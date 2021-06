Hva irriterer brukere av næringsbygg mest?

Caverion er Norges største teknisk entreprenør for bygg og industri og bistår blant annet med rehabilitering, serviceoppdrag og drift av eksisterende bygg. Nå ønsker de å rette fokus på riktig inneklima på jobb.

For forskning viser at det er helt avgjørende for livskvaliteten. Dr. Ragnhild Wiik har dokumentert dette etter årevis med forskning. Hun konkluderer med at inneklimaet på kontoret har stor påvirkning på både velvære, helse og produktivitet.

– Effekten av det fysiske arbeidsmiljøet har like stor betydning som psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen. Og av alt som påvirker vår produktivitet på jobben, er det luftkvaliteten som har størst betydning. Vi kan rett og slett bli syke av dårlig luft, forteller dr. Wiik.

Symptomene du får fra dårlig luftkvalitet er mange, blant annet trøtthet, konsentrasjonsvansker, hodeplager, tørr hud og luftveisproblemer. Og det er ikke bare hodet som påvirkes av faktorer som dårlig luft og støy. Problemene kan også sette seg i nakke, skuldre og rygg.

Og det mange ikke vet er at dårlig inneklima, for høy eller lav temperatur, trekk fra ventilasjonsanlegget eller ventilasjon som ikke fungerer, er det som irriterer brukere av næringsbygg aller mest.

Forskning viser at når leietakerne selv kan regulere temperatur og belysning, gir det positivt utslag i den enkeltes produktivitet og tilfredshet. Godt inneklima er rett og slett en forutsetning for å få produktive medarbeidere.

Digitale tjenester

Dagens leietakere ønsker seg også digitale tjenester i lokalene sine. De vil enkelt kunne sjekke om det er kø i kantinen, når toalettene sist ble rengjort, melde vedlikeholdsbehov eller booke møterom og arbeidsplasser.

Ifølge studier sier leietakere at de er villige til å betale minst 6% ekstra leie for slike smarte tjenester.

I tillegg er de opptatt av miljøet og holder i økende grad eierne ansvarlig for byggets miljøavtrykk. Grønne verdier spiller oftere en viktig rolle når de skal velge lokaler. Og for å kunne betjene leietakernes egne rapporteringsbehov, må byggeiere kunne vise til detaljerte rapporter om byggets CO2-utslipp. Helst sammen med planer for å redusere det.

Effektiv kommunikasjon

Noe annet dagens leietakere er opptatt av, så er det effektiv kommunikasjon. Samtidig viser studier at 64% av eiendomsforvaltere fremdeles kommuniserer manuelt med leietakerne sine. LIkevel foretrekker de en mer moderne tilnærming der de selv kan sjekke status på inneklima og kommende service og vedlikehold.

Et friskt og sunt inneklima er avgjørende for at ansatte skal trives og lykkes

Nytt kontorkonsept

En aktør som brenner for å møte leietakernes nye behov er Technopolis . I Martin Linges vei 25 på Fornebu driver de en innovative eiendomspark med over 100 leietakere fra en rekke bransjer. Technopolis er ekspert på kontorlokaler og tilbyr effektive og fleksible kontorer, kontorfellesskap, og alt som hører til. Her er riktig inneklima et hett samtaleemne. Og for å oppnå nettopp dette, må de tekniske systemene i bygget optimaliseres og spille på lag, noe de for hjelp til av Caverion. De har ansvaret for teknisk service og vedlikehold for eiendomsparken på Fornebu, og ytterligere fire eiendomsparker i Finland og Sverige. Serviceavtalen omfatter teknisk service og vedlikehold, energiovervåkning og andre døgnkontinuerlige fjernovervåkningstjenester.

I tillegg til tekniske tjenester og vedlikehold omfatter også samarbeidet store investeringsprosjekter. Caverion leverer blant annet nytt SD-anlegg til Portalbygget, slik at de tekniske systemene kan yte optimalt, med lavest mulig energibruk.

Det nye SD-anlegget installeres som et ledd i EPC-kontrakten de har inngått med Caverion. Dette er en kontrakt der ulike typer energieffektiviseringstiltak og investeringer finansieres av besparelser fra energikostnadene, og der Caverion gir garanti for at besparelsen blir innfridd.

Men allerede før energisparegarantien trer i kraft høsten 2021, er det gjort betydelige energibesparelser. Energiingeniør Mikkel Ytterhus ved Caverions Remote Center forteller at de sammen med Technopolis gjorde en del tiltak basert på at færre har vært på jobb, men også en rekke andre tiltak for å redusere byggenes energibruk.

Ifølge administrerende direktør Alf Astrup merket de tidlig at Caverion investerte i samarbeidet.

– Du skjønner om noen er ute etter å bare gjøre en jobb, eller om de ønsker å ha den jobben lenge. Caverion har vært proaktive og kreative fra start og tar oppgavene og våre utfordringer på alvor.

