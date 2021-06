Kværnerbyen som kontorsted er en skjult perle

Oslo K i Kværnerbyen ligger kun en 5-6 minutters busstur fra Oslo sentrum, hvor din bedrift kan flytte inn i et 5G-klart smartbygg som svarer på høye tekniske krav. Du får åpne og fleksible kontorer over store flater, med alle tjenester i umiddelbar nærhet. Bygget har 30 000 kvadratmeter kontorarealer over 11 etasjer, og blir miljøsertfisert som BREEAM Excellent og Energiklasse A. Oslo K eies av OBOS Eiendom AS