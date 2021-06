Møt en ny generasjon klokker- Aquaracer fra TAG Heuer

Da de første dykkerklokkene ble utviklet på midten av 1950-tallet, var det med kommersiell dykking og militære aktiviteter i tankene. Sporty design, høy vannresistens og robust konstruksjon, viste seg imidlertid raskt å ha en appell som strakk seg langt utenfor de profesjonelle miljøene. I dag regnes kategorien som en av de mest populære innen klokker, og særskilt i Norden har dykkerklokker vært en publikumsfavoritt i en årrekke.

Årets nye Aquaracer Professional 300 fra TAG Heuer fortsetter det sveitsiske merkets over 40-årige historikk som produsent av dykkerklokker. Med et videreforedlet design, nye materialer og spreke farger, puster den femte generasjonen Aquaracer nytt liv i den populære kolleksjonen.

Bedre enn noensinne

Spesifikasjonene vitner om en kapabel profesjonell dykkerklokke, men TAG Heuers designere har ønsket å skape noe mer. Aquaracer Professional 300 er derfor ikke bare en pålitelig verktøyklokke, men har en allsidig stil som passer like godt til skjorte som til dykkerdrakt. En elegant sportsklokke kompatibel med en moderne livsstil, og attraktiv for førstegangskjøpere så vel som erfarne entusiaster.

Estetikken og formatet er fortsatt umiskjennelig Aquaracer – men oppdatert og forbedret. Den karakteristiske tolvkantede dykkerbezelen har fått et ripebestandig keramisk innlegg, mens forstørrelsesglasset for datovinduet er flyttet til undersiden av safirglasset for bedre ergonomi. Lesbarheten er forbedret med en bred sverdformet timeviser og smal minuttviser, mens kombinasjonen av grønn og blå selvlysende Super-LumiNova sikrer bedre kontrast i stummende mørke. Låsen har også blitt oppgradert med en ny mikrojustering som gjør det enkelt å tilpasse klokken i daglig bruk, for eksempel på en varm sommerdag, når det kan være behagelig å ha klokken litt løsere på armen.

Aquaracer Professional 300 er tilgjengelig i to ulike størrelser. Med 43 eller 36 mm diameter vil en Aquaracer sitte komfortabelt på håndledd i alle størrelser. Variantene med blå, svart eller sølvfarget tallskive har kasser av rustfritt stål, mens to spesialmodeller med henholdsvis grønn eller svart skive er utført i grad 5 titan. Sammenlignet med forrige generasjon Aquaracer er remfestene kortere og kantene på kassen polerte for et mer raffinert uttrykk. Kassen er dessuten gjort noe slankere og lettere, noe som også gjør seg gjeldende for den solide lenken med dobbel låsemekanisme.

Teknisk er nye Aquaracer basert på TAG Heuers mekaniske Calibre 5. Det velprøvde og driftsikre urverket har 38 timers gangreserve og automatisk opptrekksmekanisme. Med skrukrone og 300 meters vannresistens er klokkene klare for både "desk diving" og dykk i de dype hav.

Historisk hyllest

Den nye generasjonen Aquaracer bygger på en slektslinje som strekker seg helt tilbake til 1978, og lanseringen av dykkerklokken Heuer Ref. 844. Den ikoniske modellen markerte starten på TAG Heuers satsing på profesjonelle dykkerklokker, og er i dag en favoritt blant samlere og entusiaster.

Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844 er en eksklusiv hyllest til den legendariske forgjengeren fra 1978. Spesialmodellen av titan kombinerer Aquaracer-kolleksjonens moderne designkode med vintage-inspirasjon. Den matte sorte tallskiven byr på den karakteristiske røde 24-timersskalaen kjent fra Ref. 844, mens markørene og viserne er gitt en varm bruntone. Klokken leveres på en spesiell perforert gummirem, som enkelt lar vannet passere mellom klokken og brukeren håndledd.

TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844 vil kun produseres i 844 eksemplarer, og kan i likhet med den historiske forgjengeren bli et samleobjekt for dedikerte entusiaster.

