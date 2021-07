Fryse bort fettet. Er det virkelig så enkelt?

Kroppen er vår følgesvenn gjennom livet, en daglig ressurs som både bærer og kler oss. Og det er viktig å trives i egen drakt, enten det er i finstasen, tettsittende jeans eller badetøy. Sunn mat sunt og et aktivt liv er viktig for at kroppen skal se bra ut, og for å føle seg bra. Men til tross for regelmessig trening og variert kost kan det være vanskelig å bli kvitt fett og valker.

Løsningen kan være fettreduksjonsbehandlingen CoolSculpting.1

CoolSculpting er trygt for både kunder og behandlere siden maskinen er CE-merket, gransket og godkjent av det europeiske legemiddelverket, og FDA godkjent, sier daglig leder hos Elite Helse, Laura Suta. Hun forteller at maskinen har sikkerhetsmekanismene Freeze Detect og Coolcontrol som forsikrer at behandlingen blir vellykket, og at man kan se resultatet bare 3 måneder etter kun én behandling.

Men fungerer det virkelig å fryse bort fett?

Det høres kanskje for godt ut til å være sant. At en maskin fjerner fettet som man ikke klarer å få vekk med regelmessig trening og sunt kosthold. Men akkurat så enkelt kan det være med CoolSculpting. Behandlingen brukes for å få vekk fettet som ikke vil forsvinne med trening og sunn mat. Det er enkelt, raskt og effektivt. Fettcellene har blitt fjernes permanent, og man kan gå tilbake til en normal hverdag, og til og med trene, rett etter en CoolSculpting behandling. Etter behandlingen elimineres de behandlede fettcellene permanent.2

Hvordan fungerer det?

30 år gamle Maria lever et aktivt og sunt liv med flere treningsøkter i uken, men uansett hvor mye hun trener har hun områder med fett som ikke vil forsvinne. På en CoolSculpting-klinikk treffer hun behandlingsterapeuten Alexandra. Maria lurer på om behandlingen vil gå utover jobben eller treningen.

– Det går helt fint å trene rett etter behandlingen. Det er faktisk bare bra å fortsette å trene og bevege seg, slik at du hjelper kroppen med å rense ut fettcellene.

Slik gjennomføres en konsultasjon

Om du er nysgjerrig på CoolSculpting kan du enkelt booke en personlig konsultasjon med en behandlingsterapeut på en av våre klinikker. Der snakker dere sammen om ønskede resultater og hvilket resultat du kan forvente. I forbindelse med konsultasjonen får du også en behandlingsplan tilpasset din kropp og dine behov.

Sikkerhetsinformasjon: Behandlingen skal kun utføres etter råd fra en lege, og anbefales ikke for de med kryoglobulinemi, kuldeagglutininsykdom og paroksysmal kuldehemoglobinuri. CoolSculpting er ikke en behandling for fedme, vekttap eller en erstatning for et sunt kosthold og en aktiv livsstil. Kontakt din lisensierte terapeut eller besøk coolscultingno.com for å lese om vanlige bivirkninger som: rødhet og hevelse. Dato: juni 2021 NO -CSC- 2150014. Allergan Norden AB, Strandbergsgatan 61, 112 51, Stockholm Sweden

Referanser:

1. [coolsculpting] Kilmer SL, Lasers in Surgery and Medicine (2017) 2. Krueger N, et al. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2014. 7: 201-205 3. Sasaki GH et al. Aesthetic Surgery Journal. 2014. 34(3) 420–431 4. Zelickson et al. American Society for Dermatologic Surgery (2009) 5. Zelickson, B. et al. 2009. Dermatol Surg. 35(10):1462-1470

*Study conducted July 2009 – January 2011 on a total of 112 patients, with n=85 patients available for follow-up caliper evaluations. The average fat reduction at follow-up was 21.5%. The 27% reduction refers specifically to the lower abdomen (n=55). Average reductions in other treatment areas included: brassiere rolls 20% (n=4), lumbar rolls 22% (n=2), hip rolls 25% (n=20), inner thighs 17% (n=3), and medial knees 18% (n=1). Patients were treated at one or more sites for a total of up to four treatment areas in a single session.