra entusiaster og samlere verden over. I Norge var Urmaker Christensen i Oslo blant de aller første forhandlerne som satset på merket. Den tradisjonsrike urmakerforretningen er i dag Norges eneste godkjente Seiko Watch Saloon, og kan tilby noen av de mest eksklusive klokkene fra Grand Seiko.

– Det som gjør Grand Seiko så populært blant klokkeentusiaster er perfeksjonen. Når man ser på de forskjellige klokkene blir man fascinert over urets detaljer og kvalitet. Akkurat det er nordmenn opptatt av; kvalitet og perfeksjon, forteller Christoffer Bjuren i Urmaker Christensen.

Fire årstider – 24 sesonger

Grand Seiko Elegance GMT "24 Seasons" er en ny kvartett inspirert av den japanske kalenderens 24 sesongmessige faser, sekki. Felles for klokkene er kasser og lenker av rustfritt stål, samt den praktiske GMT-funksjonen som muliggjør visning av tiden i to ulike tidssoner samtidig.

Klokkeentusiast Wai Man Chan gleder seg over den nye kolleksjonen. Han har vært en stor fan av Grand Seiko siden han kjøpte sin første Grand Seiko GMT SBGE248 i 2019. Han var på jakt etter noe unikt, og han ble fascinert av kvaliteten, finishen og presisjonen . Siden den gang har det vært en oppdagelsesreise inn i Grand Seikos univers.

– Den nye naturinspirerte Seasons Collection, bruker de fire årstidene til å hylle de 24 sesongfasene som japanerne kaller "Nijyuushi Sekki" ("24 Sekki"), som er en slags sesongrelatert kalender. Disse klokkene gjenspeiler denne inspirasjonen, som igjen har gitt hver av sesongene sin egen relasjon til tidens forløp. For meg er det et ganske passende teoretisk rammeverk å bygge et klokkedesign på.

– Våren er grønn, sommeren er vannoverflatens refleksjon, høsten begynner om natten, og vinteren er kald og skarp; alle med sin egen unike farge og tekstur. Selv om alle disse modellene presenterer farger på måter vi har sett før fra Grand Seiko, føles konseptet likevel enhetlig, og hver farge passer til sin respektive sesong, mener Chan.

Den grønne "Shunbun" SBGJ251G symboliserer vårens ankomst, når kirsebærtrærne blomstrer og naturens frodige vesen begynner å kikke frem. Med lyseblå tallskive representerer søstermodellen "Shōsho" SBGJ249G den japanske høysommeren, når den varme vinden skaper små bølger og krusninger i landets tusener av innsjøer og tjern. Begge modellene har 39,5 mm kasser, som huser Grand Seikos selvtrekkende mekaniske "hi-beat" kaliber 9S86 med GMT-funksjon, datovisning og 55 timers gangreserve.

– Grand Seiko har valgt to "Hi-Beat"-drivverk for vår og sommer, og to Spring Drive-modeller for høst og vinter. Alle de fire versjonene er i stål med den velkjente ultralekre Zaratsu-finish, i tillegg til et gjennomsiktig display på baksiden. Vannmotstand for Hi-Beat-modellene er 30 meter mens Spring Drive klarer 100 meter. Til slutt, selv om bevegelsene er veldig forskjellige i spesifikasjonene, har begge ekte full GMT-funksjonalitet, forklarer Chan.

De øvrige to modellene, som er tilgjengelig hos utvalgte Grand Seiko forhandlere fra september, er basert på Grand Seikos Spring Drive-urverk 9R66 med GMT. "Kanro" SBGE271 er inspirert av høstens mørke kvelder og kjølige morgener, mens "Tōji" SBGE269 gjenspeiler snødekte naturlandskap i perioden rundt vintersolverv. Begge variantene kommer med kasser som måler 40,2 mm i diameter.

Skogens skjønnhet

Grand Seiko Studio Shizukuishi spiller en sentral rolle i produksjonen av alle de mekaniske klokkene fra Grand Seiko. Her komplementeres moderne produksjonsteknologi med tradisjonell urmakerkunst, utført av de stødige hendene til noen av merkets fremste mesterhåndverkere.

Studioet er lokalisert i det naturskjønne prefekturet Iwate, nordøst i Japan. Det frodige landskapet var inspirasjonen bak den nye Grand Seiko Heritage "White Birch" SLGH005, hvor den særegne tallskiven minner om de hvite bjørketrærne i skogene nær studioet. Modellen er basert på Grand Seikos nye "Series 9 Design", hvor kassen av rustfritt stål har distinkte linjer, kontraster og speilblank Zaratsu-polering.

– En av de største nyhetene fra Grand Seiko i 2020 var ikke bare introduksjon en ny klokke, men et helt nytt hemverk, noe som er sjelden kost i urmakerverden. Enda en honnør til Grand Seiko, på jakt etter perfeksjon. Selve urkassen er blitt enda tynnere. Som mange andre skivedesign i Grand Seiko verden, hvordan det samspiller med de andre elementene og designet generelt, finnes det ingen pressebilder som yter dens sanne rettferdighet. Klokken må rett og slett oppleves i virkeligheten, mener Chan.

Bjuren i Urmaker Christensen er helt enig med klokkeentusiasten.

– Grand Seiko Heritage "White Birch" SLGH005 er en klokke alle bør se. Den har en helt unik tekstur og selve skiven forandres med lyset. White Birch er en av de bedre i klassen når det gjelder luksusur. Det åpne baklokket gir et innblikk i detaljene i selve uret. Kassen er litt buet og lav slik at den følger håndleddet og sitter godt under skjorten, sier forhandleren.

Urverket er fjorårets nye kaliber 9SA5, med 80 timers gangreserve og en frekvens på 36.000 svingninger per time. I tillegg til en svært vakker finish byr urverket på tekniske innovasjoner som "Dual Impulse horisontalt" gangsystem, horisontalt løpeverk og balansehjul med justerbare skruer. Safirglasset i baklokket gir fritt innsyn i det mekaniske vidunderet.

Jubileumsmodellen Grand Seiko Heritage "Tree Rings" SLGH007 er utviklet over samme plattform som modellen i rustfritt stål, men har en kasse i massivt platina, kombinert med en mørk tallskive inspirert av årringene på trær. De 140 eksemplarene av klokken er en hyllest til grunnlegger Kintaro Hattoris verdier og visjon, hvor mønsteret er en påminnelse om selskapets historiske røtter og vekst. Kun ett eksemplar er ventet til Norge.

Sporty trio

Grand Seiko Sport GMT SBGN019G, SBGN021G og SBGN023G, representerer en annen dimensjon av kolleksjonen til Grand Seiko. Nyhetene er basert på merkets legendariske kaliber 9F-familie, som av kjennere regnes som noe av det ypperste innen kvartsurverk.

Kaliber 9F86 ble introdusert i 2018, og byr på GMT-funksjon i tillegg til 9F-familiens karakteristikker. Blant disse er tekniske finesser som "backlash auto-adjust" (eliminerer mikroskopiske tilbakeslag eller dødgang i sekundviseren), momentant datoskifte og "twin-pulse control system" (ekstra dreiemoment som muliggjør tyngre og flottere visere).

Trioen deler en distinkt 40 mm kasse av rustfritt stål, med linjer som hinter om historiske Grand Seiko-modeller. Samtlige varianter er utstyrt med ripebestandige keramiske bezelringer, som underbygger klokkenes sporty karakter. Tallskivene har et spesielt rillet mønster, og utgaven med gullfargede detaljer (SBGN023) er en jubileumsmodell begrenset til 2.021 eksemplarer.